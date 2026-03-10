Getty
Joey Barton ditahan selama sebulan terkait dugaan penyerangan dengan tongkat golf yang menyebabkan korban dalam kondisi 'serius' dan berisiko kehilangan penglihatan di mata
Barton ditahan setelah menghadiri sidang di pengadilan Liverpool.
Meskipun O’Grady mendapat jaminan bersyarat, Barton akan tetap ditahan hingga sidang berikutnya pada 7 April. Pria berusia 43 tahun, yang pernah bermain untuk Inggris dalam kariernya di level tertinggi, tiba di pengadilan pada Selasa sore dengan mobil tahanan dan hanya berbicara untuk mengonfirmasi detail pribadi. Insiden ini menandai eskalasi hukum yang signifikan bagi mantan manajer Fleetwood Town dan Bristol Rovers, yang tetap menjadi figur kontroversial sejak pensiun dari karier profesionalnya pada 2017.
Korban mengalami luka serius setelah insiden di lapangan golf.
Korban dugaan penyerangan telah diidentifikasi di pengadilan sebagai Kevin Lynch, seorang pelatih sepak bola non-liga dan kepala sekolah. Layanan darurat dipanggil ke Fairway, dekat Huyton dan Prescot Golf Club, sekitar pukul 21.00 pada Minggu malam setelah adanya laporan tentang perkelahian kekerasan. Pengacara penuntut Chelsea Kearns mengatakan kepada pengadilan bahwa seorang saksi melihat seorang pria diserang setelah Barton dan korban diduga terlibat dalam "perdebatan panas" yang dimulai di dalam klub dan berpindah ke luar ruangan.
Tenaga medis menggambarkan kondisi Lynch sebagai serius namun stabil, meskipun luka yang dideritanya cukup parah. Pengadilan diberitahu bahwa korban berusia 51 tahun mengalami luka di tulang rusuk dan wajah, dan ada kekhawatiran serius bahwa ia mungkin kehilangan penglihatan di satu mata akibat insiden tersebut. Polisi Merseyside mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih berlangsung, dengan petugas telah melakukan penyelidikan dari pintu ke pintu dan meninjau rekaman kamera pintu dari kawasan perumahan sekitar.
Masalah hukum semakin menumpuk bagi Barton bersamaan dengan kasus pencemaran nama baik Aluko.
Penangkapan tersebut menandai akhir dari periode yang penuh bencana bagi Barton, bertepatan dengan kekalahan hukum yang signifikan di Pengadilan Tinggi. Pada hari yang sama dengan sidang kasus penyerangan, dikonfirmasi bahwa mantan pemain internasional Inggris Eni Aluko telah memenangkan kasus pencemaran nama baik besar-besaran terhadapnya. Barton diperintahkan untuk membayar lebih dari £300.000 sebagai ganti rugi dan biaya hukum setelah apa yang digambarkan sebagai kampanye terarah untuk pelecehan digital dan penghinaan terhadap penyiar tersebut.
Pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik mendengarkan bahwa Barton telah mempublikasikan 48 posting yang menargetkan Aluko, termasuk gambar-gambar yang sangat ofensif. Tim hukum Barton akhirnya mengakui bahwa perilakunya merupakan pelecehan, yang mengakibatkan denda finansial total sebesar £339.000. Perkembangan hukum sipil dan pidana ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Barton menerima hukuman penjara yang ditangguhkan atas pelanggaran komunikasi terpisah yang melibatkan Jeremy Vine dan Lucy Ward, yang semakin memperumit posisinya di hadapan sistem peradilan saat ia menunggu persidangan atas insiden Huyton.
Kepolisian Merseyside terus menyelidiki insiden yang terjadi pada malam Minggu.
Seorang juru bicara Kepolisian Merseyside memberikan pernyataan rinci mengenai tuduhan tersebut: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa dua pria telah dituduh setelah terjadi penyerangan di Huyton pada Minggu malam, 8 Maret. Sekitar pukul 9 malam, layanan darurat dipanggil ke Fairway atas laporan seorang pria yang diserang di dekat Huyton dan Prescot Golf Club. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penilaian cedera serius di wajah dan tubuhnya. Ia dalam kondisi serius tetapi stabil di rumah sakit.”
Polisi mengonfirmasi bahwa Joseph Anthony Barton dan Gary O’Grady telah dituduh melakukan penganiayaan dengan niat jahat sesuai Pasal 18. Meskipun pihak pembela menyarankan dalam laporan awal bahwa konfrontasi tersebut mungkin melihat Barton bertindak untuk membela diri, keparahan luka korban telah membuat pengadilan mengambil sikap tegas terkait penahanan. Dengan Barton kini akan menghabiskan sebulan ke depan di tahanan, dunia sepak bola menantikan bagaimana salah satu figur paling kontroversial dalam olahraga ini menghadapi tantangan hukum terberatnya hingga saat ini.
