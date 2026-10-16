Getty Images Sport
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Joe Hart membalas Roy Keane setelah legenda Manchester United itu menyuruh para bintang Manchester City “membuang” medali Liga Primer Inggris mereka menyusul vonis bersalah
Dampak putusan yang menyatakan Manchester City bersalah
Putusan bersalah yang baru-baru ini dijatuhkan kepada Manchester City atas sejumlah pelanggaran aturan keuangan Premier League membayangi kesuksesan mereka di masa lalu. Pelanggaran tersebut terjadi antara 2009 dan 2018, periode ketika klub yang bermarkas di Etihad itu begitu dominan di kompetisi domestik. Dalam kurun sembilan tahun tersebut, City meraih tiga gelar Premier League, tiga Piala Liga Inggris, satu Piala FA, dan Community Shield.
Para mantan pemain City dari periode itu kemudian menjadi sorotan tajam media. Legenda Manchester United, Keane, baru-baru ini memicu perdebatan dengan menyatakan bahwa para bintang dari generasi emas City seharusnya "membuang medali Premier League mereka ke tempat sampah" menyusul temuan terkait pelanggaran aturan tersebut.
Hart, yang mencatatkan 348 penampilan untuk City dan meraih lima trofi utama selama periode yang diselidiki, kini dengan tegas menolak saran pria asal Irlandia itu.
- Getty Images
Hart menolak tuntutan Keane soal medali
Berbicara kepada Sky Vegas, Hart menegaskan bahwa ia tidak berniat membuang penghargaan-penghargaannya. Mantan pemain timnas Inggris itu menilai Keane berbicara dari sudut pandang orang luar yang tidak mengalami sendiri kenyataan situasi tersebut.
“Ya, bagus untuknya. Anda boleh memperlihatkan yang satu itu kalau mau, karena dia berbicara seperti yang mungkin ingin dirasakan orang-orang,” ujar Hart menanggapi komentar Keane. “Dia tidak berada dalam situasi itu, dia tidak pernah berada dalam situasi itu, jadi sangat mudah mengatakan hal-hal seperti itu. Namun, saya berada dalam situasi itu dan saya jelas tidak merasa seperti itu.”
Kebanggaan tetap ada meski banding membayangi
Hart memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai dampak lebih luas dari putusan tersebut hingga proses banding City resmi berakhir. Mantan penjaga gawang itu bahkan menolak tampil di televisi Amerika agar tidak terseret ke dalam perdebatan sensasional tentang kemungkinan gelar-gelarnya dicabut.
Menjelaskan alasan penolakannya tampil di televisi dalam The Overlap Daily, Hart berkata: "Saya ditanya soal itu, dan akhirnya saya tidak tampil di televisi Amerika karena mereka mengatakan tidak ingin pembicaraannya berkembang menjadi sesuatu yang tidak perlu. Mereka bertanya, bagaimana jika... nama Anda muncul dan di situ tertulis dua gelar liga. Apa yang akan saya lakukan soal itu? Apa yang bisa saya lakukan?"
Terlepas dari hasil akhir proses hukum tersebut, Hart menegaskan bahwa kenangannya tetap tak ternoda. "Saya tentu tidak masuk ke sebuah ruangan lalu membanting medali ke atas meja. Saya sama sekali tidak peduli soal itu," katanya. "Saya sangat bangga saat mengangkat trofi-trofi itu. Saya bekerja sama kerasnya dengan semua orang lain di Liga Primer dan liga mana pun, termasuk liga hari Minggu. Saya bekerja sama kerasnya. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan daripada saat medali itu dikalungkan di leher saya."
- Getty Images Sport
Menunggu putusan hukum akhir
Dampak dari penyelidikan Premier League masih jauh dari selesai. Proses banding Manchester City akan menentukan konsekuensi akhir dari putusan bersalah tersebut. Sementara klub bersiap menempuh langkah hukum berikutnya, para mantan pemain akan terus menghadapi pertanyaan mengenai warisan mereka di Manchester.
Bagi Hart, putusan yang akan datang tidak akan mengubah pandangannya terhadap kariernya sendiri. "Apa pun yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, itu tidak akan memengaruhi perasaan saya tentang sepakbola dan karier saya, karena saya tidak melihatnya seperti itu," pungkasnya. "Saya sangat bahagia dan bangga telah melakukan apa yang saya lakukan, tetapi saya tidak lagi melakukannya. Menurut saya, trofi tidak menentukan siapa saya."
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