Joao Cancelo menjadi pemain sepak bola pertama sepanjang sejarah yang mencatatkan prestasi luar biasa setelah Barcelona menjuarai La Liga
Kemenangan bersejarah dalam El Clásico
Blaugrana memastikan gelar juara liga Spanyol setelah menang atas rival abadi mereka dalam laga El Clasico pada Minggu malam di Camp Nou. Dengan demikian, mereka mencatatkan sejarah dengan menjadi juara La Liga berkat hasil pertandingan langsung melawan Los Blancos. Barcelona hanya perlu menghindari kekalahan saat menghadapi tim asuhan Alvaro Arbeloa, karena mereka unggul 11 poin atas Real menjelang pertandingan ke-35 musim ini.
Pasukan Hansi Flick tampil gemilang, mencatatkan kemenangan liga ke-11 berturut-turut pada malam perayaan ganda tersebut. Tendangan bebas menakjubkan dari Marcus Rashford - gol pertama dari tendangan bebas dalam El Clasico sejak Lionel Messi pada 2012 - disusul oleh gol Ferran Torres untuk memastikan gelar liga ke-29 Barca dan membuat rival mereka berada dalam kekacauan.
Cancelo mencatatkan namanya sendiri dalam buku-buku sejarah
Bagi bek mantan Manchester City, Cancelo, yang meraih enam gelar bergengsi di bawah asuhan Pep Guardiola, ia kini akhirnya berhasil meraih gelar liga yang sempat luput darinya saat masa peminjamannya di Barca pada musim 2023-24. Dipinjamkan kembali dari klub Saudi Al Hilal pada Januari, Cancelo, yang tampil sebagai starter dalam pertandingan semalam, telah menjadi kunci dalam performa menakjubkan klub pada tahun 2026, dengan menyumbang satu gol dan tiga assist dari 13 pertandingan La Liga.
Dimainkan di kedua sisi pertahanan, pemain berusia 31 tahun ini kini menjadi pesepakbola pertama yang meraih gelar liga di empat dari lima divisi teratas Eropa. Setelah memenangkan Primeira Liga bersama Benfica pada 2014, gelar Serie A bersama Juventus menjadi gelar liga 'Lima Besar' pertama bagi pemain internasional Portugal ini. Ia kemudian meraih tiga gelar Premier League saat bermain di Etihad Stadium, sebelum mengangkat trofi Bundesliga saat dipinjamkan ke Bayern Munich. Kini, dengan medali La Liga yang telah diraih, hanya Ligue 1 Prancis yang tersisa baginya untuk melengkapi koleksinya.
Melampaui para legenda
Sejumlah pemain legendaris telah menjuarai liga di tiga dari lima liga top, namun tak satupun yang mampu meraih gelar di liga keempat. David Beckham memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama yang mencatatkan prestasi luar biasa tersebut; ia sukses di Inggris, Spanyol, dan Prancis, namun gagal meraih gelar Serie A selama dua periode peminjaman di AC Milan. Demikian pula, Cristiano Ronaldo menjuarai liga di Inggris, Spanyol, dan Italia, namun tak pernah menambahkan gelar liga besar keempat ke dalam koleksinya.
Zlatan Ibrahimovic juga berhasil di Spanyol, Italia, dan Prancis, dan memiliki kesempatan untuk menciptakan sejarah saat bergabung dengan Manchester United pada 2016. Namun, ia finis di posisi keenam pada satu-satunya musim penuh di Liga Premier, meskipun ia berhasil memenangkan Liga Europa, Piala Liga, dan Community Shield. Pemain terkenal lainnya yang memenangkan gelar di tiga negara besar termasuk Thierry Henry, Kingsley Coman, Dani Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira, dan Claude Makelele.
Apa yang menanti sang pembuat sejarah?
Meskipun masa peminjamannya dari Al Hilal terbukti sangat sukses, masih ada pertanyaan mengenai masa depan jangka panjang Cancelo. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada Cancelo saat musim panas nanti, dan apakah Barcelona akan melanjutkan kesepakatan peminjaman lainnya, berupaya mengubah status peminjamannya menjadi transfer permanen, atau apakah ia akan kembali ke Timur Tengah.
Tentu saja, ada prospek yang menggoda untuk melengkapi "Lima Besar". Dengan gelar di Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman telah diraih, hanya Ligue 1 Prancis yang tersisa. Jika Cancelo memutuskan untuk meninggalkan Camp Nou musim panas ini, pindah ke klub raksasa Prancis dapat menjadi landasan untuk menyapu bersih semua kejuaraan utama Eropa.