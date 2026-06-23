Joe Hart mengklaim ada 'sesuatu yang janggal' dengan bola adidas Trionda di Piala Dunia 2026 setelah melihat gol dengan cara yang sama 'terlalu sering'

Hart berpendapat bahwa para penjaga gawang mengalami kesulitan khusus dalam menghadapi tendangan yang dilepaskan tanpa efek melengkung dan melaju setinggi bahu. Menurut mantan penjaga gawang Manchester City tersebut, masalah ini telah terjadi terlalu sering sepanjang turnamen sehingga tidak bisa dianggap sekadar kebetulan.

"Saya melihat gol seperti ini terlalu sering di Piala Dunia sehingga tidak mungkin tidak ada yang aneh dengan bola itu," jelas Hart. "Itu terjadi pada ketinggian bahu; begitu mereka tidak menggunakan teknik melengkung dan bola itu tidak bergerak atau berputar, para penjaga gawang pun kesulitan."

Saat membahas tendangan Mbappe, ia menambahkan: "Kylian Mbappe melepaskan bola dari kakinya, tentu saja ada beberapa pemain bertahan yang menghalangi dan itu menyulitkan [kiper] Ahmed [Basil], tapi ia sudah mengawasi bola sejak saat itu. Perhatikan lintasan bola, bola itu tidak bergerak.

"Bola itu tidak tepat di sudut gawang – ini bukan untuk menyalahkan kiper, karena saya juga pernah melihat hal serupa pada [Edouard] Mendy, [Luca] Zidane, dan Pickford – mereka sepertinya tidak bisa menyesuaikan waktu reaksi dengan tepat terhadap bola Piala Dunia yang melambung di atas ketinggian bahu, kecuali jika itu tendangan melengkung.

"Saat bola meninggalkan [kaki Mbappé], seorang kiper Piala Dunia masih bisa mengambil satu langkah dan melakukan penyelamatan, tetapi sepertinya bola sudah menempel padanya bahkan sebelum ia sempat menyentuhnya. Berapa kali di level tertinggi Anda melihat kiper menyentuh bola dan bola tetap masuk? Sangat jarang, karena mereka cukup hebat sehingga jika mereka berhasil menyentuhnya, bola akan melebar."