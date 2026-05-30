Joao Neves mengkritik taktik Arsenal saat PSG merayakan gelar ganda bersejarah di Liga Champions

Neves tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya setelah klub raksasa Prancis itu meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Berbicara setelah pertandingan yang melelahkan yang akhirnya ditentukan melalui adu penalti, pemain internasional Portugal itu menyatakan bahwa hanya satu tim yang tampil dengan niat untuk memainkan sepak bola menyerang.

Pemain berusia 21 tahun itu secara terbuka mengkritik apa yang ia anggap sebagai kurangnya ambisi dari tim asuhan Mikel Arteta selama 120 menit pertandingan. "Perasaan itu ada. Ini adalah kali kedua saya menjadi juara Eropa. Bukan kemenangan itu sendiri yang membuat saya bahagia, tetapi bermain bersama rekan-rekan setim, staf, dan manajemen seperti ini. Datang ke sini adalah pilihan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya menyukai segala hal di sini. Kami pantas mendapatkannya hari ini, karena PSG adalah satu-satunya tim yang ingin bermain," kata Neves kepada M6.