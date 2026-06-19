Jonathan David membungkam para skeptis dengan hat-trick bersejarah, sementara cedera Ismael Koné meredupkan kemenangan pertama Kanada di Piala Dunia - Pemenang dan Kalah dalam kemenangan telak atas Qatar

VANCOUVER -- Tim nasional pria Kanada berhasil mencetak gol perdana di Piala Dunia dan bermain dengan kepercayaan diri yang belum pernah terlihat sebelumnya, namun suasana perayaan tidak terlalu meriah di akhir kemenangan 6-0 pada sore hari di BC Place, Vancouver.

Setelah babak pertama yang menyaksikan Jonathan David membungkam para skeptis dengan mencetak dua gol dan Cyle Larin mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan berturut-turut, babak kedua justru diwarnai cedera serius yang dialami gelandang kunci Ismael Koné setelah menerima tekel dari belakang.

Assim Madibo diusir dari lapangan akibat tekel tersebut, sehingga Qatar hanya tersisa sembilan pemain pada menit ke-51, setelah sebelumnya mereka sudah berkurang menjadi 10 pemain akibat pengusiran Homam Elamin karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas pada babak pertama. Koné, yang tampak lebih terkejut daripada kesakitan, dibawa keluar dengan tandu sambil duduk tegak dan melambaikan tangan kepada para penggemar, setelah tampaknya mengalami cedera serius pada bagian bawah kaki berdasarkan sudut siaran close-up.

Tak butuh waktu lama bagi Kanada untuk merespons. Nathan Saliba, yang masuk menggantikan Koné dari bangku cadangan, mencetak gol keempat Kanada melalui tendangan bebas pada menit ke-64. Ia mengangkat jersey Koné sebagai bentuk perayaan, menghidupkan kembali semangat penonton dan meredakan suasana muram yang menyelimuti BC Place setelah cedera Koné. Jacob Shaffelburg kemudian mencetak gol kelima sebelum David mencetak gol keenam untuk melengkapi hat-trick-nya.

Kemenangan ini menandai kemenangan pertama Kanada di Piala Dunia pria. David menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick untuk negara tuan rumah sejak 1966, dan penampilan Kanada yang memukau di babak pertama membuat mereka melepaskan delapan tembakan tepat sasaran ke gawang Qatar, sebuah prestasi yang tidak terlihat di Piala Dunia sejak 1994.

Menjelang hari pertandingan terakhir, Kanada akan memiliki keunggulan dalam kriteria tiebreaker atas Swiss; hasil imbang saja sudah cukup untuk mengamankan posisi teratas dan pertandingan kandang di Babak 32 Besar, dengan potensi untuk kembali bermain di kandang pada Babak 16 Besar.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Vancouver...