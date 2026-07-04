Getty Images Sport
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John Terry menyatakan bahwa pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, tidak akan berani memarahi Trent Alexander-Arnold seperti yang dilakukannya terhadap Djed Spence, sementara Piers Morgan menyebut bintang Tottenham itu sebagai 'bocah sombong'
Kejadian di pinggir lapangan memicu perdebatan
Spence berhasil masuk ke dalam susunan pemain inti di Piala Dunia, di mana bek sayap Tottenham Hotspur itu menjadi sasaran teguran keras dari pelatihnya di pinggir lapangan selama pertandingan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo baru-baru ini. Teguran terbuka tersebut terjadi setelah insiden serupa saat melawan Ghana, yang langsung memicu pertanyaan mengenai gaya manajemen pemain sang pelatih setelah beberapa bintang kreatif secara kontroversial tidak dimasukkan sama sekali ke dalam skuad turnamen.
- Getty Images Sport
Terry mempertanyakan dinamika hierarki
Saat tampil di acara “World Cup Uncensored” milik Piers Morgan, Terry mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait kesan yang ditimbulkan oleh reaksi Tuchel. Ia menyiratkan bahwa anggota skuad yang lebih muda atau baru menghadapi perlakuan yang lebih keras dibandingkan para bintang dunia yang sudah mapan.
Terry menyatakan: "Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat gambar dan video saat dia kembali marah kepada Spence dalam pertandingan itu saat lemparan ke dalam. Saya tidak mengatakan bahwa dia sengaja memilihnya – tetapi dia tampak seperti sedang benar-benar mengkritiknya. Namun, kita juga melihat insiden dalam sesi latihan yang telah kita bicarakan tadi. Saya sedikit khawatir.
"Saya sangat menyukai Tuchel, dan menurut saya dia adalah manajer papan atas dan elit, tapi ketika saya melihat ini, saya berpikir, jika itu yang dialami Trent, saya tidak yakin dia akan bersikap seperti itu. Saya tidak yakin dia berbicara kepada Trent seperti itu. Dan mungkin itulah alasan mengapa dia memilih beberapa pemain ini, karena dia bisa bersikap seperti itu kepada para pemain muda atau pemain baru di skuad, menurut saya. Itu menarik."
Tuchel sebelumnya telah mencoba membenarkan ledakan emosinya dan manajemen ketat terhadap bek sayap tersebut sejak pertandingan imbang sebelumnya melawan Ghana: “Saya ingin dia lebih terlibat dalam fase serangan. Untuk memulai serangan kami dari posisi yang sedikit lebih lebar dan melakukan lebih banyak penetrasi melewati barisan pertahanan terakhir. Saya harus berteriak karena kalau tidak, tidak ada yang mendengarkan saya.”
Para pakar mengecam pemilihan skuad
Perselisihan tersebut memicu perdebatan yang semakin memanas seputar keputusan seleksi kontroversial Tuchel, yang mengakibatkan beberapa pemain elit tidak dibawa dalam skuad. Morgan langsung bertanya kepada legenda Chelsea itu apakah situasi saat ini telah berubah menjadi pertentangan kepribadian, bukan soal kemampuan sepak bola.
Pembawa acara TV terkenal itu menambahkan: "Maksudku, jangan lupa ini Djed Spence, yang agak sombong. Dialah yang, kamu tahu, tidak mau berjabat tangan dengan Thomas Frank, dia yang ditarik keluar dari lapangan dan kemudian memutuskan untuk menunjukkan sikapnya kepada Tudor dengan kembali dari bangku cadangan dan mengulurkan tangannya."
Terry kemudian menyela pembawa acara itu untuk menjelaskan lebih lanjut pandangannya mengenai kemampuan sang bek dan sinyal-sinyal manajerial Tuchel yang ambigu: "Dengar, aku bukan penggemarnya. Menurutku dia bukan bek yang bagus, dan bukan pemain sepak bola yang bagus. Dia bermain di tim Spurs yang benar-benar kesulitan tahun ini. Tapi aku harus katakan, aku belum pernah melihat Tuchel melakukan itu kepada orang lain. Sepertinya hanya dua atau tiga kali dia memanggil Spence. Namun, bagiku, dia kemudian mengandalkan Spence dan memainkannya lagi. Aku setuju itu semacam sinyal yang ambigu.”
Nicky Butt juga mengkritik pendekatan kaku sang manajer dalam pemilihan pemain, kepada Paddy Power ia mengatakan: “Saya tidak peduli apa yang dia katakan, dan dia tidak akan pernah mengakuinya, susunan pemainnya salah. Tapi dia tampak seperti manajer yang keras kepala, arogan dalam arti dia hanya melakukan apa yang dia inginkan.
“Di lubuk hatinya, dia tidak akan pernah mengakuinya, tapi dia pasti tahu bahwa dia seharusnya memasukkan Trent Alexander-Arnold, 100 persen. Dia pasti tahu bahwa saat pertandingan tersisa 15 menit dengan skor 0-0, dia pasti telah melihat ke bangku cadangan dan berharap ada Phil Foden atau Cole Palmer di sana.”
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Tantangan sebagai tuan rumah semakin mendekat
Ketegangan-ketegangan ini harus segera diatasi oleh Tuchel, mengingat Inggris akan menghadapi laga babak 16 besar yang berat melawan tuan rumah turnamen, Meksiko. Skuad ini harus menunjukkan ketangguhan mental di tengah atmosfer yang tidak bersahabat, terutama mengingat kurangnya kelancaran serangan tim di sepertiga akhir lapangan. Tim tuan rumah yang sangat termotivasi akan menjadi ujian terberat bagi filosofi pemilihan pemain yang teguh dari sang manajer, di mana setiap kegagalan hanya akan memperkuat kritik terhadap para pemain yang ditinggalkan di rumah.
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