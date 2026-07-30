Penantian fans Inter hampir berakhir setelah Stones tiba di Milan untuk menuntaskan kepindahannya ke San Siro. Setelah satu dekade mendominasi di Etihad Stadium, pemain berusia 32 tahun itu siap memulai babak baru di Italia, dengan membawa segudang pengalaman elite Eropa ke lini pertahanan Christian Chivu.

Saat tiba, Stones dengan jelas mengungkapkan antusiasmenya menghadapi tantangan baru di liga yang baru. "Saya senang berada di sini, terima kasih banyak. Sampai jumpa segera, ciao," kata bek tersebut. Menurut Sky Italia, bek tengah itu dijadwalkan menjalani tes medis dan mendapatkan sertifikat kebugaran olahraga dari CONI pada hari ini. Setelah formalitas tersebut rampung, ia diperkirakan akan meneken kontrak berdurasi dua tahun senilai €4 juta per musim.



