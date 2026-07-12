Getty Images Sport
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Johan Manzambi Akan Menolak Newcastle! Aston Villa 'sedang menyelesaikan' transfer bintang Freiburg
Villa menyalip Magpies dalam perebutan pemain
Aston Villa sedang dalam proses menyelesaikan transfer untuk mendatangkan gelandang Manzambi dari Freiburg, yang menjadi pukulan telak bagi para pesaing mereka di Liga Premier.
Meskipun Newcastle United sebelumnya telah mencapai kesepakatan komprehensif dengan Freiburg untuk paket senilai lebih dari £50 juta, pemain berusia 20 tahun itu belum juga berkomitmen pada proyek Tyneside.
Keragu-raguan tersebut memungkinkan Villa untuk mempercepat upaya mereka. The Athletic melaporkan bahwa klub tersebut meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Manzambi setelah kabar buruk mengenai Amadou Onana, yang mengalami cedera ligamen lutut saat membela Belgia di Piala Dunia 2026. Manzambi kini dapat langsung menggantikan Onana, dan peluang untuk bermain di Liga Champions musim depan diyakini telah mengubah momentum menjadi menguntungkan bagi Villa.
- Getty Images Sport
Kekecewaan Newcastle karena target lain kembali lepas
Gagalnya kesepakatan ini merupakan pukulan telak bagi manajer Newcastle, Eddie Howe, yang belakangan ini menyaksikan klubnya kesulitan merealisasikan perekrutan pemain-pemain besar. Ada kekhawatiran yang bisa dimengerti di kalangan suporter Newcastle terkait Manzambi, mengingat bagaimana klub ini dikalahkan oleh Liverpool dalam perburuan Victor Munoz bulan lalu.
Newcastle telah berupaya keras, dengan tim eksekutif melakukan pembicaraan tatap muka dengan Freiburg serta berusaha meyakinkan sang pemain, pihak manajemennya, dan keluarganya mengenai alasan mengapa St James’ Park adalah tempat yang paling tepat untuk perkembangan kariernya, namun kini ia tampaknya akan bergabung dengan Villa.
Faktor Liga Champions
Terlepas dari kekuatan finansial The Magpies, mereka tak mampu memberikan satu hal yang sangat diinginkan Manzambi: kompetisi Eropa tingkat atas. Newcastle tak bisa menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions, atau kompetisi Eropa apa pun, dan hal itu membuat mereka kembali berada dalam posisi yang rentan dalam pembicaraan ini.
Manzambi ingin menunggu hingga Swiss tersingkir dari Piala Dunia sebelum menentukan masa depannya, yang baru terjadi pada Sabtu lalu setelah mereka mengalami kekalahan dalam perpanjangan waktu melawan Argentina.
- AFP
Bintang yang sedang naik daun di Bundesliga dan Piala Dunia
Manzambi datang dengan reputasi sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Ia tampil dalam 47 pertandingan pada musim 2025-26, mencetak tujuh gol dan sembilan assist saat Freiburg finis di peringkat ketujuh Bundesliga, serta memainkan peran penting dalam perjalanan mereka menuju final Liga Europa. Ia tampil gemilang melawan Villa di final tersebut, yang awalnya menarik minat Unai Emery.
Nilainya semakin meningkat selama penampilan gemilangnya di Piala Dunia di Amerika Utara. Manzambi mencetak dua gol setelah masuk sebagai pemain pengganti pada 19 menit terakhir saat Swiss menang 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina di babak penyisihan grup. Ia kembali mencetak gol setelah menjadi starter dalam kemenangan 2-1 atas tuan rumah bersama Kanada pada pertandingan terakhir fase grup, menunjukkan kemampuannya tampil di panggung terbesar sebelum Swiss akhirnya tersingkir di perempat final.
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