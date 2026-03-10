Joey Barton ditahan selama sebulan terkait dugaan penyerangan dengan tongkat golf yang menyebabkan korban dalam kondisi 'serius' dan berisiko kehilangan penglihatan di mata

Korban dugaan penyerangan telah diidentifikasi di pengadilan sebagai Kevin Lynch, seorang pelatih sepak bola non-liga dan kepala sekolah. Layanan darurat dipanggil ke Fairway, dekat Huyton dan Prescot Golf Club, sekitar pukul 21.00 pada Minggu malam setelah adanya laporan tentang perkelahian kekerasan. Pengacara penuntut Chelsea Kearns mengatakan kepada pengadilan bahwa seorang saksi melihat seorang pria diserang setelah Barton dan korban diduga terlibat dalam "perdebatan panas" yang dimulai di dalam klub dan berpindah ke luar ruangan.

Tenaga medis menggambarkan kondisi Lynch sebagai serius namun stabil, meskipun luka yang dideritanya cukup parah. Pengadilan diberitahu bahwa korban berusia 51 tahun mengalami luka di tulang rusuk dan wajah, dan ada kekhawatiran serius bahwa ia mungkin kehilangan penglihatan di satu mata akibat insiden tersebut. Polisi Merseyside mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih berlangsung, dengan petugas telah melakukan penyelidikan dari pintu ke pintu dan meninjau rekaman kamera pintu dari kawasan perumahan sekitar.