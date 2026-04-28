John Stones mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Man City setelah sepuluh tahun penuh prestasi dalam sebuah video yang mengharukan
Akhir dari era ikonik Etihad
Stones telah secara resmi mengonfirmasi kepergiannya yang akan segera terjadi dari Manchester City, menandai berakhirnya salah satu masa bakti individu paling sukses dalam sejarah klub. Pemain berusia 31 tahun itu mengumumkan keputusannya melalui sebuah postingan media sosial yang penuh emosi, yang mengenang satu dekade penuh dominasi tak tertandingi di kancah domestik maupun Eropa.
Merenungkan perjalanannya dari seorang pemain muda berbakat menjadi ikon klub, Stones menulis dalam keterangan postingan Instagram terbarunya: “Mereka mengatakan bahwa semua hal baik pasti akan berakhir… tetapi apa yang telah kita lalui ini adalah yang terbaik dan akan tetap menjadi bagian dari diriku selamanya”. Ia mengikuti jejak rekan veteran lainnya, Bernardo Silva, yang juga mengonfirmasi kepergiannya yang emosional awal bulan ini saat City memulai transisi skuad yang signifikan.
Perpisahan yang mengharukan
Stones menambahkan dalam sebuah video yang penuh emosi di Instagram-nya: "Tempat ini telah menjadi rumahku selama 10 tahun terakhir dan akan tetap menjadi rumahku sepanjang sisa hidupku. Perjalananku di sini bagaikan naik rollercoaster dalam banyak hal. Aku datang ke sini sebagai seorang anak dan kini pergi sebagai seorang pria—menjadi seorang ayah, suami, dan, di lapangan, seorang pemain yang sangat puas. Aku telah mewujudkan semua mimpiku dan meraih semua hal yang ingin kucapai saat datang ke sini.
"Di awal karier saya di sini, saya tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Pertama-tama, untuk meraih segalanya, tetapi juga untuk mendapatkan cinta dan ikatan dengan semua orang. Setiap mimpi telah terwujud dengan gemilang."
Stones adalah rekrutan kedua Guardiola di City, dan saat itu menjadi bek termahal kedua di dunia.
"Saya rasa kesuksesan ini tidak akan tercapai tanpa dia," kata Stones. "Saya sangat bersyukur bisa menghabiskan waktu begitu lama bersamanya, meraih segalanya bersamanya. Saya merasa beruntung dan bersyukur atas apa yang telah dia lakukan untuk saya."
Sepuluh tahun prestasi gemilang yang belum pernah terjadi sebelumnya
Sejak bergabung dari Everton pada 2016, Stones telah menjadi pilar utama dalam era paling sukses dalam sejarah Manchester City. Selama berkarier di Manchester, bek ini telah membantu klub meraih 19 trofi bergengsi, termasuk enam gelar Liga Premier, dua Piala FA, dan trofi Liga Champions pada 2023. Kemampuannya untuk turun ke lini tengah dan mengendalikan permainan menjadi ciri khas kampanye City yang berhasil meraih treble.
Dalam pernyataan resmi yang mengonfirmasi kepergiannya, klub mengatakan: “John Stones akan meninggalkan Manchester City pada musim panas ini, mengakhiri masa tinggal yang tak terlupakan dan sangat sukses selama sepuluh tahun di Etihad.
“Dilengkapi dengan teknik yang luar biasa, jangkauan umpan yang luar biasa, ditambah dengan kerja keras yang luar biasa dan pemahaman permainan yang tajam, Stones dalam banyak hal merupakan perwujudan dari City era Pep Guardiola. Kini, Klub dan seluruh pendukung kami akan meluangkan waktu untuk memberikan penghormatan dan perpisahan yang pantas bagi seorang pemain yang luar biasa bagi Manchester City Football Club pada akhir musim.”
Perjuangan dalam kebugaran dan bab terakhir
Meskipun berstatus sebagai legenda klub, keputusan untuk berpisah ini diambil di tengah masa-masa sulit yang dialami Stones terkait kebugarannya. Cedera telah sangat membatasi kontribusinya selama dua musim terakhir, dengan sang bek gagal menjadi starter dalam pertandingan Liga Premier sejak Oktober. Dengan kontraknya yang akan berakhir, kedua belah pihak telah memutuskan bahwa awal yang baru adalah langkah terbaik ke depan, seiring upaya City untuk memperbarui opsi pertahanan mereka.
Namun, kisahnya belum sepenuhnya berakhir. Stones tetap menjadi bagian dari skuad saat mereka mengejar gelar juara lainnya di pekan-pekan terakhir musim 2025-26. Dengan persaingan perebutan gelar Liga Premier yang mencapai puncaknya dan final Piala FA di depan mata, pria yang akrab disapa 'Barnsley Beckenbauer' ini berharap dapat menambah satu set trofi terakhir ke dalam koleksinya yang sangat banyak sebelum mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada para penggemar Cityzens.