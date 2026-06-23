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Joe Hart mengklaim ada 'sesuatu yang janggal' dengan bola adidas Trionda di Piala Dunia 2026 setelah melihat gol dengan cara yang sama 'terlalu sering'
Para penjaga gawang kesulitan menilai lintasan bola yang ditendang Trionda
Dalam wawancara dengan BBC, Hart mempertanyakan perilaku bola adidas Trionda setelah menyaksikan beberapa gol serupa selama Piala Dunia 2026. Komentar terbarunya itu muncul setelah gol pembuka Kylian Mbappe dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak. Ia juga menyoroti beberapa insiden lain yang melibatkan kiper-kiper ternama, termasuk Jordan Pickford dari Inggris, sebagai bukti bahwa karakteristik lintasan bola tersebut mungkin menimbulkan masalah.
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Hart menyoroti tren yang terus berulang
Hart berpendapat bahwa para penjaga gawang mengalami kesulitan khusus dalam menghadapi tendangan yang dilepaskan tanpa efek melengkung dan melaju setinggi bahu. Menurut mantan penjaga gawang Manchester City tersebut, masalah ini telah terjadi terlalu sering sepanjang turnamen sehingga tidak bisa dianggap sekadar kebetulan.
"Saya melihat gol seperti ini terlalu sering di Piala Dunia sehingga tidak mungkin tidak ada yang aneh dengan bola itu," jelas Hart. "Itu terjadi pada ketinggian bahu; begitu mereka tidak menggunakan teknik melengkung dan bola itu tidak bergerak atau berputar, para penjaga gawang pun kesulitan."
Saat membahas tendangan Mbappe, ia menambahkan: "Kylian Mbappe melepaskan bola dari kakinya, tentu saja ada beberapa pemain bertahan yang menghalangi dan itu menyulitkan [kiper] Ahmed [Basil], tapi ia sudah mengawasi bola sejak saat itu. Perhatikan lintasan bola, bola itu tidak bergerak.
"Bola itu tidak tepat di sudut gawang – ini bukan untuk menyalahkan kiper, karena saya juga pernah melihat hal serupa pada [Edouard] Mendy, [Luca] Zidane, dan Pickford – mereka sepertinya tidak bisa menyesuaikan waktu reaksi dengan tepat terhadap bola Piala Dunia yang melambung di atas ketinggian bahu, kecuali jika itu tendangan melengkung.
"Saat bola meninggalkan [kaki Mbappé], seorang kiper Piala Dunia masih bisa mengambil satu langkah dan melakukan penyelamatan, tetapi sepertinya bola sudah menempel padanya bahkan sebelum ia sempat menyentuhnya. Berapa kali di level tertinggi Anda melihat kiper menyentuh bola dan bola tetap masuk? Sangat jarang, karena mereka cukup hebat sehingga jika mereka berhasil menyentuhnya, bola akan melebar."
Mengapa Hart berpendapat bahwa para penjaga gawang sering kali lengah
Mantan pemain timnas Inggris itu berpendapat bahwa masalah ini lebih dari sekadar kesalahan individu. Hart berargumen bahwa kecepatan dan minimnya putaran pada tendangan-tendangan tertentu mengganggu insting dan timing yang telah dikembangkan oleh kiper-kiper elit melalui latihan bertahun-tahun.
"Di turnamen ini, saya melihat para penjaga gawang berhasil menyentuh bola di atas ketinggian bahu, tetapi tidak mampu mencegahnya masuk," katanya. "Ada yang tidak beres. Ini soal perhitungan otak seorang penjaga gawang. Kamu melihatnya, bersiap, mengatur gerakanmu, dan melompat mengejar bola. Di turnamen ini, mereka bersiap dan melompat mengejarnya, tetapi hal itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari."
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Akankah kekacauan Jabulani terulang?
Meskipun belum ada kiper aktif di turnamen ini yang ikut bergabung dengan Hart dalam kritiknya yang terbuka, situasi ini memunculkan perbandingan dengan bola Jabulani yang terkenal itu dari Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Bola tersebut terkenal karena digambarkan oleh para pemain sebagai "berkualitas supermarket" akibat pergerakannya yang tak terduga. Trionda, yang dirancang dengan empat panel dan garis-garis cekung yang ditempatkan secara strategis untuk stabilitas, seharusnya dapat menghindari kontroversi semacam itu. Dengan berlanjutnya Piala Dunia dan masih banyaknya pertandingan sistem gugur yang akan dimainkan, pengawasan terhadap performa Trionda kemungkinan akan semakin intensif.