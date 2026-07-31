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John Stones transfer grade GFX InterGOAL
Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

John Stones yang dilanda cedera butuh awal baru di Inter setelah perpisahan yang tak terelakkan dari Manchester City: GOAL memberi nilai untuk transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari terakhir pada 1 September.

Kita tahu bahwa ada sejumlah transfer yang berakhir baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada juga banyak kasus ketika setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, akhirnya bertanya-tanya bagaimana jadinya jika mereka membuat keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap transfer besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang tuntas saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan siapa yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu pendapat Anda di kolom komentar...

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sejatinya hal itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini sudah menjadi mantan, Pep Guardiola, sempat mengisyaratkan pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang lama dinantikan. Stones tanpa diragukan lagi layak dikenang sebagai legenda klub meski mengalami masalah kebugaran, tetapi berpisah jalan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun tidak akan terlalu besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat masalah cederanya, ada risiko signifikan yang melekat pada langkah Inter ini, meski berstatus transfer gratis. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko tersebut dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah dibanding yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya tinggal berharap pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia masih merupakan salah satu bek tengah terbaik dalam memainkan bola, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain beberapa tahun lagi di liga yang tidak terlalu intens. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai sebuah kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan klub-klub seperti Chelsea dan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar baik di kompetisi domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas ini usai kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

    • Iklan
  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang karena hampir melipatgandakan tiga kali lipat uang mereka dalam waktu sesingkat itu seiring model bisnis klub kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, dengan menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace pasti sudah mengantisipasi minat terhadap pemain timnas Prancis itu dan kabarnya menyadari keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan neraca setelah Palace belanja besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali fit. Di luar pemain timnas Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti akibat hal itu. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan masih bisa mengejar satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu kemungkinan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain timnas penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya dengan Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang tampak solid untuk dibangun. Sekarang, tugasnya adalah menyingkirkan pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan dia sangat layak mendapatkan kesempatan untuk naik level ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kokoh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi sosok populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting dalam membawa mereka pertama-tama lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Terlepas apakah nilai transfer sebenarnya £116 juta atau £130 juta, Forest mengatakan yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang luar biasa besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level petinggi klub adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam urusan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, ia memang harus seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara gamblang, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d’Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City memang tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Bagaimanapun, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes sama sekali belum pernah benar-benar meyakinkan di peran No.6. Anderson tampak cocok untuk peran itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun lain di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sebagai sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri, ini adalah contoh paling nyata dari ‘pajak pemain Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa berkembang menjadi pemain hebat. Namun, ia datang setelah dua musim yang bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. City jelas tidak akan harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat di waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Ia sudah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson bukan pemain muda gelandang Inggris pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu tampak sebagai pesepakbola yang lebih komplet dibanding Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar antara situasi mereka masing-masing adalah tampaknya Rodri tidak akan menghalangi Anderson untuk merebut tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan emas baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

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  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari daftar pemain mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dipindahkan mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol mahal klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu diberitakan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menyelesaikan transfer dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilai transfernya, tetapi bisa dibayangkan bahwa angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang pasti sangat mereka sukai, terutama setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu alarm bagi para pendukung Villa. Pelatih kepala Unai Emery kabarnya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka merekrut sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang menyertai transfer ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan swagger yang dulu membuatnya begitu menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tampak tidak mampu menandingi angka-angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan ketika Villa tetap diwajibkan membelinya pada akhir musim, dan kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Ini menjadi awal baru kedua dalam kurun setahun bagi Garnacho, dan ia pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena kariernya berisiko hanyut ke level biasa-biasa saja. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih kecil jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia Villa Park menaruh harapan besar setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool pada musim panas lalu melalui kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah untuk dipermanenkan dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu tampil 10 kali di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge pasti sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai pengganti. Pemain timnas Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatatkan total mencengangkan 51 kontribusi gol (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang melekat pada kepindahan ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, walaupun saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang nyaris pasti terdegradasi, sehingga tetap akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepak bola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya ia seharusnya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna pada awalnya. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan diri di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Selama bertahun-tahun kami sudah sangat sering mengkritik Barca soal bisnis transfer mereka, dan memang layak demikian, tetapi kali ini mereka patut mendapat pujian karena ini bisa terbukti menjadi langkah yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai calon bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick percaya bahwa dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu itu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi terlihat seperti calon superstar saat bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi semuanya tidak pernah benar-benar berjalan baginya. Musim lalu memang ada tanda-tanda bahwa dia pada akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Hal bagusnya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, tuntutan yang jauh lebih besar akan diarahkan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat yang brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan juara baru Arsenal, itu mungkin lain ceritanya. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari perspektif finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah yang gila dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti sambil pada saat yang sama memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota "bomb squad" Chelsea akan tiba di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dan dengan biaya yang sangat dibesar-besarkan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah telah ada perkembangan di balik layar dalam upaya mencarikan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu hampir sepenuhnya akan menutup biaya transfer Rogers. Tidak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar jauh terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya satu gol dari 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perubahan arah yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah memantapkan hati untuk pindah ke Emirates, di mana ia diperkirakan akan mengambil tempat Leandro Trossard yang baru saja pergi di sisi kiri serangan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Adil untuk dikatakan, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena kini ia bisa bermain di Premier League bersama sahabatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi "cold" dalam laga-laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan mustahil melebih-lebihkan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh laga Premier League yang mereka mainkan tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi masa absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu sudah mendekati rampung. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu senyap. Jelas, Tielemans tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tak mampu memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target utama transfer lini tengah mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan nominal seperti ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Kesempatan yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, memang tidak terlalu terlihat itu akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa juga merupakan klub besar dengan haknya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level lain dalam hal prestise, menjadikan ini kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam permainan ini. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap memberi kesan positif saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya kemungkinan besar akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi secara signifikan. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam add-ons untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea bersiap meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk dilewatkan. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United beralih ke Santos dengan kepanikan saat mereka berupaya menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni ketika pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Telah dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United bersikap 'tenang' setelah upaya memburu Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terhitung mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, ia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim ketika dirinya keluar-masuk tim Chelsea, telah dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah ia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Old Trafford dibanding yang ia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tanggung jawab sang pemain untuk memastikan dirinya memantapkan posisi sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub milik negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Namun, jutaan poundsterling justru dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik itu, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi fans adalah ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga pasti akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, penderitaan lain akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar tetap akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Pembelian luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Tottenham memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau wujud ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan menuntut biaya serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan lagi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama orang Italia, Roberto De Zerbi, daripada Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetap merupakan perjudian, dan ini adalah perjudian yang sangat harus berhasil untuk Tottenham. Namun, untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka sekarang melihat klub mereka mengungguli para rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Transfer yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendampinginya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Sebaliknya, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League pada masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa penjelasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki cukup uang untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan ingin pulang ke rumah, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena harga yang dipasang Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini akan menghabiskan tahun-tahun puncak kariernya, yang tak bisa disangkal memang terasa ganjil. Tetap saja, jika De Zerbi bertahan di Tottenham lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meskipun cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik saat berada dalam performa puncaknya, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sejatinya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Bisa jadi tangan Inter memang terikat, jika ingin adil menilainya; ketika pemain Belanda itu memperbarui kontraknya pada September 2024, ia kabarnya menuntut klausul tersebut, yang dipatok €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun pada tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang mulai membangun reputasi sebagai pemburu harga miring saat mereka menavigasi aturan finansial ketat La Liga. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disisihkan Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi itu yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga jelas bukan alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok loyal untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan banderol rendahnya berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer yang sangat besar ini akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Begitu West Ham terdegradasi, sudah jelas bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan direksi klub yang memang layak banyak dikritik pantas mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini adalah konfirmasi lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak akan berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada nuansa putus asa yang tidak bisa disangkal dalam kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang terlihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun yang diperlukan untuk merombak lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karena itu, rela membayar lebih mahal demi Fernandes untuk menahan minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan secepatnya, atau ini akan cepat menjadi bahan lain untuk memukul para pemilik klub. Memang, hanya untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas rekan senegaranya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa dia bisa. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Tottenham, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini tampak seperti semacam langkah menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, harus ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu sebenarnya akan bertahan di Tottenham, mengingat tidak satu pun dari kedua pihak terkenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Perpisahan yang mengecewakan, tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut salah satu tim papan atas Eropa. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum mematok harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk seharga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama dikerjakan Bayern. Ini bukan langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat alasan untuk meragukan penilaian itu. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian penggemar sepak bola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan klasik "impian" ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski merebut tempat di susunan starter yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi terasa seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia dengan alasan yang masuk akal percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sepakat, karena Saibari tanpa diragukan tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya dibandingkan Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transfer cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya mencatat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberikan pengaruh di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menunjukkan minat, pikirannya berubah dan sejak saat itu memang selalu sulit untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dikabarkan memberikan lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya sangat diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas merupakan sebuah keberhasilan dalam konteks tersebut. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sangat sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah angka yang sangat besar untuk ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang layak di level tertinggi. Karena itu, ini sedikit mengandung risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan yang diyakini merupakan klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin bisa sedikit menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa saja dipersiapkan untuk menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar jumlah uang yang begitu konyol untuk seorang pemain pelapis yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat dianggap sebagai jawaban atas masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas bukan cerminan bagus bagi sang pemain Portugal. Demikian pula dengan fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pilihan kedua di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari bereskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terutama bagi tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pengamat, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa perlu membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk menegaskan, kami memang merasa ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya sama sekali tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi tokoh utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022 bahwa seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap mengandalkan Ronaldo, dan itu menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap menjadi salah satu klub terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini kembali menjadi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang mengesankan di Hamburg. Opsi bek tengah mereka juga tidak terlalu minim, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad serta Igor Julio akan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke semasa di Brighton, tetapi sulit menepis kesan bahwa Spurs telah diperdaya untuk membayar terlalu mahal untuk sang bek tengah setelah laporan-laporan itu muncul dengan menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meski ia sudah berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang sangat tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival Premier League mereka, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak nyaris pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya Micky van de Ven bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, punya kualitas umpan yang bagus dan memiliki daya juang serta kemampuan kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk kemitraan bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton pada titik tengah kariernya dan bisa jadi memandang ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pria Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang semestinya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Spurs memang naik setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang kokoh saat klub London utara itu melalui apa yang tampaknya akan menjadi periode transisi setelah mereka menghindari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari seorang pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya seharga €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan untuk klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim ketika ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat Osasuna tidak punya banyak pilihan dalam hal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus tambahan panas dalam rivalitas Liverpool dan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang melihat adanya peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub asal Tyneside itu kabarnya telah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah kudeta transfer, tetapi mereka juga akan sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian tinggi seperti ini dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang langsung dengan kecepatan tinggi yang juga rajin bekerja dalam bertahan, pemain 22 tahun itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu tampaknya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, walau klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz jelas sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di sistem akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna baru satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa benar-benar menetap dan memantapkan diri sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia memang akan menghadapi persaingan untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar pesulap sayap RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba sulit terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya dalam kampanye juara 2024-25, maka mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi bek Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menuruti tuntutan gaji Konate yang sangat besar, yang kabarnya sekitar £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi melelahkan yang sudah berlangsung berbulan-bulan berakhir tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap merupakan pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, Real Madrid tampaknya akan memberi target jangka panjang mereka, Konate, gaji selangit seperti yang ia inginkan, yang, meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan mengakhiri ketertarikan mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara. Bek Prancis itu adalah pemain bertahan yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu pada musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Jelas, pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan baik kepindahan impiannya ke Real Madrid maupun gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di Bernabeu yang penuh tekanan, toleransi terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih kecil. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya kesempatan untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan itu masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo bisa dibilang sebagai salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna bagi Pep Guardiola, itulah sebabnya pelatih asal Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan beberapa air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama mengarah ke sana. Melihatnya pergi tanpa biaya transfer jelas bukan hal bagus dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal yang paling pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga mengungguli rival bebuyutannya, Barcelona, untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang sudah pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada praktiknya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tak diragukan lagi sudah berlalu, tetapi ia menunjukkan selama persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Namun, yang mungkin lebih penting daripada apa pun adalah, Bernardo barangkali merupakan panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva selalu dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan mendapat kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah digeser Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasananya adalah tantangan yang tanpa diragukan lagi akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi sedinamis dulu, tetapi, seperti yang telah ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meskipun mungkin sedikit disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh melewati usia 30-an akhir. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa sedikit aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihat dia pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk pindah di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menganggap bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu figur paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terlaksana, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menghamburkan uang demi Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak tahun berkualitas tinggi lagi yang secara realistis bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru tersebut, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi dalam hal pemain keluar, pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Telah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan langsung mengatakan ya ketika Real memanggil. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga memiliki peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat nilainya yang besar, ia harus langsung tampil meyakinkan atau berisiko mendapat tekanan dari publik Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terlebih mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah layak masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada puncak performanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin jika mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya nyetel di Anfield, sementara menjadi sangat jelas selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin merosot musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang performanya juga tidak terlalu bagus dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap ditawarkan Tottenham kepadanya. Robertson pada akhirnya tampil sebagai starter dalam lebih banyak laga pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada kemungkinan dia bertahan di Anfield karena Liverpool sama sekali tidak menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya pilihan lain selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut-sebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin benar-benar merasa Tottenham adalah opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan performa Tottenham secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih sering di London utara dibandingkan saat dia di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat kentara. Newcastle berjuang mati-matian untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang Swedia tersebut sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang, dan dengan biaya transfer yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun untuk klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk menggelontorkan dana besar untuk pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membenahi kondisi internal justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, sehingga mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan para pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan baku mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat inkonsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern mundur secara wajar karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang sekarang tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle