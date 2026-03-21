Joey Barton terancam mengalami 'kebangkrutan' sebesar £1 juta setelah permohonan jaminan penangguhan penahanannya atas tuduhan penganiayaan berat ditolak

Besarnya kerugian finansial yang harus ditanggung Barton telah menjadi berita utama dalam beberapa pekan terakhir. Dia diperintahkan untuk membayar £339.000 ditambah biaya hukum kepada mantan pemain timnas Inggris Eni Aluko bulan ini setelah membandingkannya dengan pembunuh berantai Rose West dalam postingan media sosialnya, sebuah putusan yang semakin membengkakkan tagihan yang sudah sangat besar. Hal itu terjadi di atas kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh presenter BBC Radio 2, Jeremy Vine, yang menggugat Barton atas postingan di X yang secara keliru menyebutnya sebagai "nonce" dan "pembela pedofil".

Vine mengonfirmasi musim panas lalu bahwa Barton telah menanggung biaya hukumnya setelah kalah dalam kasus tersebut, dengan menyatakan bahwa pertarungan hukum itu telah menghabiskan biaya sebesar "menurut perhitungannya, £600.000" bagi mantan gelandang tersebut. Seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengungkapkan betapa parahnya situasi tersebut, dengan mengatakan: "Barton menghadapi masalah serius dan hal itu semakin diperburuk oleh fakta bahwa ia telah terlibat dalam begitu banyak kasus pengadilan. Setiap kasus menghabiskan biaya hukum ribuan pound dan jika Anda kalah, situasinya menjadi lebih buruk lagi."