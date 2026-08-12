Terlepas dari perombakan besar dalam komposisi pemain, McGinn tetap teguh pada keyakinannya bahwa klub bergerak ke arah yang benar. Sudah berada di klub selama delapan tahun, sang kapten menyaksikan langsung transformasi dari tim yang kesulitan di Championship menjadi pesaing di Liga Champions. McGinn menikmati status underdog dan kesempatan untuk sekali lagi membungkam para peragunya di panggung besar.

"Banyak yang berubah dalam delapan tahun saya berada di sini," jelas McGinn. "Ketika Anda merekrut talenta muda Inggris terbaik dan para pemain tampil di level tertinggi, tentu akan ada ketertarikan. Kami memiliki struktur, standar, dan aturan yang membuat kami sukses. Saya sangat antusias dengan Aston Villa yang baru."

"Kami punya inti utama, manajer yang sama, metode yang sama, dan hasrat yang sama untuk meraih lebih banyak. Banyak orang mengira kami sudah mencapai batas kemampuan beberapa musim lalu dan kami membuktikan mereka salah."