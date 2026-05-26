Joao Palhinha, pemain pinjaman Bayern Munich, memberikan kabar terbaru mengenai masa depannya setelah merasa 'sangat lega' atas keberhasilan Tottenham bertahan di Liga Premier
Palhinha secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di Tottenham setelah masa peminjamannya selama satu musim dari Bayern berakhir. Pemain internasional Portugal ini muncul sebagai pahlawan utama pada hari terakhir musim ini, dengan mencetak gol penentu kemenangan melawan Everton. Kontribusinya yang menentukan kemenangan tersebut memastikan Spurs tetap bertahan di Liga Premier, finis dengan selisih dua poin dari zona degradasi dan mengakhiri musim yang sangat menegangkan.
Palhinha menargetkan pernikahan permanen
Setelah berhasil menjadi idola para penggemar, gelandang berusia 30 tahun ini telah menyatakan kesiapannya untuk mengaktifkan klausul transfer permanen senilai €30 juta (£26 juta). Mencerminkan ikatan emosionalnya dengan klub, Palhinha berkata: “Sejak hari pertama saya tiba, saya merasa seperti di rumah sendiri. Mulai dari para pendukung hingga suporter di stadion. Klub papan atas. Siapa yang tidak ingin bermain untuk Tottenham dan tetap di sini? Saya memiliki segalanya di sini. Tapi ini seperti pernikahan. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah saya benar-benar ingin berada di sini dan saya sangat menikmatinya musim ini bersama klub ini – meskipun ini adalah musim yang sulit.”
Palhinha memprediksi masa depan yang cerah bagi Spurs
Tottenham berhasil terhindar dari degradasi setelah melakukan penunjukan manajerial yang krusial, yakni mendatangkan Roberto De Zerbi, yang berhasil mengumpulkan 11 poin dari tujuh pertandingan yang dipimpinnya untuk menyelamatkan Spurs dari degradasi.
Palhinha, yang mencetak gol kelima di liga musim ini—rekor tertinggi dalam kariernya, tetap yakin bahwa klub akan membangun fondasi dari penyelamatan dramatis ini. Ia menambahkan: “Saya pikir musim depan semoga akan sangat berbeda dan saya benar-benar meyakininya. Musim ini akan membantu Tottenham untuk masa depan. Analisis musim ini, apa yang kami lakukan salah, apa yang kami lakukan dengan baik, dan itu akan menjadi perbaikan besar serta kelegaan besar setelah musim ini.”
De Zerbi menuntut eksekusi yang cepat
De Zerbi telah secara terbuka menegaskan bahwa ia "100%" ingin kesepakatan transfer permanen ini diselesaikan, dengan menyerahkan keputusan akhir kepada dewan direksi. Meskipun Palhinha masih terikat kontrak dengan Bayern hingga Juni 2028, klub raksasa Bavaria itu diperkirakan akan mengizinkan kepergiannya guna mengosongkan ruang gaji, yang berarti petinggi Tottenham kini harus segera mengaktifkan opsi tersebut selama jendela transfer musim panas untuk mencegah klub-klub pesaing merebut gelandang tangguh ini.