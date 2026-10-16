Hart memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai dampak lebih luas dari putusan tersebut hingga proses banding City resmi berakhir. Mantan penjaga gawang itu bahkan menolak tampil di televisi Amerika agar tidak terseret ke dalam perdebatan sensasional tentang kemungkinan gelar-gelarnya dicabut.

Menjelaskan alasan penolakannya tampil di televisi dalam The Overlap Daily, Hart berkata: "Saya ditanya soal itu, dan akhirnya saya tidak tampil di televisi Amerika karena mereka mengatakan tidak ingin pembicaraannya berkembang menjadi sesuatu yang tidak perlu. Mereka bertanya, bagaimana jika... nama Anda muncul dan di situ tertulis dua gelar liga. Apa yang akan saya lakukan soal itu? Apa yang bisa saya lakukan?"

Terlepas dari hasil akhir proses hukum tersebut, Hart menegaskan bahwa kenangannya tetap tak ternoda. "Saya tentu tidak masuk ke sebuah ruangan lalu membanting medali ke atas meja. Saya sama sekali tidak peduli soal itu," katanya. "Saya sangat bangga saat mengangkat trofi-trofi itu. Saya bekerja sama kerasnya dengan semua orang lain di Liga Primer dan liga mana pun, termasuk liga hari Minggu. Saya bekerja sama kerasnya. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan daripada saat medali itu dikalungkan di leher saya."



