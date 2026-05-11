Baru saja merayakan gelar juara La Liga 2025-26 bersama Barcelona, Cancelo mengungkap kisah kepergiannya yang penuh ketegangan dari Al-Hilal. Bek mantan Manchester City ini tiba di Arab Saudi sebagai rekrutan bintang, namun masa baktinya di sana terpaksa berakhir lebih cepat akibat kurangnya transparansi dari jajaran petinggi klub. Cancelo kini menyatakan bahwa ia sengaja dibohongi mengenai masa depannya di tim tersebut.

Berbicara kepada DAZN, bek tersebut tidak segan-segan membahas keadaan di balik kepergiannya. “Di Al-Hilal, sayangnya, ada orang-orang yang tidak jujur kepada saya. Mereka mengatakan saya akan didaftarkan dalam daftar pemain Liga Saudi, namun ketika waktunya tiba, mereka tidak melakukannya. Setelah itu, saya selalu yang ditinggalkan dengan citra buruk… tapi setidaknya saya menepati janji, dan saya tidak akan menukarnya dengan apa pun. Saya selalu seperti ini. Saya jujur dan tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun," kata Cancelo.