John Stones tengah menjalani pembicaraan transfer dengan Inter dan Juventus, sementara ikon Man City itu membuka peluang untuk menghadapi tantangan baru di Serie A

Stones kini tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah meninggalkan City menyusul berakhirnya kontraknya pada 30 Juni. Pemain berusia 32 tahun ini menghabiskan 10 musim di Etihad, meraih enam gelar Liga Premier dan gelar Liga Champions 2022-23 selama era yang sangat sukses di Manchester.

Terlepas dari usianya, bek tengah ini tetap menjadi bagian dari rencana timnas Inggris selama perjalanan mereka menuju semifinal Piala Dunia 2026, dengan tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan, termasuk di perempat final dan semifinal, serta masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan babak 16 besar atas Meksiko. Akibatnya, nilainya tetap sangat tinggi di seluruh Eropa, dengan klub-klub elit memandang ketersediaannya sebagai peluang pasar yang unik.



