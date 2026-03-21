Getty
Diterjemahkan oleh
Joey Barton terancam mengalami 'kebangkrutan' sebesar £1 juta setelah permohonan jaminan penangguhan penahanannya atas tuduhan penganiayaan berat ditolak
Biaya hukum Barton terus membengkak
Besarnya kerugian finansial yang harus ditanggung Barton telah menjadi berita utama dalam beberapa pekan terakhir. Dia diperintahkan untuk membayar £339.000 ditambah biaya hukum kepada mantan pemain timnas Inggris Eni Aluko bulan ini setelah membandingkannya dengan pembunuh berantai Rose West dalam postingan media sosialnya, sebuah putusan yang semakin membengkakkan tagihan yang sudah sangat besar. Hal itu terjadi di atas kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh presenter BBC Radio 2, Jeremy Vine, yang menggugat Barton atas postingan di X yang secara keliru menyebutnya sebagai "nonce" dan "pembela pedofil".
Vine mengonfirmasi musim panas lalu bahwa Barton telah menanggung biaya hukumnya setelah kalah dalam kasus tersebut, dengan menyatakan bahwa pertarungan hukum itu telah menghabiskan biaya sebesar "menurut perhitungannya, £600.000" bagi mantan gelandang tersebut. Seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengungkapkan betapa parahnya situasi tersebut, dengan mengatakan: "Barton menghadapi masalah serius dan hal itu semakin diperburuk oleh fakta bahwa ia telah terlibat dalam begitu banyak kasus pengadilan. Setiap kasus menghabiskan biaya hukum ribuan pound dan jika Anda kalah, situasinya menjadi lebih buruk lagi."
- AFP
Prospek bisnis juga semakin suram
Di luar ruang sidang, kondisi keuangan Barton tampak sama buruknya. Perusahaan hak citra miliknya, Joey Barton Promotions Limited, telah menumpuk utang sebesar £76.273. Dokumen-dokumen terkait Resolve Energy, sebuah konsultan manajemen energi yang ia miliki bersama Andrew Taylor, menunjukkan bahwa para direkturnya memiliki utang pinjaman yang belum dibayar sebesar total £1,8 juta. Barton juga mendapat sanksi dari HMRC setelah berinvestasi dalam empat skema film yang kemudian dianggap sebagai skema penghindaran pajak, yang didirikan oleh perusahaan kontroversial Ingenious. Ini jauh berbeda dengan masa-masa ia masih aktif bermain, ketika mantan gelandang Manchester City dan Newcastle ini menghasilkan £45.000 per minggu.
Tuduhan penganiayaan berat dan penahanan
Masalah yang paling mendesak saat ini adalah tuduhan penganiayaan berat. Barton ditolak permohonan jaminannya setelah didakwa terkait dugaan penyerangan di sebuah klub golf di Liverpool. Saat ini ia ditahan sementara, sementara terdakwa lainnya, Gary O'Grady (50), telah diberikan jaminan. Tuduhan ini muncul saat Barton sedang mengajukan banding atas vonisnya dalam kasus Vine dan Aluko, serta hukuman percobaan atas kasus penganiayaan terhadap istrinya, Georgia (38), di London barat daya.
- Getty Images Sport
Kejatuhan Barton
Barton membangun kariernya di tengah kontroversi, baik di dalam maupun di luar lapangan, namun banyaknya perselisihan hukum yang menjeratnya sejak pensiun sungguh luar biasa. Dampak finansialnya kini tak bisa lagi diabaikan oleh mantan gelandang tersebut; dengan biaya hukum yang terus membengkak, utang bisnis yang menumpuk, dan sel tahanan sementara alih-alih alamat tempat tinggal yang bisa dituju setelah dibebaskan dengan jaminan, Barton mungkin akhirnya akan mengevaluasi kembali gaya hidup kontroversialnya.
