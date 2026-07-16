Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Joao Gomes akan menjalani tes medis di Aston Villa menjelang transfer senilai £38 juta dari Wolves

Transfers
J. Gomes
Aston Villa
Wolverhampton Wanderers
Premier League

Aston Villa hampir merekrut pemain baru yang penting untuk lini tengah, dengan Joao Gomes dilaporkan akan menjalani tes medis menjelang kepindahannya dari rival sekota di West Midlands, Wolverhampton Wanderers. Gelandang asal Brasil tersebut telah meninggalkan kamp latihan pramusim Wolves di Portugal untuk menyelesaikan detail kepindahannya ke Villa Park.

  • Villa berhasil mendatangkan pemain incarannya melalui kesepakatan senilai £38 juta

    Menurut BBC, Aston Villa telah mencapai terobosan signifikan dalam upaya mereka merekrut Gomes, dengan bintang Wolves tersebut siap menjalani tes medis pada hari Kamis. Lembaga penyiaran tersebut melaporkan bahwa nilai kesepakatan tersebut mencapai total £38 juta, yang terdiri dari pembayaran awal sebesar £34 juta serta tambahan £4 juta yang disusun dalam bentuk bonus berbasis performa.

    Pemain internasional Brasil berusia 25 tahun ini telah menjadi pemain yang menonjol bagi Wolves sejak tiba di Inggris, namun kesempatan untuk tetap bermain di Liga Premier bersama tim yang akan berlaga di Liga Champions terbukti terlalu bagus untuk ditolak. Gomes kini telah meninggalkan markas sementara Wolves di Portugal untuk bertolak ke Birmingham dan menyelesaikan formalitas transfer tersebut.



    • Iklan
  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Mengisi kekosongan di lini tengah Emery

    Unai Emery sangat ingin memperkuat opsi lini tengahnya menyusul serangkaian kepergian pemain bintang dan cedera. Klub baru-baru ini menyetujui penjualan Youri Tielemans senilai £35 juta ke Manchester United, yang meninggalkan kekosongan kreativitas di lini tengah yang perlu segera diatasi.

    Situasi di Villa Park semakin rumit akibat kondisi kebugaran Amadou Onana. Mantan pemain Everton itu dipastikan absen hingga tahun depan setelah mengalami cedera lutut serius saat membela timnas Belgia di Piala Dunia, sehingga memaksa petinggi Villa untuk mempercepat rencana perekrutan mereka pada bursa transfer saat ini.

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Persaingan untuk pemain asal Brasil itu telah teratasi

    Villa bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi Gomes, karena Atlético Madrid juga telah menunjukkan minat yang kuat untuk merekrutnya. Namun, klub raksasa Spanyol tersebut gagal menuntaskan kesepakatan, sehingga memungkinkan Villa untuk mengambil posisi terdepan dan merekrut pemain yang telah membuktikan kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

    Meskipun Wolves mengalami kesulitan musim lalu, yang membuat mereka finis di dasar klasemen dan terdegradasi ke Championship, Gomes tetap menjadi titik terang dalam musim mereka. Ia tampil dalam 41 pertandingan musim lalu dan telah mencatatkan total 130 penampilan untuk klub Molineux tersebut sejak kedatangannya dari Flamengo pada 2023, serta menyumbang tujuh gol selama masa baktinya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Johan Manzambi of Freiburg goes forwardGetty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Villa?

    Kedatangan Gomes diperkirakan belum menjadi langkah terakhir Villa pada bursa transfer musim panas ini. Mereka juga dilaporkan hampir menyelesaikan proses perekrutan pemain timnas Swiss, Johan Manzambi, dari Freiburg. Kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai lebih dari £50 juta, yang akan menjadi rekor transfer klub.

    Penambahan pemain ini terjadi saat Aston Villa bersiap menghadapi musim yang sangat menantang, yang ditandai dengan kembalinya mereka ke Liga Champions. Selain itu, The Villans akan menghadapi laga besar melawan Paris Saint-Germain di final UEFA Super Cup, menyusul kemenangan bersejarah mereka di Liga Europa musim lalu, saat mereka berupaya mempertahankan periode kesuksesan yang luar biasa ini.

Club Friendlies
Walsall crest
Walsall
WAL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Club Friendlies
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO