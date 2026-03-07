Joao Pedro sebagus Harry Kane?! Manajer Chelsea, Liam Rosenior, menempatkan striker yang sedang dalam performa terbaiknya dalam kategori yang sama dengan penyerang Inggris, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe

Ketika ditanya apakah strikernya setara dengan striker-striker hebat modern seperti Erling Haaland, Harry Kane, dan Kylian Mbappe, Rosenior mengatakan dalam konferensi pers: "Joao kini berada dalam kategori itu. Dalam dua bulan saya di sini, dia secara konsisten menunjukkan bahwa dia adalah striker kelas dunia.

"Saya berbicara tentang pemain saya; membandingkan mereka dengan Erling [Haaland] adalah tidak sopan. Saya tidak mengenal Erling dengan baik, tetapi dari luar dia terlihat sebagai penyerang kelas dunia yang luar biasa. Saya tidak akan menukar Joao dengan siapa pun saat ini - dia menunjukkan semua kualitas dan atribut yang saya inginkan.

"Hal yang hebat bagi Joao adalah usianya - dia masih bisa berkembang, dan saya sudah memperhatikan beberapa area di mana dia bisa lebih baik. Tapi level di mana dia bermain saat ini adalah level dunia, dan tugas saya, tugas klub, dan tugasnya adalah untuk mempertahankannya di level itu."