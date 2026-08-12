Getty Images Sport
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John McGinn menegaskan Aston Villa "tidak punya batas" ketika Villa kini membidik kesuksesan di Piala Super melawan PSG
Villa dengan wajah baru menghadapi raksasa Prancis
Pertemuan ini menjadi ulangan perempat-final Liga Champions 2024-25, sebuah duel yang membuktikan Villa mampu bersaing dengan tim-tim terbaik. Meski pada akhirnya tersingkir dengan agregat 5-4, kemenangan penuh semangat 3-2 pada leg kedua di Villa Park menjadi peringatan bagi tim-tim lain di Eropa. Namun, skuad yang dibawa Emery ke final hari Rabu ini sangat berbeda dari tim yang mendorong PSG hingga batas maksimal hanya 18 bulan lalu.
Sosok-sosok kunci seperti Morgan Rogers, Lucas Digne, dan Youri Tielemans telah hengkang, sementara gelandang tangguh Amadou Onana menepi karena cedera jangka panjang. Selain itu, bintang-bintang seperti Emi Martinez, Ezri Konsa, dan Ollie Watkins mendapat jatah libur tambahan setelah kiprah mereka di Piala Dunia. Ini membuat Emery pusing dalam menentukan pilihan, karena hanya empat pemain yang menjadi starter pada malam bersejarah di Birmingham itu yang kemungkinan tampil dalam starting XI di Austria.
- Getty Images Sport
Sang kapten tetap percaya diri dengan evolusi Villa
Terlepas dari perombakan besar dalam komposisi pemain, McGinn tetap teguh pada keyakinannya bahwa klub bergerak ke arah yang benar. Sudah berada di klub selama delapan tahun, sang kapten menyaksikan langsung transformasi dari tim yang kesulitan di Championship menjadi pesaing di Liga Champions. McGinn menikmati status underdog dan kesempatan untuk sekali lagi membungkam para peragunya di panggung besar.
"Banyak yang berubah dalam delapan tahun saya berada di sini," jelas McGinn. "Ketika Anda merekrut talenta muda Inggris terbaik dan para pemain tampil di level tertinggi, tentu akan ada ketertarikan. Kami memiliki struktur, standar, dan aturan yang membuat kami sukses. Saya sangat antusias dengan Aston Villa yang baru."
"Kami punya inti utama, manajer yang sama, metode yang sama, dan hasrat yang sama untuk meraih lebih banyak. Banyak orang mengira kami sudah mencapai batas kemampuan beberapa musim lalu dan kami membuktikan mereka salah."
McGinn memberi motivasi saat Emery memburu sejarah
McGinn memang tidak pernah segan melontarkan sedikit candaan di ruang ganti, bahkan jika itu melibatkan penunjukan kegagalan langka dari manajernya yang disegani. Emery telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan besar di kancah Eropa, dengan meraih gelar Liga Europa kelima pada Mei setelah membawa Aston Villa meraih kemenangan bersejarah atas Freiburg di Istanbul, tetapi Piala Super tetap menjadi satu-satunya yang lepas dari genggamannya. Emery mengakui bahwa gelandang Skotlandia itu sempat menggodanya soal catatan masa lalunya.
"Dia (sambil menunjuk McGinn) mengingatkan saya pekan lalu (tentang kekalahan dari Chelsea)," ungkap Emery. "Tentu saja, ini adalah sebuah kesempatan. Sebuah trofi adalah sesuatu yang bisa memberi kami momen spesial. Bermain untuk trofi adalah, sebagai seorang profesional, tujuan kami. PSG adalah favorit, tetapi saya menantikan pertandingan ini, bagaimana kami bisa menguji laga ini melawan PSG dengan kapasitas kami. Sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai klub, ini adalah sebuah trofi. Ini adalah satu hal yang membuat kami bangga dengan diri kami dan dengan cara kami bisa sampai di sini"
- Getty Images Sport
Perombakan skuad menghadirkan tantangan baru
Tugas Villa di Salzburg menjadi lebih sulit karena tim telah mengalami transformasi signifikan sejak pertemuan terakhir mereka dengan PSG. Ini berarti Emery kemungkinan akan menurunkan starting XI yang hanya berisi empat pemain yang menjadi starter dalam perempat-final Liga Champions yang dramatis itu. Namun, kembalinya Boubacar Kamara ke skuad untuk pertandingan menjadi dorongan tersendiri, meski sang gelandang masih membangun kembali kebugaran bertandingnya setelah cedera lutut serius. Dengan lebih dari 6.000 fans Villa melakukan perjalanan ke Austria, panggung telah siap bagi Emery untuk akhirnya meraih satu-satunya trofi yang terus menghantuinya.
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