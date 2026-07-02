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Jonathan Tah angkat bicara mengenai kekecewaan Jerman akibat kegagalan penalti di Piala Dunia, setelah sang bek maju untuk mengambil tendangan penalti penentu sementara rekan-rekan setimnya mundur
Mimpi buruk di New Jersey
Tah akhirnya angkat bicara mengenai momen yang akan terus menghantui kariernya, mengakui bahwa kegagalan penalti yang menentukan saat melawan Paraguay telah berkali-kali terlintas di benaknya "ribuan kali." Bek berusia 30 tahun itu, yang tampil sebagai penendang keenam, menjadi sosok yang disayangkan dalam adu penalti tersebut, setelah tendangannya melambung di atas mistar gawang sebelum tendangan sukses Jose Canale dari Paraguay membuat tim asuhan Julian Nagelsmann harus menelan kekalahan 4-3 dalam adu penalti, menyusul hasil imbang 1-1 yang mengecewakan setelah perpanjangan waktu.
Melalui media sosial untuk memproses dampak emosional tersebut, bintang Bayern Munich ini jujur mengenai beban mental akibat kekalahan tersebut. "Tendangan penalti yang gagal itu sudah berkali-kali terlintas di benak saya dan Anda mencoba untuk entah bagaimana mengarahkannya ke gawang dalam pikiran Anda," tulis Tah di Instagram-nya. "Namun kenyataannya, bola itu tidak masuk. Dan itu menyakitkan. Saya sangat kecewa dan sedih karena kami tersingkir dari turnamen ini. Sejujurnya, saya masih belum sepenuhnya menyadarinya."
- AFP
Keberanian di tengah minimnya relawan
Meskipun kegagalan tersebut akan mendominasi berita utama, muncul laporan yang mengisyaratkan kurangnya kepemimpinan di dalam barisan Jerman selama adu penalti. Menurut BILD, sementara bintang-bintang senior lainnya ragu-ragu untuk mengambil tendangan penalti keenam, Tah—yang belum pernah mengambil tendangan penalti sepanjang karier profesionalnya—mengajukan diri untuk momen penuh tekanan tersebut.
Kurangnya rasa urgensi dari skuad ini dikritik oleh kiper legendaris Oliver Kahn, yang menyatakan bahwa “tim papan atas tidak mencari sukarelawan” pada momen-momen seperti itu. Terlepas dari hasilnya, Tah menegaskan bahwa ia tidak akan menghindar di masa depan, dengan menyatakan: “Saya akan melakukannya lagi di lain waktu! Dengan keyakinan dan kepercayaan diri penuh untuk mencetak gol bagi Jerman. Kali ini memang tidak berhasil, tetapi itu tidak akan menghentikan saya untuk mencoba lagi di lain waktu. Kami sebagai tim akan terus maju dan saya juga akan terus maju, apa pun yang terjadi!”
Kontroversi VAR semakin memperparah rasa frustrasi tim Jerman
Adu penalti itu mungkin bisa dihindari sama sekali seandainya keputusan kontroversial pada babak perpanjangan waktu itu menguntungkan Jerman. Tah mengira ia telah memenangkan pertandingan berkat golnya di menit-menit akhir, namun wasit menganulirnya karena dianggap ada pelanggaran yang dilakukan Waldemar Anton terhadap kiper. Nagelsmann tampak sangat marah di pinggir lapangan dan dalam konferensi pers pasca-pertandingan, menyebut keputusan wasit tersebut sebagai "skandal". Nagelsmann berargumen bahwa kontak fisik tersebut sangat minim dan bahwa timnya telah dicurangi dari gol kemenangan yang sah sebelum adu penalti yang bersifat untung-untungan itu berlangsung.
- Getty Images Sport
Dukungan berdatangan untuk bintang Bayern tersebut
Meskipun ada kritik yang ditujukan pada performa tim secara keseluruhan, Tah justru mendapat dukungan besar dari komunitas olahraga. Bintang NBA Dennis Schroder, mantan rekan setimnya Granit Xhaka, dan mantan pemain timnas Jerman Cacau termasuk di antara mereka yang menyampaikan pesan dukungan di media sosial.
Klubnya, Bayern Munich, juga turut memberikan dukungan kepada bek tengah mereka, dengan membalas postingannya: "Kata 'kebanggaan' saja tidak cukup untuk menggambarkannya." Sementara Jerman menghadapi masa refleksi mendalam setelah tersingkir di babak 32 besar, kesediaan Tah untuk bertanggung jawab menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian penting dari rencana masa depan DFB.