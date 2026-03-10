Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Joao Pedro memberikan pujian penuh kepada Liam Rosenior atas performa Chelsea yang membaik setelah perbandingan dengan Harry Kane dan Erling Haaland
Revolusi taktis di Stamford Bridge
Kedatangan Rosenior sebagai pengganti Enzo Maresca telah memicu transformasi yang luar biasa dalam performa Joao. Meskipun pemain berusia 24 tahun ini sudah menjadi figur kunci, efisiensinya melonjak drastis di bawah kepemimpinan baru, mencetak 11 gol dan lima assist. Peningkatan ini telah membawa total golnya musim ini menjadi 18, termasuk hattrick yang menonjol melawan Aston Villa dan gol penentu di Piala FA melawan Wrexham. Kemampuannya yang klinis didukung oleh tingkat konversi tembakan sebesar 24,6%, angka yang secara mengejutkan melampaui Haaland (22,4%) tetapi hanya dikalahkan oleh Kane (31,3%) musim ini.
- GOAL/Getty
Menjaga agar orang Brasil tetap waspada
Joao yakin bahwa alasan utama di balik peningkatan drastisnya adalah umpan balik yang konsisten dan perhatian pribadi yang diberikan oleh Rosenior. Berbicara kepada UEFA, penyerang tersebut menjelaskan bahwa pertemuan rutin di kantor telah mencegahnya menjadi lengah. "Ketika manajer baru datang, dia mengatakan bahwa dia sudah tahu siapa saya dan ingin membantu saya berkembang," ungkap Pedro. "Itu adalah hal yang saya sukai untuk didengar dari seorang pelatih karena tanpa umpan balik itu, mudah untuk menjadi lengah. Saya adalah pemain yang selalu ingin berkembang, mencapai level potensi tertinggi saya. Saya juga berpikir bahwa performa saya sebagian besar berkat percakapan-percakapan itu, dia menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin membantu saya berkembang. Ketika Anda merasa didukung oleh manajer Anda, Anda secara alami akan berusaha lebih keras."
Masuk ke kategori elit
Rosenior telah secara terbuka mengakui potensi kelas dunia strikernya, menempatkannya dalam kategori yang sama dengan penyerang-penyerang paling ditakuti di Premier League. Meskipun mengakui bahwa Joao masih memiliki ruang untuk berkembang, manajer Chelsea itu bersikeras bahwa dia tidak akan menukarnya dengan siapa pun saat ini ketika ditanya untuk membandingkannya dengan Haaland, Kane, dan Kylian Mbappe. "Joao sudah berada dalam kategori itu sekarang. Dalam dua bulan saya di sini, dia secara konsisten menunjukkan bahwa dia adalah penyerang kelas dunia," kata Rosenior dalam konferensi pers baru-baru ini. "Saya berbicara tentang pemain saya; membandingkan mereka dengan Erling adalah tidak sopan. Saya tidak mengenal Erling dengan baik, tetapi dari luar dia terlihat seperti striker kelas dunia yang luar biasa. Saya tidak akan menukar Joao dengan siapa pun saat ini – dia menunjukkan semua kualitas dan atribut yang saya inginkan."
- Getty Images
Mengejar kejayaan dan pengakuan global
Jalan ke depan bagi Joao melibatkan mempertahankan konsistensi elitnya saat Chelsea menghadapi bulan-bulan krusial di akhir musim. Dengan laga babak 16 besar Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan perempat final Piala FA yang akan datang, kemampuannya untuk tampil maksimal di momen-momen krusial akan diuji melawan pertahanan terkuat di liga. Di luar tugas klub, Joao berpotensi menjadi striker utama Brasil untuk Piala Dunia mendatang, menandai transisinya menuju ketenaran global.
Iklan