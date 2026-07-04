Saat tampil di acara “World Cup Uncensored” milik Piers Morgan, Terry mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait kesan yang ditimbulkan oleh reaksi Tuchel. Ia menyiratkan bahwa anggota skuad yang lebih muda atau baru menghadapi perlakuan yang lebih keras dibandingkan para bintang dunia yang sudah mapan.

Terry menyatakan: "Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat gambar dan video saat dia kembali marah kepada Spence dalam pertandingan itu saat lemparan ke dalam. Saya tidak mengatakan bahwa dia sengaja memilihnya – tetapi dia tampak seperti sedang benar-benar mengkritiknya. Namun, kita juga melihat insiden dalam sesi latihan yang telah kita bicarakan tadi. Saya sedikit khawatir.

"Saya sangat menyukai Tuchel, dan menurut saya dia adalah manajer papan atas dan elit, tapi ketika saya melihat ini, saya berpikir, jika itu yang dialami Trent, saya tidak yakin dia akan bersikap seperti itu. Saya tidak yakin dia berbicara kepada Trent seperti itu. Dan mungkin itulah alasan mengapa dia memilih beberapa pemain ini, karena dia bisa bersikap seperti itu kepada para pemain muda atau pemain baru di skuad, menurut saya. Itu menarik."

Tuchel sebelumnya telah mencoba membenarkan ledakan emosinya dan manajemen ketat terhadap bek sayap tersebut sejak pertandingan imbang sebelumnya melawan Ghana: “Saya ingin dia lebih terlibat dalam fase serangan. Untuk memulai serangan kami dari posisi yang sedikit lebih lebar dan melakukan lebih banyak penetrasi melewati barisan pertahanan terakhir. Saya harus berteriak karena kalau tidak, tidak ada yang mendengarkan saya.”



