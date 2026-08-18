Getty Images Sport
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Joe Hart ungkap tantangan terbesar Manchester City setelah kepergian Pep Guardiola saat Arsenal bersiap menghadapi 'sorotan juara'
Mengelola ekspektasi internal di Etihad
Manchester City memasuki era baru yang berani setelah berakhirnya masa kepelatihan bersejarah Guardiola yang sarat trofi di Stadion Etihad. Kedatangan Enzo Maresca menandai perubahan signifikan dalam hierarki klub, tetapi mantan kiper City Hart meyakini bahwa hierarki klub akan bersikap pragmatis mengenai masa depan dalam waktu dekat.
Meski menelan kekalahan 3-0 dari Arsenal di Community Shield yang mengecewakan, Hart menilai klub tidak akan membebani pelatih baru asal Italia itu dengan tuntutan mustahil sementara skuad menjalani evolusi yang alami.
Berbicara di Monday Night Club di BBC Radio 5 Live, Hart berkata: "Saya rasa klub tidak menaruh ekspektasi besar untuk musim ini. Saya pikir mereka tetap percaya bahwa mereka punya tim dan mereka punya kualitas untuk bersaing. Saya masih merasa mereka ingin terus melaju di semua ajang. Tetapi tekanan dengan level yang sama, sebagai sebuah organisasi, menurut saya tidak akan ada pada musim ini. Saya rasa mereka tidak akan ditempatkan di bawah tekanan itu secara internal."
- Getty Images
Gangguan dari luar yang dihadapi Maresca
Maresca mewarisi tim yang mendominasi sepak bola Inggris selama hampir satu dekade, dan setiap penurunan standar akan langsung dibalas kritik. Klub saat ini sedang menjalani bursa transfer yang kompleks, dengan pembicaraan yang masih berlangsung untuk talenta Lille berusia 18 tahun, Ayyoub Bouaddi, dalam kesepakatan senilai £85,6 juta, di samping minat yang terus berlanjut terhadap Enzo Fernandez dari Chelsea.
Hart memperingatkan bahwa narasi di sekitar klub bisa berubah dengan cepat jika hasil tidak berpihak kepada Maresca pada pekan-pekan awal kampanye Premier League. "Secara eksternal, kebisingan itu akan selalu ada," kata Hart. "Maresca akan langsung berada di bawah sorotan kritik dalam hal bagaimana orang-orang ingin segera menghujani Manchester City jika mereka kesulitan."
"Secara internal, saya pikir mereka cukup cerdas sebagai sebuah bisnis untuk memahami bahwa apa yang sedang terjadi sekarang akan sulit."
Arsenal dan beban mahkota
Pembicaraan itu juga beralih ke rival utama City, Arsenal, yang akhirnya berhasil menggusur tim Manchester tersebut untuk merebut takhta. Setelah menyaksikan City menjuarai liga empat musim beruntun antara 2021 dan 2024, tim asuhan Mikel Arteta kini menjadi pihak yang diburu semua orang.
Hart, yang merupakan bagian dari tim City yang gagal mempertahankan gelar pada musim 2012-13 dan 2014-15, memperingatkan bahwa Arsenal akan segera merasakan tingkat sorotan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.
Merefleksikan pengalamannya sendiri pada masa puncaknya di Etihad, Hart mengakui bahwa kesuksesan sering kali memunculkan rasa aman yang semu, yang dengan cepat dihancurkan oleh realitas Premier League. "Saat itu saya merasa seperti bisa melakukan apa saja. Saya benar-benar mengira saya memang 'orang itu'," aku Hart.
Ia menambahkan: "Dan sepakbola punya cara, dengan sangat cepat, untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda bukan seperti itu. Dan ketika semuanya mulai berantakan, yang memang akan terjadi dalam musim apa pun, semuanya terasa benar-benar runtuh karena tiba-tiba Anda berada di bawah sorotan juara seperti itu."
- Getty Images Sport
Tantangan untuk tetap berada di puncak
Sentimen utama dari Hart adalah bahwa meski mencapai puncak sepakbola Inggris merupakan pencapaian yang luar biasa, ujian sesungguhnya bagi tim hebat adalah umur panjang mereka. "Sangat penting bagaimana Arsenal akan menangani itu, tetapi Mikel Arteta telah melakukan pekerjaan yang brilian, dan dia membuat keputusan yang sangat besar serta keputusan yang berani. Dan ini soal bagaimana Anda menangani luka pertama itu. Ironisnya, mencapai puncak adalah hal yang mudah, memang begitu," pungkas Hart.
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