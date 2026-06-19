Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Jonathan David membungkam para skeptis dengan hat-trick bersejarah, sementara cedera Ismael Koné meredupkan kemenangan pertama Kanada di Piala Dunia - Pemenang dan Kalah dalam kemenangan telak atas Qatar

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Canada vs Qatar
Canada
Qatar
World Cup
J. Marsch
J. David
I. Kone

Kanada mencatat sejarah dengan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia putra, berkat hat-trick yang dicetak Jonathan David dan tekanan tinggi yang diterapkan tim asuhan Jesse Marsch yang berhasil mengalahkan Qatar; namun, cedera serius yang dialami Ismael Koné membayangi malam yang penuh dominasi di Vancouver.

VANCOUVER -- Tim nasional pria Kanada berhasil mencetak gol perdana di Piala Dunia dan bermain dengan kepercayaan diri yang belum pernah terlihat sebelumnya, namun suasana perayaan tidak terlalu meriah di akhir kemenangan 6-0 pada sore hari di BC Place, Vancouver.

Setelah babak pertama yang menyaksikan Jonathan David membungkam para skeptis dengan mencetak dua gol dan Cyle Larin mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan berturut-turut, babak kedua justru diwarnai cedera serius yang dialami gelandang kunci Ismael Koné setelah menerima tekel dari belakang.

Assim Madibo diusir dari lapangan akibat tekel tersebut, sehingga Qatar hanya tersisa sembilan pemain pada menit ke-51, setelah sebelumnya mereka sudah berkurang menjadi 10 pemain akibat pengusiran Homam Elamin karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas pada babak pertama. Koné, yang tampak lebih terkejut daripada kesakitan, dibawa keluar dengan tandu sambil duduk tegak dan melambaikan tangan kepada para penggemar, setelah tampaknya mengalami cedera serius pada bagian bawah kaki berdasarkan sudut siaran close-up.

Tak butuh waktu lama bagi Kanada untuk merespons. Nathan Saliba, yang masuk menggantikan Koné dari bangku cadangan, mencetak gol keempat Kanada melalui tendangan bebas pada menit ke-64. Ia mengangkat jersey Koné sebagai bentuk perayaan, menghidupkan kembali semangat penonton dan meredakan suasana muram yang menyelimuti BC Place setelah cedera Koné. Jacob Shaffelburg kemudian mencetak gol kelima sebelum David mencetak gol keenam untuk melengkapi hat-trick-nya.

Kemenangan ini menandai kemenangan pertama Kanada di Piala Dunia pria. David menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick untuk negara tuan rumah sejak 1966, dan penampilan Kanada yang memukau di babak pertama membuat mereka melepaskan delapan tembakan tepat sasaran ke gawang Qatar, sebuah prestasi yang tidak terlihat di Piala Dunia sejak 1994.

Menjelang hari pertandingan terakhir, Kanada akan memiliki keunggulan dalam kriteria tiebreaker atas Swiss; hasil imbang saja sudah cukup untuk mengamankan posisi teratas dan pertandingan kandang di Babak 32 Besar, dengan potensi untuk kembali bermain di kandang pada Babak 16 Besar.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Vancouver...

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Jonathan David

    Jonathan David adalah pemain yang sulit diprediksi, dan sepanjang pekan ini, ia mendapat banyak sorotan negatif setelah penampilan mengecewakan dalam laga imbang pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana ia ditarik keluar sebelum pertandingan genap satu jam.

    Penyerang Juventus ini selalu mengatakan bahwa ia membiarkan gol-golnya yang berbicara — ia jarang berbicara kepada media — dan ia memang melakukan hal itu saat melawan Qatar. Sejak awal, energinya sangat menonjol, menekan para pemain belakang Qatar dan merebut bola-bola kedua. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencatatkan namanya di papan skor dan membungkam semua orang.

    Pada menit ke-16, tendangan voli keras dari kaki kanannya menciptakan bola pantul yang dimanfaatkan Larin untuk mencetak gol keduanya di turnamen ini. Beberapa menit kemudian, David menyambut umpan hasil kerja sama segitiga yang sempurna antara Tajon Buchanan dan Alistair Johnston, sebelum melepaskan tembakan yang tepat sasaran ke gawang untuk mencetak gol Piala Dunia pertamanya. Kemudian, Larin yang melepaskan tembakan awal sebelum David menyambar bola pantul tersebut.

    Di detik-detik terakhir, ia kembali menembus pertahanan lawan untuk menambah penderitaan lawan, mencetak gol keenam Kanada dan menjadi pemain Kanada pertama yang mencetak hat-trick di Piala Dunia. Namun, perayaan tersebut tetap terkendali setelah cedera yang dialami Koné.

    Setelah semua keraguan seputar kemampuannya untuk tampil di momen-momen krusial, David akhirnya membuktikan dirinya. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut, yang kini telah mengoleksi 42 gol, menemukan kepercayaan diri yang selama ini diharapkan oleh jutaan orang.

    • Iklan
  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Lini tengah Kanada

    Timnas Kanada berhasil meraih tiga poin penuh, namun mereka kehilangan gelandang terpenting mereka, karena kemampuan Koné yang lincah dalam mengolah bola menjadi kunci keberhasilan transisi Kanada di lini tengah.

    Meskipun belum ada kabar resmi, tampaknya Kanada mungkin harus melanjutkan turnamen ini tanpa Koné hingga akhir turnamen dan bahkan mungkin hingga masa depan. Tanpa dia, Kanada tidak memiliki pemain lain yang mampu mengumpan bola menembus pertahanan, memecah barisan pertahanan lawan, dan memberikan tingkat kepercayaan diri yang sama saat menguasai bola.

    Cedera telah melanda persiapan Kanada menjelang Piala Dunia, sehingga pendekatan “pemain pengganti” bukanlah hal baru. Mereka akan kedatangan kembali Alphonso Davies, dan Saliba memang mencetak gol dari tendangan bebas setelah masuk menggantikan Koné — semua pemain dengan profil bagus, namun mereka tidak memiliki keahlian khusus yang dimiliki Koné.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Alistair Johnston

    Alistair Johnston berada di ujung tanduk sepanjang pertandingan Kanada, karena ancaman kartu kuning yang bisa membuatnya absen dalam laga penutup Grup B melawan Swiss. Alih-alih bermain dengan hati-hati, bek sayap Celtic ini justru tampil gigih, sehingga menjadi tokoh sentral dalam serangan sayap bersama Buchanan, Koné, dan David.

    Dia mencetak assist untuk gol kedua Kanada dan mengakhiri pertandingan dengan empat umpan silang akurat serta menciptakan enam peluang emas. Di saat yang sama, dia berhasil menghindari kartu kuning, sehingga tetap bisa bermain di pertandingan terakhir fase grup, mengingat akumulasi kartu akan direset sebelum babak 16 besar.

    Ketika Koné terjatuh karena cedera, Johnston, salah satu pemain yang paling vokal di ruang ganti, menghampiri beberapa rekan setimnya untuk menghibur mereka sambil tetap memperhatikan rekan setimnya yang tergeletak di lapangan dengan penuh perhatian. Ia bukan hanya pemain kunci bagi kesuksesan tim, tetapi juga menunjukkan kepemimpinannya di saat-saat sulit.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Kredibilitas Qatar dalam Piala Dunia

    Qatar berjuang keras hingga mencapai titik yang belum pernah dicapai tim lain di Piala Dunia ini sejauh ini. Setelah finis di posisi terakhir pada Piala Dunia yang diselenggarakan di kandang sendiri empat tahun lalu, tim ini tampak belum siap menghadapi momen tersebut saat berhadapan dengan salah satu tuan rumah edisi kali ini.

    Mereka menunjukkan ketangguhan dan tekad yang kuat di lini pertahanan saat melawan Swiss, termasuk gol di menit-menit akhir yang memastikan mereka meraih satu poin di Piala Dunia melalui hasil imbang 1-1, namun mereka gagal memanfaatkan momen tersebut pada hari Kamis.

    Pelatih kepala Julen Lopetegui, meskipun memiliki pengalaman dalam beberapa momen terbesar dalam olahraga ini, kesulitan menjaga ketenangan timnya.

    Katar kini kemungkinan besar akan tersingkir dari Grup B dan akan memainkan pertandingan terakhir mereka tanpa dua pemain inti. Jika penampilan pada Kamis lalu mendekati level permainan yang mereka rencanakan di masa depan, mungkin akan butuh waktu cukup lama sebelum mereka bisa kembali ke panggung Piala Dunia.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: MaplePress dari Kanada

    Tekanan agresif Kanada, yang berfokus pada membebani pemain lawan di area sayap, membuahkan hasil luar biasa pada Kamis. Hanya beberapa menit setelah kickoff, Buchanan dan pemain sayap Ali Ahmed berhasil merebut kembali bola dan memaksa terjadinya turnover, sementara Qatar terpaksa mengandalkan umpan-umpan panjang dan hanya memiliki beberapa momen singkat dalam penguasaan bola.

    Sepanjang sore itu, Kanada memaksa para pemain lawan terlibat dalam duel dan memenangkan 33 di antaranya, sekaligus secara konsisten memaksa lawan mereka untuk terus mengejar ketertinggalan. Dengan pendekatan agresif mereka, Kanada juga berhasil merebut kembali bola yang seolah-olah akan keluar lapangan, sehingga memicu peluang serangan dari momen-momen tersebut.

    Itu adalah upaya tanpa henti dari Kanada hingga menit terakhir, dan hal itu menunjukkan terwujudnya segala hal yang diimpikan Jesse Marsch secara taktis, di bawah sorotan.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PECUNDANG: Para pembenci

    Menjelang laga pertama melawan Bosnia, muncul perdebatan seputar kontribusi Larin di depan gawang—sampai-sampai Marsch mencoretnya dari starting XI dan memilih Tani Oluwaseyi sebagai penggantinya. Sejak itu, Larin telah mencetak dua gol, masing-masing satu gol di setiap pertandingan.

    Setelah Larin membungkam para skeptis di Toronto, sorotan pun beralih ke kesulitan David di depan gawang. Anggap saja para skeptis itu pun telah sirna, setelah ia mencetak hat-trick.

    Dengan kemenangan telak ini, Kanada menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu bersaing di panggung Piala Dunia, tetapi juga tampil gemilang. Mereka berhasil melakukannya tanpa Davies, sehingga kapten dan bintang utama tim ini memiliki waktu satu minggu lagi untuk pulih sebelum bertanding melawan Swiss dalam perebutan posisi teratas grup.

    Kini, yang terpenting adalah bersatu menghadapi kehilangan Koné, dengan harapan tim ini dapat terus mendukungnya saat turnamen memasuki momen-momen paling krusial.