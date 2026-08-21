Pertanyaan terbesar tetap apakah sosok 46 tahun itu benar-benar akan turun ke lapangan dalam pertandingan kompetitif. Wakil presiden Ravenna, Ariedo Braida, awalnya bersikeras bahwa pemain Brasil itu direkrut murni untuk tujuan pemasaran dan tidak akan ambil bagian dalam laga Serie C. Namun, setelah itu ia menarik kembali pernyataan tersebut, seraya menolak menutup kemungkinan kembalinya dia ke lapangan secara sensasional.

Saat ditanya kapan para pendukung bisa berharap melihatnya beraksi, mantan maestro Barcelona itu tetap enggan memberi kepastian, sambil tertawa ia berkata: "Saya merasa baik-baik saja. Saya tidak tahu, itu tergantung presiden dan pelatih. Saya tidak tahu." Klub juga sudah mengonfirmasi bahwa pemain Brasil itu tidak akan tampil dalam laga pembuka musim melawan Reggiana pada Senin.

Presiden Ravenna, Cipriani, yang merupakan bagian dari merek restoran terkenal Cipriani, memiliki mimpi besar untuk kerja sama ini. Ia mengakui bahwa ia berharap melihat pemain Brasil itu mencetak gol terakhir dalam kariernya dengan mengenakan seragam Ravenna, sebuah perasaan yang tampaknya juga dirasakan sang pemain sendiri. "Jika itu terjadi, itu akan menjadi lebih indah lagi," jawab Ronaldinho dengan senyum lebar saat membahas kemungkinan kembali mencetak gol.



