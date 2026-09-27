Jonathan David tak terbendung lagi: gol penentu juga bersama Kanada. Juventus, 25 juta euro dari Atletico untuk penebusan itu terlalu sedikit!

Dalam laga persahabatan yang dimainkan pada malam hari waktu Italia di Toronto, Kanada menang 1-0 atas Cile yang bermain dengan sembilan orang, berkat gol Jonathan David. David, yang sedang dalam performa apik, mencetak satu-satunya gol untuk Kanada pada menit ke-12, dengan menyambar bola muntah setelah kiper Cile, Lawrence Vigouroux, melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan jarak dekat Cyle Larin.
Cile bermain dengan 10 orang pada menit ke-36, ketika Lucas Cepeda menerima kartu merah langsung akibat tekel dengan kaki terangkat tinggi yang menyebabkan luka berdarah pada Richie Laryea. Lima menit setelah awal babak kedua, Gabriel Suazo diusir keluar lapangan karena akumulasi kartu kuning, membuat Cile bermain dengan sembilan orang.