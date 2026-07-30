Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
John Stones 'senang berada di sini' saat mantan bek Man City tiba di Milan untuk menuntaskan transfer ke Inter
Pendaratan Nerazzurri untuk bintang Inggris
Penantian fans Inter hampir berakhir setelah Stones tiba di Milan untuk menuntaskan kepindahannya ke San Siro. Setelah satu dekade mendominasi di Etihad Stadium, pemain berusia 32 tahun itu siap memulai babak baru di Italia, dengan membawa segudang pengalaman elite Eropa ke lini pertahanan Christian Chivu.
Saat tiba, Stones dengan jelas mengungkapkan antusiasmenya menghadapi tantangan baru di liga yang baru. "Saya senang berada di sini, terima kasih banyak. Sampai jumpa segera, ciao," kata bek tersebut. Menurut Sky Italia, bek tengah itu dijadwalkan menjalani tes medis dan mendapatkan sertifikat kebugaran olahraga dari CONI pada hari ini. Setelah formalitas tersebut rampung, ia diperkirakan akan meneken kontrak berdurasi dua tahun senilai €4 juta per musim.
- Getty Images Sport
Pembangunan ulang lini pertahanan Chivu mulai terbentuk
Kedatangan Stones dianggap sebagai pencapaian besar bagi Inter saat mereka berupaya mempertahankan Scudetto mereka. Chivu telah secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk menambah pengalaman juara yang sudah terbukti ke lini belakangnya, dan Stones sangat sesuai dengan profil itu. Selama waktunya di Manchester City, bek tersebut mengoleksi 20 trofi utama, termasuk enam gelar Premier League dan satu trofi Liga Champions.
Namun, perekrutan Stones mungkin bukan akhir dari rekrutmen lini belakang Inter pada musim panas ini. Direktur olahraga klub, Piero Ausilio, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa diskusi aktif sedang berlangsung untuk kapten Tottenham Cristian Romero. Pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu tetap menjadi target utama, dan ada kemungkinan bahwa baik Stones maupun Romero bisa datang jika Benjamin Pavard meninggalkan San Siro pada jendela transfer saat ini.
Di luar posisi bek tengah, Inter dilaporkan telah mengidentifikasi Djed Spence sebagai target prioritas mereka untuk memperkuat posisi wing-back.
Masalah kebugaran dan performa di Piala Dunia
Terlepas dari kualitasnya yang tak terbantahkan, musim 2025-26 menjadi musim yang menantang bagi Stones karena masalah kebugaran yang terus berulang. Masalah paha dan betis membatasinya hanya tampil 18 kali di semua kompetisi, sehingga memunculkan pertanyaan soal daya tahannya dalam jangka panjang. Namun, ia membungkam sebagian keraguan itu lewat penampilannya untuk Inggris di Piala Dunia, ketika ia bermain dalam lima pertandingan dan membantu Inggris finis di peringkat ketiga.
Staf medis Inter akan memberi perhatian khusus pada kekhawatiran soal cedera ini saat mereka melakukan pemeriksaan fisiknya hari ini. Inter mengandalkan fakta bahwa awal baru di lingkungan yang baru akan membantu bek tersebut meninggalkan masalah kebugaran yang belakangan dialaminya.
- Getty Images Sport
Detail final sebelum pengumuman resmi
Semua indikasi mengarah pada pengumuman resmi dalam 24 hingga 48 jam ke depan, asalkan tidak ada kendala di saat-saat akhir selama proses tes medis. Kesepakatan ini menjadi pukulan telak bagi klub seperti Arsenal dan Chelsea, yang sama-sama santer dikaitkan dengan bek tersebut setelah kepergiannya dari Manchester.
Bek veteran itu meninggalkan Manchester City sebagai salah satu sosok dengan koleksi gelar terbanyak dalam 132 tahun sejarah klub. Masa baktinya di bawah Pep Guardiola mengubahnya menjadi salah satu bek ball-playing paling unik di dunia, sebuah kemampuan yang ingin diintegrasikan Chivu ke dalam skuad Inter.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami