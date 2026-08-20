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Joao Palhinha siap kembali ke Portugal setelah Bayern mencapai kesepakatan senilai €20 juta dengan Benfica
Benfica dan Bayern temukan titik temu
Bayern Munich telah mencapai kesepakatan final dengan raksasa Portugal Benfica untuk transfer permanen Palhinha. Menurut laporan Sky Sport, kedua klub akhirnya menyepakati biaya transfer yang menandai berakhirnya masa bakti gelandang tersebut di Bavaria. Negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa pekan itu dituntaskan dengan paket total yang bisa membuat juara rekor Jerman itu menerima hingga €20 juta untuk gelandang bertahan berusia 31 tahun tersebut.
Meski nilai potensial maksimum dari kesepakatan itu mencapai angka €20 juta, dipahami bahwa angka yang dijamin sedikit lebih rendah. Informasi yang ada menunjukkan bahwa pemasukan realistis Bayern Munich kemungkinan akan berada di kisaran €18 juta hingga €19 juta, setelah berbagai bonus terkait performa diperhitungkan.
- AFP
Masa yang membuat frustrasi di Munich mencapai akhirnya
Bagi Palhinha, kepindahan ini merupakan sebuah kepulangan dan kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang sempat mandek di Jerman. Pemain internasional Portugal itu pindah ke Allianz Arena pada musim panas 2024 dengan biaya transfer besar senilai €51 juta dari Fulham. Namun, terlepas dari banderol tinggi dan ekspektasi besar, ia gagal memantapkan diri sebagai starter reguler, dengan hanya mencatatkan 25 penampilan untuk Bayern Munich tanpa satu pun gol atau assist.
Musim lalu, gelandang jangkar itu dipinjamkan ke Tottenham Hotspur di Premier League, dengan mencatatkan 45 penampilan di semua kompetisi sambil mencetak tujuh gol dan membuat tiga assist, yang semakin menunjukkan bahwa masa depan jangka panjangnya tidak berada di Munich. Manajemen Bayern pada akhirnya memperjelas bahwa mereka tidak lagi mencari solusi sementara terkait sang pemain.
Eberl menjelaskan prioritas perencanaan skuad
Kepergian Palhinha merupakan bagian dari perombakan yang lebih luas di Sabener Strasse. Dalam presentasi resmi rekrutan baru Nathaniel Brown, Max Eberl berbicara terus terang mengenai arah yang sedang diambil klub. Direktur olahraga Bayern, Eberl, menjelaskan dalam konferensi pers bahwa rencana FC Bayern untuk musim mendatang tidak mencakup Bryan Zaragoza, Palhinha, dan Sacha Boey, saat klub berupaya membentuk ulang dinamika tim utama.
Meski Aston Villa sempat mengadakan pembicaraan dalam beberapa hari terakhir untuk mengamankan tanda tangannya, Palhinha kini berada di ambang kembali ke tanah kelahirannya, meski untuk membela rival langsung. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya menjalani periode yang sukses bersama Sporting CP, di mana ia memainkan peran penting dalam keberhasilan meraih gelar Primeira Liga 2020–21, disertai dua trofi Taca da Liga (2020–21, 2021–22) dan Supertaca Candido de Oliveira 2021.
- Getty Images Sport
Laga pembuka musim Bayern dan upaya mempertahankan trofi
Bayern Munich memasuki musim baru setelah mengamankan dwigelar domestik pada musim lalu, dengan menjuarai Bundesliga dan DFB-Pokal. Raksasa Bavaria itu akan memulai musim 2026–27 mereka pada Sabtu saat menghadapi Borussia Dortmund di DFL Supercup, sebelum membuka upaya mempertahankan gelar Bundesliga di kandang melawan VfB Stuttgart pada 28 Agustus.
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