John Stones akan pindah! Bek timnas Inggris itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter

Stones meninggalkan City sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah klub, setelah mengumpulkan 20 gelar utama selama sepuluh tahun kariernya yang dimulai dengan kepindahannya dari Everton senilai £47,5 juta pada tahun 2016. Koleksinya mencakup enam gelar Liga Premier, lima Piala Liga, tiga Piala FA, tiga Community Shield, serta masing-masing satu gelar Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA; hanya Bernardo Silva dan Phil Foden yang mampu menyamai pencapaiannya dalam sejarah City selama 132 tahun.

Namun, kesuksesan tersebut terhalangi dalam beberapa musim terakhir akibat cedera yang terus-menerus. Stones hanya mampu bermain selama 439 menit di Liga Premier musim lalu karena masalah paha, betis, dan otot, menyusul musim sebelumnya yang juga terganggu di mana ia hanya bermain selama 547 menit, dan ia tidak pernah melampaui 59 persen dari total menit liga yang tersedia dalam satu musim pun selama satu dekade kariernya di City.