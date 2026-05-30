AFP
Joao Neves mengkritik taktik Arsenal saat PSG merayakan gelar ganda bersejarah di Liga Champions
Neves tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya setelah klub raksasa Prancis itu meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Berbicara setelah pertandingan yang melelahkan yang akhirnya ditentukan melalui adu penalti, pemain internasional Portugal itu menyatakan bahwa hanya satu tim yang tampil dengan niat untuk memainkan sepak bola menyerang.
Pemain berusia 21 tahun itu secara terbuka mengkritik apa yang ia anggap sebagai kurangnya ambisi dari tim asuhan Mikel Arteta selama 120 menit pertandingan. "Perasaan itu ada. Ini adalah kali kedua saya menjadi juara Eropa. Bukan kemenangan itu sendiri yang membuat saya bahagia, tetapi bermain bersama rekan-rekan setim, staf, dan manajemen seperti ini. Datang ke sini adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya menyukai segala hal di sini. Kami pantas mendapatkannya hari ini, karena PSG adalah satu-satunya tim yang ingin bermain," kata Neves kepada M6.
Sejarah tercipta di ibu kota Prancis
Kemenangan ini menandai tonggak sejarah yang penting bagi PSG, yang kini berhasil mempertahankan gelar paling bergengsi dalam sepak bola klub. Setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, tim asal Paris itu tetap tenang dan berhasil meraih kemenangan 4-3 dalam adu penalti, sehingga membuat Arsenal kecewa dalam upayanya meraih gelar Piala Eropa pertama.
Neves merefleksikan perjalanan menuju gelar kedua ini, dengan mencatat bahwa tekanan sebagai juara bertahan membuat perjalanan ini jauh lebih sulit daripada kemenangan pertama mereka. Ia menjelaskan: "Tahun ini, situasinya berbeda. Lebih sulit, lebih menuntut fisik. Kami adalah juara Eropa, jadi kami mempertahankan gelar kami. Kami telah mencatatkan diri dalam sejarah PSG."
Suasana meriah bagi para juara
Saat gelandang tersebut sedang memberikan analisis pasca-pertandingannya, suasana perayaan itu terganggu oleh sebuah momen yang penuh keceriaan. Penasihat olahraga PSG, Luis Campos, tiba-tiba menyela wawancara tersebut dengan melompat ke punggung sang pemain muda untuk merayakan pencapaian tersebut, yang menunjukkan ikatan yang kuat di antara jajaran manajemen dan skuad pemain klub.
Meskipun kelelahan fisik akibat pertandingan, Neves sangat ingin kembali ke ruang ganti dan melanjutkan perayaan bersama rekan-rekan setimnya. "Kami semua senang. Saya ingin menikmatinya bersama rekan-rekan setim saya sekarang," tambahnya sambil tertawa setelah gangguan singkat dari Campos.
Arsenal pulang dengan tangan hampa
Bagi Arsenal, kekalahan ini terasa sangat pahit untuk diterima setelah mereka nyaris mengakhiri kutukan di kompetisi Eropa. Meskipun menampilkan performa pertahanan yang disiplin yang berhasil membatasi pergerakan PSG dalam waktu yang cukup lama, The Gunners pada akhirnya tak mampu menunjukkan ketajaman yang dibutuhkan untuk menggulingkan juara bertahan dalam situasi krusial adu penalti.
Kesulitan serangan mereka terlihat jelas dari angka-angka, karena rata-rata penguasaan bola Arsenal yang hanya 24,7% merupakan yang terendah dalam pertandingan mana pun di bawah asuhan Mikel Arteta di mana mereka memiliki 11 pemain di lapangan sepanjang pertandingan.