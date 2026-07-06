Jordan Henderson akan absen di sisa pertandingan Piala Dunia karena cedera pergelangan tangan yang aneh membuat gelandang Inggris itu harus menjalani operasi

Kemenangan 3-2 "The Three Lions" atas Meksiko seharusnya menjadi malam penuh kegembiraan, namun bagi Henderson, malam itu berakhir dengan penderitaan. Gelandang Brentford yang tidak diturunkan dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu mengalami cedera pergelangan tangan serius saat berusaha bergabung dengan rekan-rekannya di hadapan para pendukung yang datang jauh-jauh. Laporan menyebutkan ia terjatuh di atas papan iklan saat memanjat menuju para penggemar tak lama setelah peluit akhir dibunyikan. The Athletic melaporkan bahwa operasi menjadi keharusan, meskipun belum jelas kapan pemain berusia 36 tahun itu akan menjalani operasi atau berapa lama ia akan absen.

Situasi dengan cepat memanas saat tim medis bergegas ke lokasi kejadian. Dalam adegan yang mengkhawatirkan bagi timnas Inggris, Henderson terlihat menerima oksigen sebelum dibawa keluar lapangan dengan tandu. Ia segera dilarikan ke rumah sakit di Mexico City untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara anggota skuad lainnya kembali ke markas mereka di Kansas City untuk mempersiapkan pertandingan pekan depan melawan Norwegia.