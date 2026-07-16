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Joao Gomes akan menjalani tes medis di Aston Villa menjelang transfer senilai £38 juta dari Wolves
Villa berhasil mendatangkan pemain incarannya melalui kesepakatan senilai £38 juta
Menurut BBC, Aston Villa telah mencapai terobosan signifikan dalam upaya mereka merekrut Gomes, dengan bintang Wolves tersebut siap menjalani tes medis pada hari Kamis. Lembaga penyiaran tersebut melaporkan bahwa nilai kesepakatan tersebut mencapai total £38 juta, yang terdiri dari pembayaran awal sebesar £34 juta serta tambahan £4 juta yang disusun dalam bentuk bonus berbasis performa.
Pemain internasional Brasil berusia 25 tahun ini telah menjadi pemain yang menonjol bagi Wolves sejak tiba di Inggris, namun kesempatan untuk tetap bermain di Liga Premier bersama tim yang akan berlaga di Liga Champions terbukti terlalu bagus untuk ditolak. Gomes kini telah meninggalkan markas sementara Wolves di Portugal untuk bertolak ke Birmingham dan menyelesaikan formalitas transfer tersebut.
- Getty Images Sport
Mengisi kekosongan di lini tengah Emery
Unai Emery sangat ingin memperkuat opsi lini tengahnya menyusul serangkaian kepergian pemain bintang dan cedera. Klub baru-baru ini menyetujui penjualan Youri Tielemans senilai £35 juta ke Manchester United, yang meninggalkan kekosongan kreativitas di lini tengah yang perlu segera diatasi.
Situasi di Villa Park semakin rumit akibat kondisi kebugaran Amadou Onana. Mantan pemain Everton itu dipastikan absen hingga tahun depan setelah mengalami cedera lutut serius saat membela timnas Belgia di Piala Dunia, sehingga memaksa petinggi Villa untuk mempercepat rencana perekrutan mereka pada bursa transfer saat ini.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk pemain asal Brasil itu telah teratasi
Villa bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi Gomes, karena Atlético Madrid juga telah menunjukkan minat yang kuat untuk merekrutnya. Namun, klub raksasa Spanyol tersebut gagal menuntaskan kesepakatan, sehingga memungkinkan Villa untuk mengambil posisi terdepan dan merekrut pemain yang telah membuktikan kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Meskipun Wolves mengalami kesulitan musim lalu, yang membuat mereka finis di dasar klasemen dan terdegradasi ke Championship, Gomes tetap menjadi titik terang dalam musim mereka. Ia tampil dalam 41 pertandingan musim lalu dan telah mencatatkan total 130 penampilan untuk klub Molineux tersebut sejak kedatangannya dari Flamengo pada 2023, serta menyumbang tujuh gol selama masa baktinya.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Villa?
Kedatangan Gomes diperkirakan belum menjadi langkah terakhir Villa pada bursa transfer musim panas ini. Mereka juga dilaporkan hampir menyelesaikan proses perekrutan pemain timnas Swiss, Johan Manzambi, dari Freiburg. Kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai lebih dari £50 juta, yang akan menjadi rekor transfer klub.
Penambahan pemain ini terjadi saat Aston Villa bersiap menghadapi musim yang sangat menantang, yang ditandai dengan kembalinya mereka ke Liga Champions. Selain itu, The Villans akan menghadapi laga besar melawan Paris Saint-Germain di final UEFA Super Cup, menyusul kemenangan bersejarah mereka di Liga Europa musim lalu, saat mereka berupaya mempertahankan periode kesuksesan yang luar biasa ini.
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