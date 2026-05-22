Joao Felix mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo 'merasa terbebani' oleh tekanan dalam perburuan gelar Liga Profesional Arab Saudi setelah Al-Nassr berhasil mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun

Setelah menuntaskan musim debut yang luar biasa pasca transfernya yang menjadi sorotan musim panas lalu, Felix mengenang keputusannya untuk pindah ke Arab Saudi. Saat merefleksikan proses adaptasinya, status klub, dan rasa lega yang luar biasa yang ia rasakan bersama Ronaldo setelah peluit akhir dibunyikan, Felix mengatakan kepada Sport TV: "Memang ada keraguan, tapi saya bekerja keras setiap hari untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa.

"Saya berada di lingkungan yang sangat mendukung saya. Gaya permainan, posisi, dan rekan setim di sekitar saya. Musim ini berakhir fantastis, dengan cara terbaik. Saat saya mengambil keputusan, saya memikirkannya matang-matang. Kesempatan untuk bergabung dengan Al Nassr bukanlah sesuatu yang saya pertimbangkan dalam sehari. Sejak saya menerima tawaran itu, saya berkomitmen sepenuhnya. Terkadang segala sesuatunya berjalan lancar, terkadang tidak. Kali ini, saya rasa semuanya berjalan sempurna."

Dia menambahkan: "Ini spesial, karena saat itu banyak kontroversi. Menang bersama Al Nassr di Arab Saudi tidak mudah. Orang-orang di Portugal mungkin tidak tahu itu. Ada banyak hal yang terjadi di luar sepak bola di sini. Al Nassr, sayangnya, adalah klub kecil dan sulit untuk memenangkan liga. Kami berhasil melakukannya, ini hari yang tak terlupakan bagi para penggemar dan klub.

"Cris telah berusaha meraih gelar pertamanya di sini, terutama gelar liga. Saya tahu, karena saya bersamanya setiap hari, betapa dia menderita karena hal ini, saya tahu betapa dia ingin menang. Saya menghampirinya untuk memeluknya. Pemain terbaik di liga Arab Saudi? Ada banyak pemain yang menjalani musim yang bagus. Dengan Al Nassr menjadi juara, saya pikir gelar itu harus jatuh kepada saya atau Cris."