Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
John Stones menandai debutnya bersama Inter dengan gol menawan saat mantan bintang Manchester City itu membidik kejayaan Liga Champions
Debut impian di Bari
Stones resmi tiba di sepakbola Italia, dan ia melakukannya dengan efisiensi klinis yang biasanya hanya dimiliki para penyerang elite yang dibayar untuk ia hentikan. Menjalani penampilan pertamanya untuk Inter dalam laga pramusim melawan Real Betis, pemain internasional Inggris itu hanya membutuhkan hitungan menit untuk mencatatkan namanya di papan skor. Masuk ke pertandingan saat waktu tersisa 20 menit, Stones memperlihatkan keanggunan teknisnya.
Momen penentu datang pada akhir pertandingan ketika Stones maju ke depan untuk situasi bola mati. Memperlihatkan insting predator seorang nomor sembilan berpengalaman, ia menyambut bola kiriman dan melepaskan sentuhan kaki kanan yang luar biasa ke tiang jauh. Penyelesaian itu digambarkan para penonton sebagai "ala Lautaro" dalam eksekusi dan timing-nya, sekaligus memastikan kemenangan 1-0 untuk raksasa Italia itu.
- AFP
Mengejar kejayaan Eropa di Milan
Stones mengungkapkan kegembiraannya atas dampak langsung yang ia berikan dalam balutan seragam hitam-biru ikonik itu. Pemain asal Inggris tersebut bertekad membawa trofi terbesar di level sepakbola klub Eropa ke San Siro, setelah sebelumnya pernah merasakan kesuksesan di kompetisi itu bersama Man City.
Merefleksikan perjalanan barunya, Stones memberikan reaksi penuh perasaan atas penampilan debutnya dan bobot seragam yang kini ia kenakan. Mantan pemain Everton itu berkata: "Seragam Inter adalah salah satu yang paling indah dalam sejarah sepakbola: Anda bisa merasakan kebesaran klub di mana-mana, saya bangga menjadi bagian dari tim istimewa ini. Kami ingin menulis halaman baru dalam sejarah. Serie A itu berat, ada banyak tim yang akan berjuang untuk memperebutkan tempat di Liga Champions. Saya telah keluar dari zona nyaman saya, saya ingin membawa Liga Champions kepada para penggemar."
Bertemu kembali dengan wajah-wajah yang familiar
Salah satu faktor kunci dalam transisi Stones menjalani kehidupan di Italia adalah kehadiran sejumlah wajah yang familiar di ruang ganti Inter. Pemain berusia 32 tahun itu kembali bersama Manuel Akanji, mantan tandemnya di lini pertahanan Manchester City. Keduanya sempat berbagi lapangan saat City mengalahkan Inter di final Liga Champions 2023 di Istanbul, tetapi kini mereka ditugaskan membentuk tembok yang tak tergoyahkan untuk klub yang dulu mereka gagalkan.
Stones berbicara hangat tentang rekannya itu, dengan menyoroti rasa saling menghormati yang ada di antara dua bek kelas dunia tersebut. "Manuel adalah sosok yang fantastis dan tulus. Pemain kelas dunia, saya senang bisa kembali bersama dia," kata Stones.
- Getty Images Sport
Beradaptasi dengan gaya Italia
Langkah ini merupakan perubahan taktis yang signifikan bagi Stones, yang menghabiskan hampir satu dekade untuk menyempurnakan peran "Stonesy" sebagai bek-gelandang hibrida di Manchester. Kini, ia menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan Serie A yang membanggakan disiplin taktis dan struktur pertahanan yang beragam. "Saya antusias menghadapi tantangan ini dan saya ingin mempelajari gaya bermain baru yang belum terbiasa bagi saya," pungkas Stones.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami