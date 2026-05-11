Joao Cancelo mengungkap janji yang tak ditepati di Al-Hilal, sementara sang juara La Liga menjelaskan alasan di balik kepulangannya ke Barcelona dengan status pinjaman
Al-Hilal dituduh melakukan pengkhianatan oleh bintang asal Portugal
Baru saja merayakan gelar juara La Liga 2025-26 bersama Barcelona, Cancelo mengungkap kisah kepergiannya yang penuh ketegangan dari Al-Hilal. Bek mantan Manchester City ini tiba di Arab Saudi sebagai rekrutan bintang, namun masa baktinya di sana terpaksa berakhir lebih cepat akibat kurangnya transparansi dari jajaran petinggi klub. Cancelo kini menyatakan bahwa ia sengaja dibohongi mengenai masa depannya di tim tersebut.
Berbicara kepada DAZN, bek tersebut tidak segan-segan membahas keadaan di balik kepergiannya. “Di Al-Hilal, sayangnya, ada orang-orang yang tidak jujur kepada saya. Mereka mengatakan saya akan didaftarkan dalam daftar pemain Liga Saudi, namun ketika waktunya tiba, mereka tidak melakukannya. Setelah itu, saya selalu yang ditinggalkan dengan citra buruk… tapi setidaknya saya menepati janji, dan saya tidak akan menukarnya dengan apa pun. Saya selalu seperti ini. Saya jujur dan tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun," kata Cancelo.
Kembalinya yang rumit ke Riyadh
Meskipun Cancelo telah menghidupkan kembali kariernya sejak dipinjamkan ke Catalonia, masa depan profesionalnya tetap rumit. Al-Hilal, meski telah mencoretnya dari rencana tim tahun lalu, dilaporkan enggan melepas sang bek secara gratis dan telah menetapkan harga sebesar €15 juta untuknya.
Dilema "kuota pemain asing" yang menyebabkan pengucilannya pada awalnya tetap menjadi hambatan. Namun, penegasan Cancelo bahwa ia tidak menyimpan dendam menunjukkan potensi, meskipun kecil kemungkinannya, untuk kembali bergabung dengan skuad Al-Hilal jika transfer permanen gagal terwujud. Bagi Barcelona, pilihan utamanya adalah mempertahankan bek tersebut, tetapi hanya jika ia datang sebagai pemain bebas transfer - sebuah skenario yang saat ini bertentangan dengan tuntutan finansial klub Saudi tersebut.
Efek Flick dan alternatif Benfica
Cancelo telah menemukan semangat baru di bawah asuhan Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu berhasil memaksimalkan potensi bek serba bisa tersebut, yang kini menjadi pilar penting dalam skema taktis Blaugrana. Kemampuannya untuk bermain di kedua sayap dan merangsek ke lini tengah telah memberikan Barcelona fleksibilitas taktis yang dibutuhkan untuk merebut gelar juara domestik.
Empat gelar juara liga utama
Dengan dinobatkannya sebagai juara La Liga, Cancelo yang kini berusia 31 tahun telah berhasil meraih gelar juara liga di empat dari lima liga teratas Eropa. Sebelumnya, ia telah tiga kali menjuarai Premier League bersama Manchester City, serta meraih gelar Serie A bersama Juventus, Bundesliga bersama Bayern Munich, dan yang terbaru, La Liga bersama Barcelona.