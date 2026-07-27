AFP
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John Stones tengah menjalani pembicaraan transfer dengan Inter dan Juventus, sementara ikon Man City itu membuka peluang untuk menghadapi tantangan baru di Serie A
Akhir dari era keemasan di Man City
Stones kini tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah meninggalkan City menyusul berakhirnya kontraknya pada 30 Juni. Pemain berusia 32 tahun ini menghabiskan 10 musim di Etihad, meraih enam gelar Liga Premier dan gelar Liga Champions 2022-23 selama era yang sangat sukses di Manchester.
Terlepas dari usianya, bek tengah ini tetap menjadi bagian dari rencana timnas Inggris selama perjalanan mereka menuju semifinal Piala Dunia 2026, dengan tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan, termasuk di perempat final dan semifinal, serta masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan babak 16 besar atas Meksiko. Akibatnya, nilainya tetap sangat tinggi di seluruh Eropa, dengan klub-klub elit memandang ketersediaannya sebagai peluang pasar yang unik.
- Getty Images Sport
Klub-klub raksasa Italia memimpin perburuan Stones
Inter dan Juventus kini sama-sama telah memasuki tahap negosiasi resmi dengan perwakilannya seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut Fabrizio Romano, bek timnas Inggris tersebut sedang secara serius mempertimbangkan pindah ke Italia, destinasi yang kabarnya ia terima dengan terbuka karena ia sedang mencari tantangan baru.
Kesempatan untuk mendapatkan pemain dengan rekam jejak yang begitu gemilang telah menjadikannya prioritas utama bagi kedua raksasa Serie A tersebut. Bek veteran ini menawarkan perpaduan langka antara ketenangan dan kecerdasan taktis yang diyakini oleh para peminat potensial akan segera mengubah dan meningkatkan kualitas lini pertahanan mereka.
Peminat dari Liga Premier masih terus mengincar
Italia bukanlah satu-satunya opsi yang ada. Arsenal dikabarkan tertarik pada Stones karena manajer Mikel Arteta ingin mencari pengganti William Saliba yang sedang cedera; hubungan ini diperkuat oleh pengalaman Arteta selama tiga tahun bekerja sebagai asisten Pep Guardiola di City, di mana ia sudah mengenal gaya permainan Stones dengan baik.
Chelsea juga disebut-sebut sedang memantau situasi ini. Karena tidak ada biaya transfer yang terlibat, keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Stones dan di mana ia melihat tempat yang paling cocok untuk tahap selanjutnya dalam kariernya.
- Getty Images Sport
Pertanyaan mengenai kebugaran yang selalu mengemuka dalam setiap perpindahan
Klub mana pun yang berhasil merekrutnya akan menanggung sejumlah risiko. Stones hanya mampu bermain selama 439 menit di Liga Premier musim lalu akibat masalah paha, betis, dan otot, menyusul musim sebelumnya yang juga terganggu di mana ia hanya bermain selama 547 menit, dan ia tak pernah mencapai 59 persen dari total menit yang tersedia di liga dalam satu musim pun selama satu dekade kariernya di City. Riwayat cedera seperti inilah yang bisa memengaruhi tidak hanya minat dari Serie A, tetapi juga ketentuan kontrak apa pun yang akan ditawarkannya.
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