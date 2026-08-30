Atmosfer di Stamford Bridge sudah begitu bergelora ketika tim asuhan Xabi Alonso berupaya mempertahankan start sempurna mereka di musim Premier League, tetapi narasi kemudian bergeser ke perilaku individu setelah laga thriller dengan banyak gol.

Pedro, yang meninggalkan South Coast untuk West London, menjadi sasaran suporter Brighton yang datang bertandang sejak peluit pertama. Ketegangan mencapai titik puncak ketika pemain asal Brasil itu, setelah sebelumnya menyia-nyiakan peluang besar di laga ini, akhirnya mencetak gol dan memilih merayakannya tepat di depan sektor pendukung tim tamu yang murka.

Mantan winger Brighton Anthony Knockaert termasuk di antara pengkritik paling vokal terhadap perilaku sang penyerang. Melalui Instagram untuk menyampaikan ketidaksenangannya, pria Prancis itu tidak menahan diri dalam menilai apa yang ia anggap sebagai kurangnya respek sang pemain kepada mantan klubnya.

Menulis di platform media sosial tersebut, Knockaert mengatakan: "Jangan lupakan apa yang dilakukan Brighton untukmu, kawan. Tidak tahu berterima kasih."