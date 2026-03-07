Getty/GOAL
Joao Pedro sebagus Harry Kane?! Manajer Chelsea, Liam Rosenior, menempatkan striker yang sedang dalam performa terbaiknya dalam kategori yang sama dengan penyerang Inggris, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe
Hat-trick pemain Brasil memicu perbandingan dengan pemain elit.
Pencarian The Blues untuk keunggulan klinis tampaknya telah berakhir setelah penampilan gemilang pemain berusia 24 tahun di Villa Park. Hat-tricknya dalam kemenangan 4-1 tersebut membawa total golnya musim ini menjadi 17 gol di semua kompetisi, dengan 14 di antaranya dicetak di Premier League.
Yang lebih penting, semua gol liga yang dicetak oleh penyerang ini berasal dari permainan terbuka. Kemurnian statistik ini telah menempatkannya dalam perbincangan bersama penyerang-penyerang paling ditakuti di Eropa, memberikan Chelsea kehadiran penyerang nomor sembilan spesialis yang telah mereka rindukan selama hampir satu dekade.
Rosenior memuji atribut kelas dunia.
Ketika ditanya apakah strikernya setara dengan striker-striker hebat modern seperti Erling Haaland, Harry Kane, dan Kylian Mbappe, Rosenior mengatakan dalam konferensi pers: "Joao kini berada dalam kategori itu. Dalam dua bulan saya di sini, dia secara konsisten menunjukkan bahwa dia adalah striker kelas dunia.
"Saya berbicara tentang pemain saya; membandingkan mereka dengan Erling [Haaland] adalah tidak sopan. Saya tidak mengenal Erling dengan baik, tetapi dari luar dia terlihat sebagai penyerang kelas dunia yang luar biasa. Saya tidak akan menukar Joao dengan siapa pun saat ini - dia menunjukkan semua kualitas dan atribut yang saya inginkan.
"Hal yang hebat bagi Joao adalah usianya - dia masih bisa berkembang, dan saya sudah memperhatikan beberapa area di mana dia bisa lebih baik. Tapi level di mana dia bermain saat ini adalah level dunia, dan tugas saya, tugas klub, dan tugasnya adalah untuk mempertahankannya di level itu."
Memburu para pencetak gol terkemuka
Data tersebut mendukung sikap berani manajer. Dengan tingkat konversi tembakan sebesar 24,6%, pemain Brasil ini saat ini lebih efisien daripada Haaland (22,5%) dan Mbappe (20,7%). Hanya Haaland dan Kane yang mencetak lebih banyak gol non-penalti di liga-liga besar Eropa musim ini.
Meskipun pemain Chelsea ini masih tertinggal dari konsistensi jangka panjang Kane - kapten Inggris telah mencetak 92 gol sejak awal musim lalu dibandingkan dengan 33 gol pemain Brasil - kontribusi kreatifnya mulai mengejar. Dengan total sembilan assist musim ini, ia juga berkembang menjadi ancaman serba bisa, mampu tidak hanya mencetak gol tetapi juga menciptakan peluang bagi rekan setimnya.
Perhatian beralih ke kejayaan piala
Chelsea kini fokus pada putaran kelima Piala FA, di mana mereka akan menghadapi Wrexham pada Sabtu mendatang. Mereka akan termotivasi oleh kemenangan meyakinkan mereka di kandang Villa, di mana Pedro menjadi bintang dengan hattricknya. Setelah itu, mereka akan bersiap untuk pertandingan sulit melawan Paris Saint-Germain di Parc des Princes pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu malam.
