John Terry menegaskan bahwa Inggris lebih unggul daripada Argentina, sementara legenda Chelsea itu mendukung Harry Kane dan kawan-kawan untuk mengalahkan juara bertahan asuhan Lionel Messi

Narasi pertandingan semifinal ini tak terelakkan berpusat pada Messi, yang akan menghadapi Inggris untuk pertama kalinya dalam laga resmi tingkat senior. Meskipun Messi tetap menjadi titik fokus serangan Albiceleste, mantan pemain internasional Inggris Gary Pallister berpendapat bahwa pemain berusia 39 tahun itu kini tidak sekuat dulu dibandingkan satu dekade lalu.

Sementara itu, Terry membandingkan pengaruh Messi dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, Eden Hazard. “Dia akan menjadi salah satu pemain top yang selalu tampil gemilang di momen-momen penting, dan dia memang melakukannya. Saat Anda melihat pertandingan mereka melawan Mesir dan mengira mereka sudah tersingkir, tetapi dengan kehadirannya di tim Anda, ketika Anda memiliki pemain seperti itu, saya hanya bisa membandingkannya dengan Hazard di Chelsea.”

Dia menambahkan: “Ketika Anda selalu tahu bahwa Anda masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan, baik saat tertinggal 1-0 maupun 2-0, para pemain ini sungguh luar biasa, dan dia adalah sosok seperti itu bagi Argentina.”