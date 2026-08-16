Stones resmi tiba di sepakbola Italia, dan ia melakukannya dengan efisiensi klinis yang biasanya hanya dimiliki para penyerang elite yang dibayar untuk ia hentikan. Menjalani penampilan pertamanya untuk Inter dalam laga pramusim melawan Real Betis, pemain internasional Inggris itu hanya membutuhkan hitungan menit untuk mencatatkan namanya di papan skor. Masuk ke pertandingan saat waktu tersisa 20 menit, Stones memperlihatkan keanggunan teknisnya.

Momen penentu datang pada akhir pertandingan ketika Stones maju ke depan untuk situasi bola mati. Memperlihatkan insting predator seorang nomor sembilan berpengalaman, ia menyambut bola kiriman dan melepaskan sentuhan kaki kanan yang luar biasa ke tiang jauh. Penyelesaian itu digambarkan para penonton sebagai "ala Lautaro" dalam eksekusi dan timing-nya, sekaligus memastikan kemenangan 1-0 untuk raksasa Italia itu.