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John Terry membandingkan Jude Bellingham dengan Zinedine Zidane sambil memperingatkan timnas Inggris bahwa mereka HARUS menghentikan bintang Arsenal itu agar bisa melaju melewati Norwegia di Piala Dunia
Terry membandingkan Jude dengan Zizou
Mantan kapten Chelsea itu telah cukup menyaksikan aksi heroik Bellingham di Piala Dunia hingga menempatkan gelandang tersebut dalam kategori yang sama dengan para legenda sepak bola. Setelah kemenangan menegangkan Inggris 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca—di mana Bellingham mencetak dua gol—Terry mengakui bahwa ia melihat kilasan gaya bermain Zidane dalam permainan pemain berusia 23 tahun itu.
Saat berbicara di acara Piers Morgan Uncensored, Terry tak segan-segan memuji Bellingham dengan mengatakan: “Lihat saja penampilan Jude tadi malam. Saya membandingkannya dengan Zinedine Zidane dan mungkin saya sedikit terlalu berambisi, tapi lihatlah permainan tadi malam dan apa yang dia lakukan—dia sungguh luar biasa. Dua golnya menjadi puncak penampilannya bagi saya, dan umpan dari Harry Kane untuk gol keduanya sungguh brilian.”
- Getty Images Sport
Kelompok kepemimpinan elit Inggris
Meskipun Bellingham menjadi sorotan utama, Terry yakin bahwa inti dari skuad Inggris inilah yang menjadikan mereka pesaing sejati untuk mengangkat trofi. Mantan bek tersebut menyoroti sekelompok pemain tertentu yang telah tampil gemilang untuk memimpin Three Lions melaju ke delapan besar turnamen ini.
Terry mengatakan: "Mereka tidak boleh cedera dan harus berada di garis depan kesuksesan kami. Tanpa para pemain itu yang menggerakkan tim, yang menetapkan standar... ada para pemimpin di dalam tim ini. Harry Kane, kita sudah melihatnya sepanjang karier sepak bolanya, Jude Bellingham yang di usianya yang masih muda sudah melakukan hal itu, Declan Rice, dan saya juga memasukkan Reece James ke dalam kelompok itu."
Ancaman Odegaard
Terlepas dari euforia setelah mengalahkan Meksiko, pertandingan perempat final yang menantang melawan Norwegia menanti. Terry sangat yakin bahwa kunci kemenangan terletak pada upaya membatasi pergerakan kapten Arsenal, Martin Odegaard, yang ia anggap sebagai jantung tim Norwegia. Gelandang tersebut berperan penting dalam kemenangan mengejutkan Norwegia atas Brasil pada awal turnamen ini.
Terry memperingatkan pasukan Tuchel: "Dengar, Norwegia adalah tim yang bagus. Menurut saya, mereka terlatih dengan baik. Saya rasa segala hal yang berjalan lancar di tim itu berawal dari Martin Odegaard. Jika Inggris bisa menghentikan dia dan Erling Haaland, maka kami memiliki peluang yang sangat, sangat besar."
- Getty Images Sport
Bagaimana cara menghadapi Haaland
Menetralisir Odegaard hanyalah setengah dari perjuangan, karena Haaland terus meneror barisan pertahanan lawan dengan mencetak tujuh gol hanya dalam empat pertandingan, sehingga striker Manchester City itu kini sejajar dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappé di puncak klasemen Sepatu Emas. Terry, seorang ahli taktik pertahanan, memberikan nasihat tegas kepada Marc Guehi dan Ezri Konsa tentang cara menghadapi mesin Manchester City tersebut, dengan menyoroti kesalahan-kesalahan Gabriel Magalhães sebagai pelajaran.
Saat membahas pendekatan taktis, Terry berkata: "Ini sulit karena dia bisa saja berlari ke belakang Anda. Dia sangat kuat dan sangat cepat, jadi Anda harus selalu waspada terhadap hal itu. Siapa lagi yang mereka miliki di kotak penalti? Satu atau dua pemain lain, tapi mereka tidak seancaman Haaland, jadi siapa pun yang mengawal Haaland di kotak penalti, tetaplah menempel ketat padanya, tetap fokus sepenuhnya padanya, bersikaplah sangat egois, dan keluarkan dia dari permainan karena kapan saja… Harry Kane melakukannya, semua striker top melakukannya, dan Haaland mungkin melakukannya lebih baik daripada siapa pun."
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