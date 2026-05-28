Palhinha muncul sebagai target utama dalam perombakan lini tengah Sporting menjelang musim 2026-2027. Pemain berusia 30 tahun ini, yang menjalani musim ini dengan status pinjaman di Tottenham dari Bayern, dipandang sebagai pengganti ideal bagi kapten Morten Hjulmand, yang diperkirakan akan meninggalkan klub raksasa Lisbon tersebut pada musim panas ini. Negosiasi sudah berlangsung untuk membawa mantan idola Alvalade itu kembali ke rumah.

Menurut A Bola, kembalinya pemain internasional Portugal ini merupakan permintaan khusus dari pimpinan klub dan pelatih Rui Borges. Meskipun transfer ini dianggap sulit karena nilai pasar sang pemain, ikatan emosional dengan Sporting dan keinginan untuk lebih dekat dengan keluarganya di Portugal telah membuat gelandang ini mendorong terwujudnya kesepakatan tersebut. Untuk memfasilitasi transfer ini, Palhinha dikabarkan bersedia mengurangi gajinya saat ini hingga batas minimum.