Jonathan Rowe bermimpi kembali ke Liga Premier, namun penyerang Bologna itu berharap bisa menarik perhatian Thomas Tuchel untuk mengamankan tempatnya di skuad Inggris untuk Piala Dunia

Lahir di bawah bayang-bayang Stadion Wembley, hubungan Rowe dengan tim nasional sudah terjalin jauh sebelum ia menjadi pemain profesional. Saat tumbuh besar, lengkungan stadion yang terkenal itu terlihat dari taman rumahnya, dan ia bahkan pernah menjadi maskot dalam pertandingan persahabatan antara Inggris dan Brasil pada tahun 2013.

Kini, dengan Thomas Tuchel sebagai pelatih dan Piala Dunia yang semakin dekat, pemain berusia 22 tahun ini sangat ingin naik kelas dari tim U-21 ke skuad senior tepat waktu untuk turnamen di Amerika Utara.

"Ya, masih ada dua bulan tersisa dan saya akan berusaha menarik perhatian pelatih sebanyak mungkin," kata Rowe mengenai ambisinya di Piala Dunia. Perkembangannya dibentuk oleh fokus pada "keberanian di lapangan" yang diimbangi dengan kerendahan hati di luar lapangan.

Dia mencatat: "Ketakutan akan menyia-nyiakan bakat saya mendorong saya untuk selalu memberikan yang terbaik setiap hari, agar tidak menyesal ketika saya menengok kembali karier atau hidup saya. Saya pikir hal itu terlihat saat saya bermain."

Rowe telah menjadi pemain kunci bagi timnas Inggris U-21, namun belum tampil untuk tim tersebut sejak membantu membawa The Young Lions meraih gelar juara Kejuaraan Eropa pada musim panas 2025.