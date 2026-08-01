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John Stones akan 'menaikkan standar' dengan 'karisma'-nya saat bos Inter memuji rekrutan baru jelang duel dengan Manchester City
Chivu menyambut kedatangan Stones
Pelatih kepala Inter, Chivu, menyambut kedatangan Stones jelang bentrokan timnya dengan Manchester City di Hong Kong pada Sabtu ini. Pelatih asal Rumania itu menegaskan bahwa meski skuadnya belum mencapai kebugaran fisik 100 persen selama pramusim, Stones membawa dorongan penting dalam hal kepemimpinan. Laga ini akan menjadi ujian kebugaran pertandingan yang penting bagi skuad sebelum mereka kembali ke Italia untuk melanjutkan jadwal pramusim yang tersisa.
- Getty Images Sport
Bos Inter memuji bek
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Chivu secara terbuka mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mengamankan bek Inggris tersebut. Ia menyatakan: "Saya senang dengan kedatangannya; dia penting bagi kami karena banyak alasan, karena kualitasnya, kepribadiannya, dan karismanya. Dia meningkatkan level pertahanan kami.
"Saat ini, kami menikmati siapa yang ada di sini, menunggu mereka yang kembali dari liburan pasca-Piala Dunia, dan kemudian kami masih memiliki satu bulan tersisa di bursa transfer. Skuad ini kompetitif, tetapi Anda selalu membutuhkan pemain-pemain kunci yang bisa membuat Anda melakukan lompatan kualitas itu dan memungkinkan Anda tetap sejalan dengan ambisi klub ini."
Mengenai ujian melawan tim asuhan Enzo Maresca dan pendekatan transfer klub, sang pelatih menambahkan: "Spesial rasanya menghadapi tim hebat seperti City. Jelas, secara fisik kami belum 100%, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Skuad ini kompetitif, tetapi selalu ada kebutuhan akan pemain penting. Stones meningkatkan standar. Kami terus mencermati peluang."
Inter bidik tambahan kedalaman skuad
Kedatangan Stones tidak akan menandai berakhirnya aktivitas Inter pada bursa transfer musim panas ini, dengan klub secara aktif mencari tambahan pemain untuk memperkuat posisi sayap kanan.
Chivu meminta semua pihak tetap tenang sembari menegaskan kembali komitmen tim untuk meningkatkan standar keseluruhan skuad: "Kesabaran dibutuhkan, bursa transfer masih panjang. Kita semua cukup paham apa yang saat ini masih kurang, terutama terkait kedalaman skuad.
"Saya selalu meminta agar standar ditingkatkan dan mendatangkan pemain penting yang ingin menjadi bagian dari grup luar biasa ini. Kami mencermati peluang untuk meningkatkan level yang telah dijaga para pemain ini selama bertahun-tahun."
- Jan Huebner
Inter bersiap untuk laga pembuka
Laga uji coba melawan City menjadi tolok ukur penting bagi Chivu untuk mengevaluasi kondisi fisik dan susunan taktik timnya sebelum kembali ke Italia. Mengintegrasikan Stones ke lini pertahanan akan tetap menjadi fokus utama sepanjang sisa pramusim untuk membangun chemistry yang kuat di lapangan. Inter akan secara resmi memulai kampanye Serie A 2026-27 mereka dengan laga kandang melawan Monza pada 22 Agustus.
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