Joao Felix mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo 'merasa terbebani' oleh tekanan dalam perburuan gelar Liga Profesional Arab Saudi setelah Al-Nassr berhasil mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun
Dua gol Ronaldo mengakhiri puasa gol yang panjang
Al-Nassr berhasil merebut gelar juara Liga Pro Saudi musim 2025-26 setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Damac—yang telah terdegradasi—di Al-Awwal Park pada Kamis malam. Ronaldo mencetak dua gol spektakuler di babak kedua, ditambah gol dari Sadio Mane dan Kingsley Coman, untuk memastikan gelar juara dengan selisih dua poin atas rival mereka, Al-Hilal. Kemenangan bersejarah ini mengakhiri masa paceklik selama tujuh tahun bagi klub yang berbasis di Riyadh tersebut, yang mendorong pemain baru musim panas ini, Felix, untuk mengungkap tekanan internal yang sangat besar yang telah sangat memengaruhi rekan senegaranya yang legendaris itu di balik layar.
Felix mengenang kemenangan di kandang
Setelah menuntaskan musim debut yang luar biasa pasca transfernya yang menjadi sorotan musim panas lalu, Felix mengenang keputusannya untuk pindah ke Arab Saudi. Saat merefleksikan proses adaptasinya, status klub, dan rasa lega yang luar biasa yang ia rasakan bersama Ronaldo setelah peluit akhir dibunyikan, Felix mengatakan kepada Sport TV: "Memang ada keraguan, tapi saya bekerja keras setiap hari untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa.
"Saya berada di lingkungan yang sangat mendukung saya. Gaya permainan, posisi, dan rekan setim di sekitar saya. Musim ini berakhir fantastis, dengan cara terbaik. Saat saya mengambil keputusan, saya memikirkannya matang-matang. Kesempatan untuk bergabung dengan Al Nassr bukanlah sesuatu yang saya pertimbangkan dalam sehari. Sejak saya menerima tawaran itu, saya berkomitmen sepenuhnya. Terkadang segala sesuatunya berjalan lancar, terkadang tidak. Kali ini, saya rasa semuanya berjalan sempurna."
Dia menambahkan: "Ini spesial, karena saat itu banyak kontroversi. Menang bersama Al Nassr di Arab Saudi tidak mudah. Orang-orang di Portugal mungkin tidak tahu itu. Ada banyak hal yang terjadi di luar sepak bola di sini. Al Nassr, sayangnya, adalah klub kecil dan sulit untuk memenangkan liga. Kami berhasil melakukannya, ini hari yang tak terlupakan bagi para penggemar dan klub.
"Cris telah berusaha meraih gelar pertamanya di sini, terutama gelar liga. Saya tahu, karena saya bersamanya setiap hari, betapa dia menderita karena hal ini, saya tahu betapa dia ingin menang. Saya menghampirinya untuk memeluknya. Pemain terbaik di liga Arab Saudi? Ada banyak pemain yang menjalani musim yang bagus. Dengan Al Nassr menjadi juara, saya pikir gelar itu harus jatuh kepada saya atau Cris."
Perhatian kini beralih ke panggung global
Dengan hierarki domestik yang telah terbentuk dan perebutan gelar individu yang sangat ketat, fokus para pemain Al-Nassr yang membela tim nasional pun segera beralih ke tugas-tugas bersama timnas. Felix dengan cepat mengesampingkan perayaan gelar liga untuk menatap tujuan turnamen internasional negaranya yang akan datang.
Saat membahas peluang mereka di Piala Dunia, Felix menambahkan: "Sekarang ada beberapa hari untuk beristirahat, menikmati waktu bersama keluarga, sedikit di Portugal. Kami mulai lagi pada tanggal 1. Mulai saat itu, saatnya melupakan kejuaraan. Favorit untuk Piala Dunia? Kami ingin melakukan yang terbaik. Ini adalah pertandingan demi pertandingan dan segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Kami memiliki grup yang hebat dan dengan sedikit keberuntungan, saya yakin kami bisa memenangkan [Piala Dunia]."
Perebutan gelar Piala Dunia semakin dekat
Juara baru ini harus segera beralih dari perayaan di klub karena jadwal tim nasional kini menjadi prioritas utama. Ronaldo dan Felix akan bergabung dengan pemusatan latihan Portugal pada 1 Juni, membawa momentum mereka ke babak penyisihan grup yang sangat menantang, di mana mereka akan menghadapi Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.