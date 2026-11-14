John Fisher setuju menjual San Jose Earthquakes kepada salah satu pendiri Alden, Heath Freeman, dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai $625 juta
- San Jose Earthquakes
Penjualan yang signifikan
Kesepakatan senilai $625 juta yang dilaporkan itu mencakup Earthquakes dan stadion kandangnya, PayPal Park. Sebagai perbandingan, Real Salt Lake dan Utah Royals dari NWSL dijual dengan nilai gabungan $400 juta pada 2022, lalu kembali berpindah tangan tahun lalu dengan harga sekitar $600 juta. Earthquakes dianggap sebagai salah satu tim dengan nilai terendah di MLS. Forbes menempatkannya di peringkat ke-22 dalam daftar tahunan nilai klub, dengan nilai $540 juta (meski nilai tersebut disebut telah meningkat tujuh persen).
- Getty
Masa tugas Fisher di San Jose
Fisher membeli Quakes pada 2007 setelah klub itu menjalani jeda resmi selama dua tahun, dengan harga hanya $20 juta. Pada 2015, berkat investasi dari Fisher dan pemerintah setempat, Quakes membuka PayPal Park, salah satu stadion khusus sepak bola yang dibangun dalam gelombang pembangunan stadion serupa di MLS.
Namun, prestasi nyata lebih sulit diraih. Quakes menjuarai Supporters' Shield pada 2012, musim ketika pemain bintang Chris Wondolowski dinobatkan sebagai MVP. Selain itu, Quakes tidak meraih trofi selama berada di bawah kepemilikan Fisher.
Ia mengumumkan penjualan itu dalam sebuah pernyataan:
“Saya dan keluarga sangat menikmati menjadi pemilik klub ini selama hampir 20 tahun, dan kami sangat berterima kasih atas dukungan para penggemar kami yang luar biasa serta kerja keras semua pelatih, pemain, dan staf kami,” kata Fisher. “Kami ingin berterima kasih kepada Jared Shawlee dan staf eksekutif atas kepemimpinan mereka, serta kepada seluruh jajaran kantor Quakes atas komitmen mereka kepada klub, para penggemar, dan masyarakat.
“Kami memiliki begitu banyak kenangan indah, mulai dari pertandingan pertama kami setelah kembali pada 2008, upacara peletakan batu pertama stadion yang luar biasa, keberhasilan menjuarai Supporters' Shield, hingga menyaksikan Wondo memecahkan rekor MLS dengan mencetak empat gol di tengah hujan deras. Heath memiliki keyakinan yang sama dengan kami terhadap klub dan masyarakat ini, serta membawa ambisi dan komitmen untuk membawa Quakes maju. Terima kasih, San Jose.”
- Getty Images News
Sejarah dalam surat kabar
Latar belakang bisnis Freeman mencakup kepemilikan surat kabar. Ia adalah presiden sekaligus salah satu pendiri Alden Global Capital, perusahaan investasi yang memiliki sejumlah surat kabar, termasuk Chicago Tribune, Denver Post, dan New York Daily News. Alden mendapat kritik dari jurnalis dan serikat pekerja atas pengurangan staf di surat kabar miliknya. Perusahaan itu juga pernah memiliki Baltimore Sun sebelum menjualnya pada 2024.
Keterlibatannya di dunia olahraga mencakup jabatan sebagai mitra pengelola Florida Freedom, tim Professional Bull Riders, dan ketua eksekutif liga voli pantai AVP. Ia juga mendukung almamaternya, Duke University, yang pada 2025 menamai lapangan sepak bola dan lakros di Koskinen Stadium sebagai Freeman Field setelah keluarganya memberikan sumbangan bernilai jutaan dolar.
- Southsiders
Tim lain yang patut diikuti?
Pembelian tersebut bisa memicu gelombang kepemilikan baru di MLS. Masa depan Vancouver Whitecaps masih belum pasti karena kesepakatan untuk stadion baru belum akan tercapai dalam waktu dekat. Sementara itu, Joey Saputo, yang telah lama menjadi pemilik klub Montreal, mengumumkan awal pekan ini bahwa ia telah menawarkan klub tersebut untuk dijual. Ia juga tidak menutup kemungkinan klub itu pindah dari Montreal, kota tempat klub tersebut telah hadir dalam berbagai bentuk sejak 1992.
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