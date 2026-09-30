John McGinn mengakui Skotlandia mengalami 'kemunduran besar' saat awal tanpa kemenangan Sebastien Pocognoli berlanjut setelah dipermalukan Swiss

Menjalani penampilan ke-91 bersama tim nasional untuk menyamai Jim Leighton di posisi ketiga bersama dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Skotlandia, gelandang senior itu mengakui bahwa adaptasi terhadap identitas taktik baru di bawah Pocognoli sudah menghadapi turbulensi besar. Berbicara kepada BBC Scotland, McGinn mengakui besarnya tantangan tersebut: "Kami bisa tampil lebih baik pada beberapa momen, tetapi kami sedang memulai babak baru, belajar bermain dengan cara yang berbeda. Itu menjadi kemunduran besar bagi kami."

Merefleksikan perlunya memetik pelajaran dari malam yang berat itu, ia menambahkan: "Ada banyak hal yang harus kami pelajari dari ini, tetapi juga banyak hal yang bisa kami ambil darinya."