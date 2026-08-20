Bayern Munich telah mencapai kesepakatan final dengan raksasa Portugal Benfica untuk transfer permanen Palhinha. Menurut laporan Sky Sport, kedua klub akhirnya menyepakati biaya transfer yang menandai berakhirnya masa bakti gelandang tersebut di Bavaria. Negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa pekan itu dituntaskan dengan paket total yang bisa membuat juara rekor Jerman itu menerima hingga €20 juta untuk gelandang bertahan berusia 31 tahun tersebut.

Meski nilai potensial maksimum dari kesepakatan itu mencapai angka €20 juta, dipahami bahwa angka yang dijamin sedikit lebih rendah. Informasi yang ada menunjukkan bahwa pemasukan realistis Bayern Munich kemungkinan akan berada di kisaran €18 juta hingga €19 juta, setelah berbagai bonus terkait performa diperhitungkan.