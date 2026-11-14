Fisher membeli Quakes pada 2007 setelah klub itu menjalani jeda resmi selama dua tahun, dengan harga hanya $20 juta. Pada 2015, berkat investasi dari Fisher dan pemerintah setempat, Quakes membuka PayPal Park, salah satu stadion khusus sepak bola yang dibangun dalam gelombang pembangunan stadion serupa di MLS.

Namun, prestasi nyata lebih sulit diraih. Quakes menjuarai Supporters' Shield pada 2012, musim ketika pemain bintang Chris Wondolowski dinobatkan sebagai MVP. Selain itu, Quakes tidak meraih trofi selama berada di bawah kepemilikan Fisher.

Ia mengumumkan penjualan itu dalam sebuah pernyataan:

“Saya dan keluarga sangat menikmati menjadi pemilik klub ini selama hampir 20 tahun, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan para penggemar kami yang luar biasa serta kerja keras semua pelatih, pemain, dan staf kami,” kata Fisher. “Kami ingin berterima kasih kepada Jared Shawlee dan staf eksekutif atas kepemimpinan mereka, serta kepada seluruh jajaran kantor Quakes atas komitmen mereka kepada klub, para penggemar, dan masyarakat.

“Kami memiliki begitu banyak kenangan indah, mulai dari pertandingan pertama kami setelah kembali pada 2008, upacara peletakan batu pertama stadion yang luar biasa, keberhasilan menjuarai Supporters' Shield, hingga menyaksikan Wondo memecahkan rekor MLS dengan mencetak empat gol di tengah hujan deras. Heath memiliki keyakinan yang sama dengan kami terhadap klub dan masyarakat ini, serta membawa ambisi dan komitmen untuk membawa Quakes maju. Terima kasih, San Jose.”