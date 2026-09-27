Jonathan David tak terbendung lagi: gol penentu juga bersama Kanada. Juventus, 25 juta euro dari Atletico untuk penebusan itu terlalu sedikit!

David, yang pada musim panas pindah dari Juventus ke Atletico Madrid dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang dipatok 25 juta, memulai musim dengan sangat baik, sampai-sampai masuk kandidat peraih penghargaan pemain terbaik Liga pada September. Bersama Los Colchoneros, ia mencetak tiga gol dalam empat pertandingan, termasuk satu gol ke gawang Real Madrid, dan kini ia juga sudah mencatatkan namanya di papan skor pada penampilan pertamanya musim ini bersama tim nasionalnya.





Setelah musim 2025-26 yang buruk bersama Juventus, pemain Kanada kelahiran 2000 itu tampaknya kembali seperti pada masa-masa emasnya di Lille. Perlu diingat bahwa Juventus merekrutnya pada 2025 dari Lille dengan status bebas transfer, di luar biaya komisi untuk para agen, sehingga potensi penjualan David secara permanen pada 2027 bisa membuat Juventus membukukan capital gain.





Tentu saja, jika sang penyerang terus melanjutkan performa seperti ini sepanjang musim, di Turin akan ada penyesalan besar, karena pada titik itu angka 25 juta yang ditetapkan untuk opsi pembelian Atletico bahkan akan terasa terlalu murah.