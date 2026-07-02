Jonathan Tah angkat bicara mengenai kekecewaan Jerman akibat kegagalan penalti di Piala Dunia, setelah sang bek maju untuk mengambil tendangan penalti penentu sementara rekan-rekan setimnya mundur

Tah akhirnya angkat bicara mengenai momen yang akan terus menghantui kariernya, mengakui bahwa kegagalan penalti yang menentukan saat melawan Paraguay telah berkali-kali terlintas di benaknya "ribuan kali." Bek berusia 30 tahun itu, yang tampil sebagai penendang keenam, menjadi sosok yang disayangkan dalam adu penalti tersebut, setelah tendangannya melambung di atas mistar gawang sebelum tendangan sukses Jose Canale dari Paraguay membuat tim asuhan Julian Nagelsmann harus menelan kekalahan 4-3 dalam adu penalti, menyusul hasil imbang 1-1 yang mengecewakan setelah perpanjangan waktu.

Melalui media sosial untuk memproses dampak emosional tersebut, bintang Bayern Munich ini jujur mengenai beban mental akibat kekalahan tersebut. "Tendangan penalti yang gagal itu sudah berkali-kali terlintas di benak saya dan Anda mencoba untuk entah bagaimana mengarahkannya ke gawang dalam pikiran Anda," tulis Tah di Instagram-nya. "Namun kenyataannya, bola itu tidak masuk. Dan itu menyakitkan. Saya sangat kecewa dan sedih karena kami tersingkir dari turnamen ini. Sejujurnya, saya masih belum sepenuhnya menyadarinya."



