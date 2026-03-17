Joelinton memberikan penilaiannya tentang Nick Woltemade di lini tengah Newcastle menjelang laga krusial Liga Champions melawan Barcelona
Awal yang sulit dalam hidup di Tyneside
Woltemade kesulitan menunjukkan performa yang konsisten sejak kepindahannya yang bernilai besar dari Stuttgart ke Newcastle pada musim panas lalu, dan kini posisinya di tim inti sering naik-turun. Awalnya ia ditempatkan sebagai penyerang tengah, namun manajer Newcastle, Eddie Howe, baru-baru ini mencoba menempatkan pemain asal Jerman itu di posisi gelandang tengah, dengan hasil yang kurang memuaskan. Namun, Woltemade mendapat pujian dari Joelinton, yang juga pernah beralih dari posisi penyerang ke lini tengah pada awal kariernya di Newcastle.
Joelinton memuji bintang asal Jerman
Joelinton langsung mengakui etos kerja yang dibawa Woltemade ke dalam tim. Ia yakin pemain internasional Jerman itu telah membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tekanan di panggung besar.
"Setiap kali Nick bermain di sana, dia tampil bagus," kata Joelinton, melalui Chronicle Live. "Saya pikir dia telah membuktikan di setiap pertandingan yang dia mainkan bahwa dia siap memberikan segalanya untuk tim di mana pun dia bermain. Sangat menyenangkan melihat komitmennya, tapi semoga dia bisa terus berkembang. Jika dia terus bermain bagus, itu hanya akan menjadi hal yang bagus bagi kami."
Malam yang luar biasa di Barcelona dalam ajang Liga Champions
Kunjungan ke Camp Nou yang disponsori Spotify ini memiliki arti tersendiri bagi Joelinton, yang sebelumnya pernah mengunjungi kota tersebut untuk menjalani perawatan cedera. Ia mengaku jauh lebih bahagia bisa berkunjung sebagai pemain yang bertekad meraih hasil gemilang setelah hasil imbang 1-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Newcastle.
"Saya sudah beberapa kali ke Barcelona dalam beberapa musim terakhir untuk menjalani suntikan, tapi saya senang bisa berada di sana untuk bermain kali ini!" tambahnya. "Saya harap kami bisa pergi ke Nou Camp dan tampil bagus. Kami memiliki kepercayaan diri dan keyakinan untuk lolos. Sejujurnya, dalam beberapa pertandingan terakhir kami bermain jauh lebih baik dan meraih poin melawan Chelsea dan Man United. Kami juga mampu menahan Barcelona dan kini kepercayaan diri kami semakin meningkat di setiap pertandingan. Jika kami terus berjuang dan berusaha, kami masih bisa mencapai tujuan kami musim ini."
Momentum semakin menguat bagi tim Howe
Newcastle memasuki laga ini setelah meraih kemenangan telak 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge dalam laga Liga Premier. Hasil tersebut menandai kemenangan tandang pertama mereka atas The Blues dalam lebih dari satu dekade, yang memberikan dorongan moral yang sempurna menjelang perjalanan mereka ke kompetisi Eropa.
Setelah lawatan ke Catalonia pada Rabu malam, Newcastle akan mengalihkan fokus kembali ke kompetisi domestik dan laga derby melawan Sunderland. The Magpies saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen Liga Premier dengan 42 poin dari 30 pertandingan, tertinggal sembilan poin dari empat besar.
