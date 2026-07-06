AFP
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Jordan Henderson akan absen di sisa pertandingan Piala Dunia karena cedera pergelangan tangan yang aneh membuat gelandang Inggris itu harus menjalani operasi
Perayaan berubah menjadi bencana bagi Henderson
Kemenangan 3-2 "The Three Lions" atas Meksiko seharusnya menjadi malam penuh kegembiraan, namun bagi Henderson, malam itu berakhir dengan penderitaan. Gelandang Brentford yang tidak diturunkan dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu mengalami cedera pergelangan tangan serius saat berusaha bergabung dengan rekan-rekannya di hadapan para pendukung yang datang jauh-jauh. Laporan menyebutkan ia terjatuh di atas papan iklan saat memanjat menuju para penggemar tak lama setelah peluit akhir dibunyikan. The Athletic melaporkan bahwa operasi menjadi keharusan, meskipun belum jelas kapan pemain berusia 36 tahun itu akan menjalani operasi atau berapa lama ia akan absen.
Situasi dengan cepat memanas saat tim medis bergegas ke lokasi kejadian. Dalam adegan yang mengkhawatirkan bagi timnas Inggris, Henderson terlihat menerima oksigen sebelum dibawa keluar lapangan dengan tandu. Ia segera dilarikan ke rumah sakit di Mexico City untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara anggota skuad lainnya kembali ke markas mereka di Kansas City untuk mempersiapkan pertandingan pekan depan melawan Norwegia.
- AFP
Tuchel mengonfirmasi pukulan telak
Pelatih Inggris Thomas Tuchel tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat berbicara kepada media setelah pertandingan. Pelatih asal Jerman itu memastikan bahwa mantan kapten Liverpool berusia 36 tahun itu tidak akan bisa diturunkan dalam laga perempat final mendatang melawan Norwegia. “Saya sedih karena Jordan mengalami cedera pergelangan tangan,” kata Tuchel kepada para wartawan. “Cederanya cukup serius. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Ini tidak sesuai dengan suasana malam ini. Saya tidak tahu prosedurnya.”
Kehilangan Henderson membuat Inggris kehilangan seorang pemimpin di ruang ganti yang baru-baru ini mencatatkan penampilan internasional ke-90. Meskipun menit bermainnya di lapangan terbatas musim panas ini — penampilannya yang satu-satunya terjadi saat masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan melawan Panama — pengalamannya dianggap sangat penting bagi skuad yang harus kehilangan Jarell Quansah akibat kartu merah dalam pertandingan yang sama, sehingga semakin membatasi opsi pemilihan pemain Tuchel.
Bellingham memberikan dukungan kepada rekan setimnya yang merupakan seorang veteran
Jude Bellingham, pahlawan malam itu dengan dua golnya, menyempatkan diri untuk menanggapi nasib buruk rekan setimnya. Meski sedang diliputi euforia kemenangan, bintang Real Madrid itu mengakui bahwa seluruh tim sedang memikirkan gelandang senior tersebut.
“Dia sedang mengalami sedikit masalah, tapi tim medis kami sudah mengendalikan semuanya. Saya tidak bisa memberikan detail lebih lanjut karena tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi, tapi semua orang ada di sana untuk mendukungnya,” kata Bellingham.
Menurut The Athletic, tim medis sedang berkoordinasi dengan para spesialis untuk menjadwalkan operasi, yang secara efektif mengakhiri kampanye Piala Dunia keempatnya. Henderson sebelumnya menjadi sosok yang vokal di bangku cadangan, dan kecelakaan tak terduga yang dialaminya telah sedikit membayangi malam bersejarah bagi sepak bola Inggris di Meksiko.
- Getty
Persiapan perempat final diwarnai ketidakpastian
Saat Inggris bersiap menghadapi Norwegia, mereka kini harus melewati tahap-tahap akhir turnamen ini tanpa salah satu pemain berpengalaman mereka. Cedera Henderson menjadi perkembangan terbaru dalam perjalanan Piala Dunia yang diwarnai drama besar baik di dalam maupun di luar lapangan. Satu-satunya kontribusi gelandang tersebut di lapangan hanyalah penampilan singkatnya pada babak penyisihan grup, sebuah akhir yang mengecewakan bagi pemain yang telah mengabdi bagi negaranya selama lebih dari satu dekade.
Dengan Quansah yang juga harus menjalani skorsing akibat kartu merah yang diterimanya, Tuchel kini menghadapi masalah yang semakin rumit terkait kedalaman skuad. The Three Lions harus segera menata kembali tim mereka menjelang fase krusial turnamen ini, menyadari bahwa pemimpin veteran mereka akan mendukung mereka dari pinggir lapangan, bukan dari bangku cadangan.
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