Joao Felix menikmati peran sebagai penyerang kedua saat Portugal memulai era Jorge Jesus dengan kemenangan di Nations League

Penyerang berusia 26 tahun itu merasa skuadnya berhasil menerapkan cetak biru taktik manajer baru mereka meski baru bekerja bersama dalam waktu singkat. Berbicara kepada Sport TV setelah peluit akhir, Felix mengatakan: "Kami tahu ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah; Wales adalah tim yang bagus. Pertandingan pertama di bawah manajer baru selalu sulit, dan kami memiliki waktu yang sangat sedikit untuk menggarap pola permainan pelatih, tetapi saya pikir secara keseluruhan kami memainkan laga yang hebat dan pantas mendapat pujian."

Membahas pendekatan tegas yang menghasilkan 13 percobaan pada babak pertama, ia menambahkan: "Saya pikir Anda bisa melihat dinamika kami: sepak bola yang sangat menyerang, pressing tinggi, tidak memberi lawan ruang untuk bernapas. Kami mencatatkan 13 tembakan sebelum jeda, yang merupakan jumlah besar untuk satu babak pertama. Saya tidak bisa mengingat satu pun peluang bersih untuk mereka, sementara kami punya beberapa. Inilah yang bisa diharapkan orang-orang: sepak bola menyerang, pressing, tidak membiarkan lawan bernapas, dan menciptakan peluang. Kami hanya mencetak satu gol hari ini, tetapi dalam pertandingan-pertandingan mendatang, jika kami terus seperti ini, kami pasti akan mencetak lebih banyak gol."