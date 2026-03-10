Joao Pedro memberikan pujian penuh kepada Liam Rosenior atas performa Chelsea yang membaik setelah perbandingan dengan Harry Kane dan Erling Haaland

Rosenior telah secara terbuka mengakui potensi kelas dunia strikernya, menempatkannya dalam kategori yang sama dengan penyerang-penyerang paling ditakuti di Premier League. Meskipun mengakui bahwa Joao masih memiliki ruang untuk berkembang, manajer Chelsea itu bersikeras bahwa dia tidak akan menukarnya dengan siapa pun saat ini ketika ditanya untuk membandingkannya dengan Haaland, Kane, dan Kylian Mbappe. "Joao sudah berada dalam kategori itu sekarang. Dalam dua bulan saya di sini, dia secara konsisten menunjukkan bahwa dia adalah penyerang kelas dunia," kata Rosenior dalam konferensi pers baru-baru ini. "Saya berbicara tentang pemain saya; membandingkan mereka dengan Erling adalah tidak sopan. Saya tidak mengenal Erling dengan baik, tetapi dari luar dia terlihat seperti striker kelas dunia yang luar biasa. Saya tidak akan menukar Joao dengan siapa pun saat ini – dia menunjukkan semua kualitas dan atribut yang saya inginkan."