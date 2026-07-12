Johan Manzambi Akan Menolak Newcastle! Aston Villa 'sedang menyelesaikan' transfer bintang Freiburg

Aston Villa sedang dalam proses menyelesaikan transfer untuk mendatangkan gelandang Manzambi dari Freiburg, yang menjadi pukulan telak bagi para pesaing mereka di Liga Premier.

Meskipun Newcastle United sebelumnya telah mencapai kesepakatan komprehensif dengan Freiburg untuk paket senilai lebih dari £50 juta, pemain berusia 20 tahun itu belum juga berkomitmen pada proyek Tyneside.

Keragu-raguan tersebut memungkinkan Villa untuk mempercepat upaya mereka. The Athletic melaporkan bahwa klub tersebut meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Manzambi setelah kabar buruk mengenai Amadou Onana, yang mengalami cedera ligamen lutut saat membela Belgia di Piala Dunia 2026. Manzambi kini dapat langsung menggantikan Onana, dan peluang untuk bermain di Liga Champions musim depan diyakini telah mengubah momentum menjadi menguntungkan bagi Villa.







