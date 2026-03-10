Getty
Joey Barton ditangkap atas dugaan penganiayaan setelah insiden perkelahian di lapangan golf
Penyelidikan dibuka terkait dugaan perkelahian.
The Daily Mail melaporkan bahwa Barton adalah "salah satu dari dua pria yang ditahan setelah insiden perkelahian di dekat Huyton dan Prescot Golf Club". Mereka juga melaporkan bahwa layanan darurat dipanggil setelah adanya laporan tentang serangan.
Menurut Daily Mail, "pertengkaran dimulai di dalam klub golf". Saat konfrontasi yang diduga semakin memanas, "ada dugaan bahwa senjata dikeluarkan dari luar bangunan dan Barton mungkin bertindak untuk membela diri".
Seorang pria dilaporkan dibawa ke rumah sakit untuk "penilaian cedera pada wajahnya dan tulang rusuknya". Penyelidikan mengenai insiden tersebut telah dibuka.
Pernyataan dari Kepolisian Merseyside
Seorang juru bicara Kepolisian Merseyside mengatakan dalam pernyataan resmi: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa dua orang telah ditangkap setelah adanya laporan tentang penyerangan di Huyton pada Minggu, 8 Maret. Sekitar pukul 9 malam, petugas darurat dipanggil ke Fairway setelah adanya laporan tentang seorang pria yang diserang di dekat Huyton dan Prescot Golf Club. Korban dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan luka di wajah dan rusuknya.
“Seorang pria berusia 50 tahun dan seorang pria berusia 43 tahun telah ditangkap atas dugaan penganiayaan sesuai Pasal 18. Keduanya saat ini ditahan dan akan diinterogasi oleh detektif. Penyelidikan terhadap insiden tersebut masih berlangsung.”
Barton menghadiri pertandingan Piala FA antara Newcastle dan Manchester City.
Insiden yang dimaksud dilaporkan terjadi sehari setelah Barton kembali ke St James’ Park untuk menonton Newcastle dalam laga putaran kelima Piala FA melawan salah satu klub lamanya, Manchester City.
Tidak ada aktivitas di akun X Barton - yang memiliki 2,5 juta pengikut dan di mana ia menyebut dirinya sebagai "Kritikus Budaya" - sejak 8 Maret.
Hukuman Barton dalam kasus Aluko
Pada Desember 2025, Barton dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan, yang ditangguhkan selama 18 bulan, setelah dinyatakan bersalah karena mengirimkan pesan elektronik yang sangat menyinggung dengan niat menimbulkan kesedihan atau kecemasan kepada penyiar Jeremy Vine dan pakar sepak bola Lucy Ward dan Eni Aluko.
Pria berusia 43 tahun itu juga diperintahkan untuk menyelesaikan 200 jam kerja sosial di masyarakat dan membayar lebih dari £20.000 sebagai biaya.
