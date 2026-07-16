Menurut BBC, Aston Villa telah mencapai terobosan signifikan dalam upaya mereka merekrut Gomes, dengan bintang Wolves tersebut siap menjalani tes medis pada hari Kamis. Lembaga penyiaran tersebut melaporkan bahwa nilai kesepakatan tersebut mencapai total £38 juta, yang terdiri dari pembayaran awal sebesar £34 juta serta tambahan £4 juta yang disusun dalam bentuk bonus berbasis performa.

Pemain internasional Brasil berusia 25 tahun ini telah menjadi pemain yang menonjol bagi Wolves sejak tiba di Inggris, namun kesempatan untuk tetap bermain di Liga Premier bersama tim yang akan berlaga di Liga Champions terbukti terlalu bagus untuk ditolak. Gomes kini telah meninggalkan markas sementara Wolves di Portugal untuk bertolak ke Birmingham dan menyelesaikan formalitas transfer tersebut.







