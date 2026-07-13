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John Terry menegaskan bahwa Inggris lebih unggul daripada Argentina, sementara legenda Chelsea itu mendukung Harry Kane dan kawan-kawan untuk mengalahkan juara bertahan asuhan Lionel Messi
Terry yakin dengan kedalaman skuad Three Lions
Saat Inggris bersiap menghadapi laga bersejarah melawan juara dunia bertahan, Terry memberikan penilaian optimis terkait pertarungan taktis ini. Bek legendaris tersebut berpendapat bahwa meskipun Argentina baru-baru ini mendominasi sepak bola internasional, kualitas individu para pemain Inggris saat ini tak tertandingi di turnamen ini.
Dalam wawancara di FIFA Podcast, Terry menegaskan bahwa setiap pemain dalam starting XI Inggris lebih baik daripada rekan setimnya di skuad Argentina. “Saya tidak khawatir dengan Argentina. Saya tidak melihat Argentina dan merasa khawatir bahwa mereka lebih baik dari kami. Menurut saya, secara perorangan, kami lebih baik daripada Argentina,” katanya.
- Getty Images Sport
Bintang-bintang Inggris vs Pengalaman Argentina
Meskipun Jude Bellingham dan Harry Kane memimpin dengan masing-masing mencetak enam gol, tim Amerika Selatan ini sangat mengandalkan kehebatan Messi untuk melaju melalui babak gugur.
Namun, Terry mengakui bahwa aspek mental dalam pertandingan bisa memainkan peran penting di Atlanta. "Tapi pengalaman yang mereka miliki di babak-babak akhir kompetisi ini bisa jadi sangat bermanfaat bagi mereka," katanya, merujuk pada inti tim Argentina yang telah memenangkan empat trofi besar berturut-turut.
Hanya lima pemain Inggris – Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford, dan Jordan Henderson – yang masih tersisa dari skuad yang mencapai semifinal Piala Dunia delapan tahun lalu.
Menghadapi Pemain Terbaik Sepanjang Masa dari Argentina
Narasi pertandingan semifinal ini tak terelakkan berpusat pada Messi, yang akan menghadapi Inggris untuk pertama kalinya dalam laga resmi tingkat senior. Meskipun Messi tetap menjadi titik fokus serangan Albiceleste, mantan pemain internasional Inggris Gary Pallister berpendapat bahwa pemain berusia 39 tahun itu kini tidak sekuat dulu dibandingkan satu dekade lalu.
Sementara itu, Terry membandingkan pengaruh Messi dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, Eden Hazard. “Dia akan menjadi salah satu pemain top yang selalu tampil gemilang di momen-momen penting, dan dia memang melakukannya. Saat Anda melihat pertandingan mereka melawan Mesir dan mengira mereka sudah tersingkir, tetapi dengan kehadirannya di tim Anda, ketika Anda memiliki pemain seperti itu, saya hanya bisa membandingkannya dengan Hazard di Chelsea.”
Dia menambahkan: “Ketika Anda selalu tahu bahwa Anda masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan, baik saat tertinggal 1-0 maupun 2-0, para pemain ini sungguh luar biasa, dan dia adalah sosok seperti itu bagi Argentina.”
- AFP
Keyakinan semakin meningkat di dalam tim
Terry bukanlah satu-satunya mantan bintang yang memprediksi kemenangan Three Lions. Mantan pemain sayap Joe Cole secara mengejutkan menyatakan bahwa Inggris akan mengalahkan Messi, dengan mengutip kecepatan superior yang dimiliki tim asuhan Tuchel. Suasana di dalam skuad dipenuhi keyakinan yang semakin kuat bahwa penantian selama 60 tahun untuk meraih trofi besar akhirnya bisa berakhir.
Inggris memasuki laga di Mercedes-Benz Stadium setelah mencetak 13 gol sepanjang turnamen, sementara pertahanan Argentina menunjukkan tanda-tanda kerentanan, kebobolan lima gol dalam tiga pertandingan sistem gugur terakhir mereka. Dengan kedua tim yang sama-sama memiliki talenta kelas dunia, panggung telah siap untuk salah satu pertandingan paling dinantikan dalam sejarah Piala Dunia.
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