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John McGinn mengakui Skotlandia mengalami 'kemunduran besar' saat awal tanpa kemenangan Sebastien Pocognoli berlanjut setelah dipermalukan Swiss
Awal yang buruk di Hampden Park
McGinn mengakui Skotlandia mengalami kemunduran besar setelah dibantai 3-0 oleh Swiss pada laga kandang debut Pocognoli. Gelandang itu melihat rencana permainan timnya berantakan dalam 11 menit ketika Hendry menerima kartu merah langsung karena pelanggaran sebagai pemain terakhir. Perjuangan berat yang menyusul membuat manajer yang baru ditunjuk itu masih mencari kemenangan pertama setelah dua pertandingan Nations League.
- Action Plus
McGinn merefleksikan malam yang sulit
Menjalani penampilan ke-91 bersama tim nasional untuk menyamai Jim Leighton di posisi ketiga bersama dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Skotlandia, gelandang senior itu mengakui bahwa adaptasi terhadap identitas taktik baru di bawah Pocognoli sudah menghadapi turbulensi besar. Berbicara kepada BBC Scotland, McGinn mengakui besarnya tantangan tersebut: "Kami bisa tampil lebih baik pada beberapa momen, tetapi kami sedang memulai babak baru, belajar bermain dengan cara yang berbeda. Itu menjadi kemunduran besar bagi kami."
Merefleksikan perlunya memetik pelajaran dari malam yang berat itu, ia menambahkan: "Ada banyak hal yang harus kami pelajari dari ini, tetapi juga banyak hal yang bisa kami ambil darinya."
Pujian untuk tugas tanpa pamrih McBurnie
Di tengah dampak dari kekalahan kandang yang menyakitkan, McGinn cepat membela kontribusi tanpa lelah Oli McBurnie, yang terpaksa berjuang sendirian di lini serang setelah Stephen Welsh dimasukkan untuk mengembalikan bentuk pertahanan menyusul kartu merah dini yang diterima Hendry.
Menyoroti komitmen sang penyerang dalam situasi sulit, McGinn berkata: "Saya pikir Oli McBurnie tampil luar biasa. Dia sudah menerima banyak kritik saat mengenakan seragam Skotlandia, tetapi [pertandingan ini] adalah tugas yang nyaris tanpa penghargaan dan dia memberikan segalanya untuk kami."
Menekankan karakter yang dibutuhkan saat bermain dengan 10 orang sembari menuntut balasan pada laga berikutnya, gelandang itu menegaskan: "Bermain dengan 10 orang adalah ujian karakter; Anda harus bertahan. Ini pelajaran yang sangat besar bagi kami, dan saat kami menghadapi mereka di kandang lawan, kami sekarang harus menang."
- Focus Images
Pocognoli berada di bawah tekanan sejak awal
Penampilan tumpul Skotlandia memperpanjang paceklik gol mereka menjadi empat pertandingan untuk pertama kalinya sejak 1971, sekaligus memperpanjang rangkaian tanpa clean sheet di Hampden menjadi delapan laga. Hasil ini juga membuat Pocognoli menjadi pelatih pertama Skotlandia yang mengawali masa jabatannya tanpa kemenangan dalam dua pertandingan pertama sejak George Burley pada 2008. Tekanan pun cepat meningkat menjelang duel hari Sabtu di Skopje melawan Makedonia Utara, yang kemudian dilanjutkan dengan laga kandang lainnya melawan Slovenia.
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