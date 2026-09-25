ZUMA Press Wire
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Joao Felix menikmati peran sebagai penyerang kedua saat Portugal memulai era Jorge Jesus dengan kemenangan di Nations League
Gol berbelok memastikan poin krusial
Gol penentu Felix tercipta pada menit ke-22 di Estadio Jose Alvalade ketika tembakan jarak jauhnya mengenai Ben Davies sehingga mengecoh kiper Danny Ward. Cristiano Ronaldo, yang kembali ke tempat karier profesionalnya dimulai 24 tahun lalu, gagal memaksimalkan voli jarak dekat dan melihat upayanya pada babak kedua dianulir karena offside. Tim tuan rumah selamat dari ancaman di akhir laga ketika Brennan Johnson membentur mistar gawang sebelum Ruben Dias melakukan blok heroik untuk menggagalkan Lewis Koumas memanfaatkan bola rebound.
- SOPA Images
Filosofi menyerang menyenangkan pencetak gol kemenangan
Penyerang berusia 26 tahun itu merasa skuadnya berhasil menerapkan cetak biru taktik manajer baru mereka meski baru bekerja bersama dalam waktu singkat. Berbicara kepada Sport TV setelah peluit akhir, Felix mengatakan: "Kami tahu ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah; Wales adalah tim yang bagus. Pertandingan pertama di bawah manajer baru selalu sulit, dan kami memiliki waktu yang sangat sedikit untuk menggarap pola permainan pelatih, tetapi saya pikir secara keseluruhan kami memainkan laga yang hebat dan pantas mendapat pujian."
Membahas pendekatan tegas yang menghasilkan 13 percobaan pada babak pertama, ia menambahkan: "Saya pikir Anda bisa melihat dinamika kami: sepak bola yang sangat menyerang, pressing tinggi, tidak memberi lawan ruang untuk bernapas. Kami mencatatkan 13 tembakan sebelum jeda, yang merupakan jumlah besar untuk satu babak pertama. Saya tidak bisa mengingat satu pun peluang bersih untuk mereka, sementara kami punya beberapa. Inilah yang bisa diharapkan orang-orang: sepak bola menyerang, pressing, tidak membiarkan lawan bernapas, dan menciptakan peluang. Kami hanya mencetak satu gol hari ini, tetapi dalam pertandingan-pertandingan mendatang, jika kami terus seperti ini, kami pasti akan mencetak lebih banyak gol."
Posisi sentral menghadirkan kenyamanan individual
Penampilan impresif itu juga menyoroti pengaruh sang penyerang saat dimainkan tepat di belakang striker utama, alih-alih di sisi sayap. Ketika ditanya tentang kenyamanannya dalam peran sentral tersebut, Felix mengatakan kepada Sport TV: "Saya selalu menjadi diri sendiri; saya selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk tim, terlepas dari di mana saya bermain. Seperti yang selalu saya katakan, posisi saya ada tepat di sini, sebagai penyerang kedua. Ketika itu terjadi, segalanya jauh lebih mungkin berjalan baik. Itulah yang terjadi tahun lalu. Hari ini adalah penampilan bagus dari seluruh tim, dan di situlah saya bisa paling banyak membantu mereka."
- Onzex Press e Imagens
Jadwal pertandingan mendatang menuntut penyelesaian akhir yang lebih tajam
Jesus kini harus menuntut ketajaman yang lebih besar dari lini depannya setelah menyia-nyiakan beberapa peluang emas pada laga pembuka Nations League mereka. Ujian yang jauh lebih berat menanti sang juara bertahan saat mereka bertandang menghadapi Norwegia pada Minggu, 27 September. Sementara itu, Wales asuhan Craig Bellamy menghadapi tekanan yang kian besar untuk menemukan jawaban setelah memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi lima pertandingan pada 2026.
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