Joao Felix tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo! Bintang Portugal itu menjelaskan bagaimana ia mengatasi masa paceklik gol selama 14 pertandingan bersama Al-Nassr
Mengakhiri penantian panjang akan sebuah gol
Dua gol Felix ke gawang Al-Khaleej menjadi pengingat yang tepat waktu akan ketajamannya. Terobosan itu terjadi dengan cara yang spektakuler saat Al-Nassr menghancurkan Al-Khaleej 5-0. Felix mencetak gol ketiga dan keempat Al-Nassr, dengan gol keduanya menjadi yang terbaik di antara semuanya. Ia dengan ahli mengontrol umpan tajam dari Angelo menggunakan kaki kanannya, lalu mengarahkannya ke kaki kiri sebelum melepaskan tendangan voli yang melewati kiper Anthony Moris. Al-Nassr meraih kemenangan dengan mudah meski tanpa bintang utama Cristiano Ronaldo, yang masih absen karena cedera.
Ketenangan dalam menghadapi tekanan
Meskipun para penggemar dan media mulai menyoroti rentang waktu 14 pertandingan tanpa gol yang dialaminya, Felix menegaskan bahwa ia tidak pernah kehilangan tidur karena statistik tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu mengaitkan sikap tenangnya dengan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa. Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, ia memberikan gambaran jujur mengenai pola pikirnya selama masa-masa sulit tersebut.
“Ini datang seiring dengan kedewasaan,” jelas Felix kepada situs web resmi liga. “Saya bukan pemain baru, jadi saya tahu bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti itu. Jika saya tidak mencetak gol, tidak apa-apa. Itu biasa terjadi. Namun, terkadang tendangan saya buruk tetapi bola masuk, dan terkadang tendangan saya bagus tetapi bola tidak masuk. Jadi, saya hanya perlu tenang dan santai, karena gol akan datang saat saya membutuhkannya.”
Menguasai perebutan gelar juara
Waktu kembalinya performa Felix tak bisa lebih tepat lagi bagi Al-Nassr. Dengan hanya tersisa delapan putaran musim ini, klub asal Riyadh itu kini memuncaki klasemen, unggul tiga poin dari rival sekota mereka Al-Hilal dan lima poin di atas Al-Ahli. Perebutan gelar Liga Saudi kini berubah menjadi pertarungan empat tim, dengan Al-Qadsiah asuhan Brendan Rodgers juga ikut bersaing ketat, hanya terpaut tujuh poin dari pemuncak klasemen.
Felix sangat menyadari persaingan yang mengelilingi mereka, tetapi ia yakin Al-Nassr adalah penentu nasib mereka sendiri. “Ya, tentu saja kami tahu hasil [dari rival-rival kami dalam perebutan gelar],” katanya. “Kemarin kami menyaksikan pertandingan [Al-Qadsiah melawan Al-Ahli]. Hari ini, saya belum tahu skor Al-Hilal [belum], tapi kami berada di posisi pertama. Jika kami melakukan tugas kami, kami akan memenangkan liga. Kami hanya bergantung pada diri kami sendiri. Dan itulah fokus kami.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Felix?
Al-Nassr selanjutnya akan menjamu Al-Najma dengan target mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Selain mencetak dua gol, Felix menutup pertandingan dengan assist ke-11-nya musim ini, yang membuatnya memuncaki daftar pemain paling kreatif di liga. Dengan 15 gol liga yang kini tercatat atas namanya, penyerang ini mulai menemukan ritme permainannya di saat yang tepat, seiring upaya Al-Nassr untuk meraih gelar juara. "Kami baik-baik saja; kami berada di jalur yang benar," kata Felix.
