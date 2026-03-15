Meskipun para penggemar dan media mulai menyoroti rentang waktu 14 pertandingan tanpa gol yang dialaminya, Felix menegaskan bahwa ia tidak pernah kehilangan tidur karena statistik tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu mengaitkan sikap tenangnya dengan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa. Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, ia memberikan gambaran jujur mengenai pola pikirnya selama masa-masa sulit tersebut.

“Ini datang seiring dengan kedewasaan,” jelas Felix kepada situs web resmi liga. “Saya bukan pemain baru, jadi saya tahu bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti itu. Jika saya tidak mencetak gol, tidak apa-apa. Itu biasa terjadi. Namun, terkadang tendangan saya buruk tetapi bola masuk, dan terkadang tendangan saya bagus tetapi bola tidak masuk. Jadi, saya hanya perlu tenang dan santai, karena gol akan datang saat saya membutuhkannya.”