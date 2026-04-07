Jonathan Rowe bermimpi kembali ke Liga Premier, namun penyerang Bologna itu berharap bisa menarik perhatian Thomas Tuchel untuk mengamankan tempatnya di skuad Inggris untuk Piala Dunia
Menyesuaikan diri dengan kehidupan di Italia
Setelah awalnya kesulitan beradaptasi dengan tuntutan taktis sepak bola Italia pasca kepindahannya dari Marseille musim panas lalu, Rowe kini sedang menikmati performa gemilang di depan gawang. Pemain sayap ini telah menjadi bagian penting dari skuad Vincenzo Italiano, dengan mencetak enam gol sejauh ini, lima di antaranya tercipta pada awal tahun 2026 yang penuh aksi.
Berbicara kepada Corriere di Bologna, sang penyerang mengenang perjalanannya dari Championship ke Stadio Renato Dall'Ara.
"Ini adalah momen terbaik sejak kedatangan saya di Bologna. Yang terbaik dalam karier saya tetaplah tahun terakhir saya di Norwich di Championship. Saya sering bermain, mencetak banyak gol, bahkan gol-gol penting," aku Rowe.
Mengejar impian Tiga Singa
Lahir di bawah bayang-bayang Stadion Wembley, hubungan Rowe dengan tim nasional sudah terjalin jauh sebelum ia menjadi pemain profesional. Saat tumbuh besar, lengkungan stadion yang terkenal itu terlihat dari taman rumahnya, dan ia bahkan pernah menjadi maskot dalam pertandingan persahabatan antara Inggris dan Brasil pada tahun 2013.
Kini, dengan Thomas Tuchel sebagai pelatih dan Piala Dunia yang semakin dekat, pemain berusia 22 tahun ini sangat ingin naik kelas dari tim U-21 ke skuad senior tepat waktu untuk turnamen di Amerika Utara.
"Ya, masih ada dua bulan tersisa dan saya akan berusaha menarik perhatian pelatih sebanyak mungkin," kata Rowe mengenai ambisinya di Piala Dunia. Perkembangannya dibentuk oleh fokus pada "keberanian di lapangan" yang diimbangi dengan kerendahan hati di luar lapangan.
Dia mencatat: "Ketakutan akan menyia-nyiakan bakat saya mendorong saya untuk selalu memberikan yang terbaik setiap hari, agar tidak menyesal ketika saya menengok kembali karier atau hidup saya. Saya pikir hal itu terlihat saat saya bermain."
Rowe telah menjadi pemain kunci bagi timnas Inggris U-21, namun belum tampil untuk tim tersebut sejak membantu membawa The Young Lions meraih gelar juara Kejuaraan Eropa pada musim panas 2025.
Kembalinya ke Liga Premier di masa depan
Setelah melakukan debutnya di Liga Premier bersama Norwich pada tahun 2021, Rowe kemudian tampil dalam 13 pertandingan di kasta tertinggi dan menganggap divisi tersebut sebagai puncak dalam olahraga ini. Ia menegaskan harapannya untuk kembali menguji kemampuannya di sana di masa depan.
"Ini adalah liga terbaik di dunia. Melakukan debut pada tahun 2021 merupakan suatu kehormatan dan hal itu membuat saya ingin bermain dalam banyak pertandingan di sana. Seseorang selalu bercita-cita mencapai level tertinggi. Saya tidak tahu kapan, tetapi suatu hari nanti saya ingin kembali bermain di sana," ungkap Rowe.
Meskipun kepergiannya dari Marseille menjadi rumit akibat perubahan taktik di bawah pelatih saat itu, Roberto De Zerbi, ia tetap bersyukur atas jalan yang membawanya ke Italia: "Pada akhirnya, episode itu yang membawa saya ke sini."
Mengalahkan Villans di Eropa
Fokus utama Rowe saat ini adalah laga perempat final Liga Europa yang sangat krusial melawan Aston Villa. Bagi pemain asal London ini, pertandingan tersebut merupakan kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada penonton Inggris apa yang sebenarnya mereka lewatkan. Ia yakin Bologna memiliki kualitas untuk mengalahkan tim papan atas Liga Premier itu, asalkan mereka mampu menandingi intensitas suporter tuan rumah dan menunjukkan ketajaman di depan gawang.
"Saya ingin menang dan lolos ke babak berikutnya. Saya sering bermain melawan The Villans, sebuah klub papan atas. Mereka memiliki pelatih yang bagus dan pemain-pemain hebat, seperti Harvey Elliott yang pernah bermain bersama saya di tim U-21. Ini tidak akan mudah, tapi bagi mereka pun tidak akan mudah," jelas Rowe.