Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Chivu secara terbuka mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mengamankan bek Inggris tersebut. Ia menyatakan: "Saya senang dengan kedatangannya; dia penting bagi kami karena banyak alasan, karena kualitasnya, kepribadiannya, dan karismanya. Dia meningkatkan level pertahanan kami.

"Saat ini, kami menikmati siapa yang ada di sini, menunggu mereka yang kembali dari liburan pasca-Piala Dunia, dan kemudian kami masih memiliki satu bulan tersisa di bursa transfer. Skuad ini kompetitif, tetapi Anda selalu membutuhkan pemain-pemain kunci yang bisa membuat Anda melakukan lompatan kualitas itu dan memungkinkan Anda tetap sejalan dengan ambisi klub ini."

Mengenai ujian melawan tim asuhan Enzo Maresca dan pendekatan transfer klub, sang pelatih menambahkan: "Spesial rasanya menghadapi tim hebat seperti City. Jelas, secara fisik kami belum 100%, tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Skuad ini kompetitif, tetapi selalu ada kebutuhan akan pemain penting. Stones meningkatkan standar. Kami terus mencermati peluang."