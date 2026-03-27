Jordan Henderson bergabung dengan Wayne Rooney dalam jajaran pemain elit setelah gelandang Brentford itu diturunkan sebagai starter untuk Inggris saat menghadapi Uruguay
Tonggak sejarah di Wembley
Penampilan malam ini menandai pencapaian bersejarah bagi Henderson, yang kini menjadi pemain keempat dalam sejarah yang mempertahankan kariernya di timnas Inggris selama lebih dari satu setengah dekade. Menurut data dari The Athletic, ia bergabung dengan daftar elit yang mencakup Sir Stanley Matthews (22 tahun, 229 hari), Peter Shilton (19 tahun, 225 hari), dan Wayne Rooney (15 tahun, 277 hari). Setelah mengabdi di tim nasional selama 15 tahun dan 131 hari, konsistensi Henderson di berbagai era sepak bola Inggris tetap tak tertandingi di antara rekan-rekannya yang masih aktif.
Dari pendatang baru hingga pemain andalan
Perjalanan Henderson dimulai pada 17 November 2010. Setelah tidak masuk dalam skuad U-21, ia mendapat panggilan mendadak ke tim senior untuk pertandingan persahabatan melawan Prancis. Ia melakukan debutnya pada malam itu, bermain sebagai gelandang tengah bersama rekan setimnya di Liverpool saat itu, Steven Gerrard. Sejak malam itu, ia menjadi pemain andalan dalam skuad, berkembang dari seorang pemain muda berbakat menjadi pemimpin berpengalaman yang telah menghadapi tekanan panggung internasional selama lebih dari satu dekade.
Pengalaman bertahun-tahun dalam turnamen
Riwayat penampilannya di ajang-ajang besar sangat panjang. Ia dipanggil ke skuad Euro 2012 sebagai pengganti Frank Lampard yang cedera. Ia kemudian menjadi starter di Piala Dunia 2014 di Brasil dan turut serta dalam Euro 2016 di Prancis. Perannya mencapai puncaknya selama Piala Dunia 2018 di Rusia, di mana ia membantu Inggris melaju ke semifinal meskipun gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam adu penalti yang dramatis saat mengalahkan Kolombia.
Kebangkitan Brentford dan kembalinya ke kancah internasional
Meskipun Henderson nyaris gagal menjadi pemain Inggris pertama yang tampil di tujuh turnamen besar setelah tidak masuk dalam skuad Euro 2024, performa apiknya belakangan ini membuatnya dipanggil kembali. Sejak bergabung dengan Brentford pada musim panas 2025 dengan kontrak dua tahun, kariernya mengalami kebangkitan. Musim ini, ia telah tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi, mencetak satu gol dan memberikan tiga assist. Kepemimpinannya sangat penting dalam membawa The Bees ke peringkat ketujuh di Liga Premier, membuktikan bahwa bahkan pada tahap kariernya saat ini, ia tetap menjadi aset vital bagi klub dan negaranya.