John Terry membandingkan Jude Bellingham dengan Zinedine Zidane sambil memperingatkan timnas Inggris bahwa mereka HARUS menghentikan bintang Arsenal itu agar bisa melaju melewati Norwegia di Piala Dunia

Mantan kapten Chelsea itu telah cukup menyaksikan aksi heroik Bellingham di Piala Dunia hingga menempatkan gelandang tersebut dalam kategori yang sama dengan para legenda sepak bola. Setelah kemenangan menegangkan Inggris 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca—di mana Bellingham mencetak dua gol—Terry mengakui bahwa ia melihat kilasan gaya bermain Zidane dalam permainan pemain berusia 23 tahun itu.

Saat berbicara di acara Piers Morgan Uncensored, Terry tak segan-segan memuji Bellingham dengan mengatakan: “Lihat saja penampilan Jude tadi malam. Saya membandingkannya dengan Zinedine Zidane dan mungkin saya sedikit terlalu berambisi, tapi lihatlah permainan tadi malam dan apa yang dia lakukan—dia sungguh luar biasa. Dua golnya menjadi puncak penampilannya bagi saya, dan umpan dari Harry Kane untuk gol keduanya sungguh brilian.”



