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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Jonathan David tak terbendung lagi: gol penentu juga bersama Kanada. Juventus, 25 juta euro dari Atletico untuk penebusan itu terlalu sedikit!

J. David
Transfers
Juventus
Atletico Madrid
Canada

Sang penyerang, yang dipinjamkan Juventus ke Atletico Madrid, setelah start luar biasa musim ini di Spanyol juga mencetak gol bersama tim nasionalnya

Dalam laga persahabatan yang dimainkan pada malam hari waktu Italia di Toronto, Kanada menang 1-0 atas Cile yang bermain dengan sembilan orang, berkat gol Jonathan David. David, yang sedang dalam performa apik, mencetak satu-satunya gol untuk Kanada pada menit ke-12, dengan menyambar bola muntah setelah kiper Cile, Lawrence Vigouroux, melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan jarak dekat Cyle Larin.


Cile bermain dengan 10 orang pada menit ke-36, ketika Lucas Cepeda menerima kartu merah langsung akibat tekel dengan kaki terangkat tinggi yang menyebabkan luka berdarah pada Richie Laryea. Lima menit setelah awal babak kedua, Gabriel Suazo diusir keluar lapangan karena akumulasi kartu kuning, membuat Cile bermain dengan sembilan orang.


  • DAVID, SEDANG ON FIRE, OPSI TEBUS TERLALU RENDAH?

    David, yang pada musim panas pindah dari Juventus ke Atletico Madrid dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang dipatok 25 juta, memulai musim dengan sangat baik, sampai-sampai masuk kandidat peraih penghargaan pemain terbaik Liga pada September. Bersama Los Colchoneros, ia mencetak tiga gol dalam empat pertandingan, termasuk satu gol ke gawang Real Madrid, dan kini ia juga sudah mencatatkan namanya di papan skor pada penampilan pertamanya musim ini bersama tim nasionalnya.


    Setelah musim 2025-26 yang buruk bersama Juventus, pemain Kanada kelahiran 2000 itu tampaknya kembali seperti pada masa-masa emasnya di Lille. Perlu diingat bahwa Juventus merekrutnya pada 2025 dari Lille dengan status bebas transfer, di luar biaya komisi untuk para agen, sehingga potensi penjualan David secara permanen pada 2027 bisa membuat Juventus membukukan capital gain.


    Tentu saja, jika sang penyerang terus melanjutkan performa seperti ini sepanjang musim, di Turin akan ada penyesalan besar, karena pada titik itu angka 25 juta yang ditetapkan untuk opsi pembelian Atletico bahkan akan terasa terlalu murah.

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  • 2025, David ke Juventus dengan status bebas transfer

    Mari kita ingat kembali rincian pembelian David oleh Juventus pada 2025: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah merampungkan kontrak jasa olahraga dengan pemain Jonathan Christian David; terkait pendaftaran pemain tersebut, akan ditanggung biaya tambahan sebesar €12,5 juta, yang dibayarkan dalam tiga tahun buku. Juventus telah menandatangani kontrak jasa olahraga dengan pemain yang sama hingga 30 Juni 2030".

  • 2026, David dari Juventus ke Atletico Madrid

    Mari kita ingat kembali rincian transfer David dari Juventus ke Atletico pada bursa transfer terakhir: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Club Atlético de Madrid untuk peminjaman, tanpa biaya, hingga 30 Juni 2027, atas hak registrasi olahraga pemain Jonathan Christian David. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi bagi Atlético de Madrid untuk mengakuisisi secara permanen hak registrasi olahraga sang pemain. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan transfer permanen adalah sebesar €25 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun buku".

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