Bagi bek mantan Manchester City, Cancelo, yang meraih enam gelar bergengsi di bawah asuhan Pep Guardiola, ia kini akhirnya berhasil meraih gelar liga yang sempat luput darinya saat masa peminjamannya di Barca pada musim 2023-24. Dipinjamkan kembali dari klub Saudi Al Hilal pada Januari, Cancelo, yang tampil sebagai starter dalam pertandingan semalam, telah menjadi kunci dalam performa menakjubkan klub pada tahun 2026, dengan menyumbang satu gol dan tiga assist dari 13 pertandingan La Liga.

Dimainkan di kedua sisi pertahanan, pemain berusia 31 tahun ini kini menjadi pesepakbola pertama yang meraih gelar liga di empat dari lima divisi teratas Eropa. Setelah memenangkan Primeira Liga bersama Benfica pada 2014, gelar Serie A bersama Juventus menjadi gelar liga 'Lima Besar' pertama bagi pemain internasional Portugal ini. Ia kemudian meraih tiga gelar Premier League saat bermain di Etihad Stadium, sebelum mengangkat trofi Bundesliga saat dipinjamkan ke Bayern Munich. Kini, dengan medali La Liga yang telah diraih, hanya Ligue 1 Prancis yang tersisa baginya untuk melengkapi koleksinya.