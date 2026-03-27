Jordan Henderson bergabung dengan Wayne Rooney dalam jajaran pemain elit setelah gelandang Brentford itu diturunkan sebagai starter untuk Inggris saat menghadapi Uruguay

Meskipun Henderson nyaris gagal menjadi pemain Inggris pertama yang tampil di tujuh turnamen besar setelah tidak masuk dalam skuad Euro 2024, performa apiknya belakangan ini membuatnya dipanggil kembali. Sejak bergabung dengan Brentford pada musim panas 2025 dengan kontrak dua tahun, kariernya mengalami kebangkitan. Musim ini, ia telah tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi, mencetak satu gol dan memberikan tiga assist. Kepemimpinannya sangat penting dalam membawa The Bees ke peringkat ketujuh di Liga Premier, membuktikan bahwa bahkan pada tahap kariernya saat ini, ia tetap menjadi aset vital bagi klub dan negaranya.