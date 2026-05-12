AFP
Joe Gomez belum yakin apakah ia masih akan menjadi pemain Liverpool musim depan, karena ia mengakui 'segala hal bisa terjadi' pada bursa transfer musim panas
Persaingan semakin ketat di Anfield
Gomez kini berada di persimpangan jalan menjelang 12 bulan terakhir kontraknya. Meskipun berstatus sebagai pemain senior, pemain berusia 28 tahun ini mengalami penurunan waktu bermain yang signifikan di bawah asuhan Arne Slot, dengan hanya tampil sebagai starter dalam enam pertandingan Liga Premier pada masing-masing dua musim terakhir. Klub juga telah secara proaktif mencari penggantinya, dengan mengamankan kesepakatan untuk bek muda Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet guna memperkuat lini pertahanan yang sudah diperkuat oleh Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate.
Ketidakpastian di jendela
Saat membahas kemungkinan hengkang pada musim panas nanti, bek serba bisa ini menyikapi masa baktinya di klub dengan sikap filosofis. Gomez berkata: "Saya rasa segala sesuatu bisa saja terjadi. "Saya tidak tahu adalah jawaban jujurnya. Saya hanya punya sisa satu tahun, jadi saya tidak tahu, tapi apa pun yang ditakdirkan akan terjadi, saya kira. Tapi saya sangat bersyukur telah menghabiskan waktu di klub ini. Saya akan selalu bersyukur telah menghabiskan 11 tahun di tempat seperti ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah bersyukur dan kita lihat saja nanti."
Warisan yang dipenuhi trofi
Sejak bergabung dari Charlton pada 2015, Gomez telah menjadi sosok yang sarat prestasi di Anfield, dengan mencatatkan 272 penampilan dan meraih semua gelar bergengsi yang ada. Rak trofinya mencakup dua gelar Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, dan dua Piala Carabao. Meskipun keserbagunaannya di lini belakang tetap menjadi aset, minat yang pernah ditunjukkan oleh Newcastle United dan Aston Villa menunjukkan bahwa tidak akan ada kekurangan peminat jika Liverpool memutuskan untuk menjualnya sebelum kontraknya berakhir pada 2027.
Saatnya mengambil keputusan untuk Slot
Liverpool dihadapkan pada keputusan krusial: apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain terlama mereka atau memfasilitasi transfernya demi menghindari kehilangan dia secara gratis. Skuad kemungkinan besar akan mengandalkan pengalamannya selama pekan-pekan terakhir musim ini saat mereka menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik. Namun, dengan Konate yang hampir menandatangani kontrak baru dan kedatangan Jacquet dari Rennes, Gomez harus membuktikan nilai tambahnya agar tetap menjadi bagian dari rotasi tim utama selama musim panas yang sibuk dan penuh transisi.