Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Joao Palhinha bersedia menerima pemotongan gaji demi memastikan kepindahannya ke klub lamanya, meskipun gelandang tersebut sempat mengisyaratkan keinginannya untuk tetap di Tottenham setelah masa pinjamannya di Bayern berakhir
Kembalinya yang dinanti-nantikan ke Alvalade
Palhinha muncul sebagai target utama dalam perombakan lini tengah Sporting menjelang musim 2026-2027. Pemain berusia 30 tahun ini, yang menjalani musim ini dengan status pinjaman di Tottenham dari Bayern, dipandang sebagai pengganti ideal bagi kapten Morten Hjulmand, yang diperkirakan akan meninggalkan klub raksasa Lisbon tersebut pada musim panas ini. Negosiasi sudah berlangsung untuk membawa mantan idola Alvalade itu kembali ke rumah.
Menurut A Bola, kembalinya pemain internasional Portugal ini merupakan permintaan khusus dari pimpinan klub dan pelatih Rui Borges. Meskipun transfer ini dianggap sulit karena nilai pasar sang pemain, ikatan emosional dengan Sporting dan keinginan untuk lebih dekat dengan keluarganya di Portugal telah membuat gelandang ini mendorong terwujudnya kesepakatan tersebut. Untuk memfasilitasi transfer ini, Palhinha dikabarkan bersedia mengurangi gajinya saat ini hingga batas minimum.
- Getty Images Sport
Mengatasi kendala keuangan
Hambatan utama dalam kesepakatan ini tetaplah gaji besar yang diterima Palhinha. Saat ini terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga Juni 2028, gelandang tersebut menerima gaji kotor tahunan sekitar €9 juta. Angka-angka ini umumnya dianggap mustahil untuk disamai oleh klub Portugal mana pun, sehingga kesediaan sang pemain untuk menerima pemotongan gaji dipandang sebagai langkah yang sangat penting.
Sporting kini sedang mencari cara untuk meyakinkan raksasa Jerman tersebut agar melepas sang pemain. The Lions sedang menjajaki dua opsi utama: menegosiasikan biaya transfer yang sesuai dengan anggaran mereka atau mengamankan kesepakatan pinjaman yang mencakup opsi pembelian di masa depan. Dengan persyaratan pribadi sang pemain yang secara efektif dikesampingkan oleh keinginannya untuk kembali, fokus kini telah bergeser sepenuhnya ke pembicaraan antar klub dengan Bayern.
Dampak peminjaman pemain dari Tottenham
Nilai pasar Palhinha tetap tinggi meski Tottenham menjalani musim Liga Premier yang melelahkan dan penuh kegagalan. Di musim di mana Spurs secara mengejutkan finis di peringkat ke-17 dan baru memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi pada hari terakhir, gelandang asal Portugal ini menjadi salah satu dari sedikit titik terang. Ia terbukti menjadi sosok kunci dalam perjuangan mati-matian mereka melawan degradasi, berjuang di tengah situasi yang sulit untuk mencetak tujuh gol dan dua assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. Palhinha telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap di Spurs, namun A Bola menyebutkan bahwa ia kini bertekad untuk kembali ke Portugal.
- Getty Images Sport
De Zerbi menginginkan Palhinha
Pelatih kepala Tottenham, Roberto De Zerbi, telah dengan jelas menyatakan niatnya terkait masa depan Palhinha, dengan menegaskan keinginannya untuk mengikat gelandang tersebut secara permanen setelah masa pinjamannya selama satu musim dari Bayern. Pelatih asal Italia itu mendesak Spurs untuk menggunakan opsi pembelian senilai £26 juta yang tercantum dalam kesepakatan tersebut, karena ia memandang pemain internasional Portugal itu sebagai pilar utama dalam proses pembangunan kembali klub musim depan.
Tanpa ragu-ragu menunjukkan kekagumannya terhadap karakter dan kepemimpinan sang pemain selama musim yang menantang ini, De Zerbi menekankan bahwa Palhinha adalah tipe kepribadian "dapat diandalkan" yang sangat dibutuhkan Tottenham ke depannya. "Seratus persen; kita harus memulai dengan orang-orang seperti itu," kata De Zerbi ketika ditanya mengenai kemungkinan mempertahankan gelandang tersebut setelah musim panas nanti. Masih harus dilihat apakah Tottenham akan bersaing dengan Sporting untuk mendapatkan tanda tangannya.