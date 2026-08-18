Manchester City memasuki era baru yang berani setelah berakhirnya masa kepelatihan bersejarah Guardiola yang sarat trofi di Stadion Etihad. Kedatangan Enzo Maresca menandai perubahan signifikan dalam hierarki klub, tetapi mantan kiper City Hart meyakini bahwa hierarki klub akan bersikap pragmatis mengenai masa depan dalam waktu dekat.

Meski menelan kekalahan 3-0 dari Arsenal di Community Shield yang mengecewakan, Hart menilai klub tidak akan membebani pelatih baru asal Italia itu dengan tuntutan mustahil sementara skuad menjalani evolusi yang alami.

Berbicara di Monday Night Club di BBC Radio 5 Live, Hart berkata: "Saya rasa klub tidak menaruh ekspektasi besar untuk musim ini. Saya pikir mereka tetap percaya bahwa mereka punya tim dan mereka punya kualitas untuk bersaing. Saya masih merasa mereka ingin terus melaju di semua ajang. Tetapi tekanan dengan level yang sama, sebagai sebuah organisasi, menurut saya tidak akan ada pada musim ini. Saya rasa mereka tidak akan ditempatkan di bawah tekanan itu secara internal."