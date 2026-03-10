Joey Barton ditangkap atas dugaan penganiayaan setelah insiden perkelahian di lapangan golf

The Daily Mail melaporkan bahwa Barton adalah "salah satu dari dua pria yang ditahan setelah insiden perkelahian di dekat Huyton dan Prescot Golf Club". Mereka juga melaporkan bahwa layanan darurat dipanggil setelah adanya laporan tentang serangan.

Menurut Daily Mail, "pertengkaran dimulai di dalam klub golf". Saat konfrontasi yang diduga semakin memanas, "ada dugaan bahwa senjata dikeluarkan dari luar bangunan dan Barton mungkin bertindak untuk membela diri".

Seorang pria dilaporkan dibawa ke rumah sakit untuk "penilaian cedera pada wajahnya dan tulang rusuknya". Penyelidikan mengenai insiden tersebut telah dibuka.