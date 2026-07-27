AFP
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John Stones akan pindah! Bek timnas Inggris itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter
Inter berhasil mengamankan Stones
Stones telah menyetujui secara lisan untuk bergabung dengan Inter melalui transfer bebas, menurut Sky Sports. Perwakilan bek timnas Inggris tersebut kini sedang berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan juara Serie A terkait kontrak berdurasi dua tahun.
Kepindahan ini merupakan keberhasilan besar bagi manajer Inter, Christian Chivu, yang ingin menambah pengalaman juara yang teruji ke dalam skuadnya. Mengingat rekam jejak Stones di Liga Premier dan di kancah internasional, kedatangannya dipandang sebagai langkah strategis penting bagi klub raksasa Italia tersebut.
- Getty Images Sport
Mengabaikan para raksasa Liga Premier
Keberhasilan Inter dalam merekrut Stones menjadi pukulan bagi beberapa klub ternama Liga Premier yang sangat ingin mempertahankan bek tersebut di Inggris. Baik Arsenal maupun Chelsea telah menunjukkan minat serius terhadap pemain veteran tersebut, dengan The Gunners khususnya sangat ingin memperkuat kedalaman skuad mereka menyusul cedera yang baru-baru ini dialami William Saliba.
Bukan hanya klub-klub Inggris yang berusaha membujuk Stones untuk hengkang; Juventus juga telah menghubungi pihak pemain tersebut pada akhir pekan lalu. Klub raksasa Italia itu berharap dapat membujuknya untuk pindah ke Turin, namun pendekatan proaktif Inter justru berhasil membuka jalan bagi kepindahannya ke Milan.
Romero masih menjadi incaran Inter di tengah proses perombakan lini pertahanan
Perekrutan Stones merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk memperbarui barisan pertahanan Inter di bawah kepemimpinan Chivu. Meskipun Stones kini menjadi prioritas, minat terhadap kapten Spurs, Cristian Romero, tetap ada; ia dikabarkan menjadi target utama sang pelatih kepala di lini pertahanan.
Ada kemungkinan Inter merekrut baik Romero maupun Stones jika Benjamin Pavard meninggalkan klub selama jendela transfer ini. Masa depan Pavard masih menjadi bahan spekulasi, dan kepergiannya akan membuka ruang dalam skuad serta memberikan keleluasaan finansial yang dibutuhkan untuk merombak lini pertahanan. Namun, dalam situasi saat ini, Stones-lah yang paling gencar diupayakan oleh juara Italia tersebut untuk memastikan kesepakatan tersebut tercapai dan diselesaikan.
- Getty Images Sport
Dekade penuh trofi di Etihad
Stones meninggalkan City sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah klub, setelah mengumpulkan 20 gelar utama selama sepuluh tahun kariernya yang dimulai dengan kepindahannya dari Everton senilai £47,5 juta pada tahun 2016. Koleksinya mencakup enam gelar Liga Premier, lima Piala Liga, tiga Piala FA, tiga Community Shield, serta masing-masing satu gelar Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA; hanya Bernardo Silva dan Phil Foden yang mampu menyamai pencapaiannya dalam sejarah City selama 132 tahun.
Namun, kesuksesan tersebut terhalangi dalam beberapa musim terakhir akibat cedera yang terus-menerus. Stones hanya mampu bermain selama 439 menit di Liga Premier musim lalu karena masalah paha, betis, dan otot, menyusul musim sebelumnya yang juga terganggu di mana ia hanya bermain selama 547 menit, dan ia tidak pernah melampaui 59 persen dari total menit liga yang tersedia dalam satu musim pun selama satu dekade kariernya di City.
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