Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Joao Cancelo menanggapi kabar tentang perpanjangan masa tinggalnya di Barcelona & menjelaskan perbedaan antara Hansi Flick dan Xavi
Cancelo enggan membocorkan apa pun soal masa depannya di Barcelona
Meskipun ada laporan bahwa Flick dan skuad telah mencapai kesepakatan bahwa ia harus tetap bertahan, Cancelo masih berhati-hati untuk tidak mengumumkan masa depannya secara terbuka. Situasi pemain berusia 31 tahun ini menjadi rumit karena kontraknya dengan Al-Hilal, dan meskipun Barcelona sangat ingin mempertahankannya, kendala finansial tetap menjadi faktor signifikan dalam setiap potensi kesepakatan permanen dengan pemain yang telah tampil 13 kali untuk klub tersebut sejak kembali dengan status pinjaman.
"Segala hal bisa terjadi di sepak bola. Saya akan terus bekerja, dan saya tahu apa yang saya inginkan untuk musim depan. Saya ingin membantu Barca tetap berada di kompetisi ini dan memenangkan La Liga. Itu yang paling penting. Masa depan saya tidak relevan saat ini," kata Cancelo dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga Liga Champions melawan Atletico Madrid.
Dia lebih lanjut menjelaskan statusnya dengan mengatakan: "Selalu ada opsi. Saya memiliki kontrak dengan Al-Hilal dan sedang dipinjamkan ke Barca, tetapi selalu ada opsi. Sepak bola bisa berubah dalam sekejap."
Gaya 'Jerman' Flick versus era Xavi
Saat Barcelona bersiap menghadapi leg pertama perempat final Liga Champions yang krusial, Cancelo mengungkap perkembangan taktis yang sedang terjadi di Spotify Camp Nou.
Bek yang awalnya bergabung dengan klub sebagai pemain pinjaman dari Manchester City pada 2023 saat Xavi masih menjabat sebagai pelatih ini menjelaskan bagaimana manajer saat ini, Flick, telah memperkenalkan pendekatan yang lebih agresif dalam permainan tim.
"Dinamikanya berbeda. Dengan tekanan tinggi, kami mengambil risiko, dan saya mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Flick telah memperkenalkan gaya menekan ala Jerman dan langsung mengincar pemain terdekat dengan bola. Dengan ini, Anda hampir selalu mengendalikan permainan, tetapi Anda mengambil lebih banyak risiko," kata Cancelo.
Ketika diminta membandingkan transisi tersebut, ia menambahkan: "Saya sangat berterima kasih kepada Xavi, dia banyak membantu saya. Hansi berbeda, bukan lebih baik atau lebih buruk. Hansi memiliki pengalaman lebih, tetapi saya pikir Xavi juga akan menjadi pelatih yang sangat baik."
Menghadapi tekanan dari Atlético Madrid
Barcelona memasuki laga Eropa ini dengan momentum positif berkat kemenangan di liga atas tim asuhan Diego Simeone, namun Cancelo tidak meremehkan kesulitan yang akan dihadapi. Ia menekankan pentingnya meraih hasil positif di kandang sendiri sebelum leg kedua di Metropolitano, stadion yang terkenal dengan suasananya yang tidak ramah.
"Kami mengharapkan hal yang sama dari Atletico seperti yang kami alami dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah tim yang agresif dengan pemain-pemain berbakat. Kami harus mengendalikan mereka, seperti yang kami lakukan pada pertandingan terakhir, dan mengincar kemenangan," jelas bek sayap tersebut. "Skenario idealnya adalah meraih hasil yang baik dan menempatkan kami pada posisi yang menguntungkan dalam laga ini, tetapi kami harus siap menghadapi segala kemungkinan."
- Getty Images Sport
Kabar terbaru tentang masa depan Cancelo
Dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga Barcelona melawan Atlético Madrid, Flick menyinggung masa depan bek sayap asal Portugal tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak akan membicarakan masa depan sekarang. Dia sedang tampil sangat baik saat ini. Dia baru saja bermain bersama tim nasionalnya dan harus menempuh perjalanan panjang pulang".
Dia menambahkan: "Pada hari Sabtu, João telah memberikan segalanya; Anda bisa melihat level permainannya, dan dia menyelesaikan pertandingan dalam keadaan kelelahan. Dia memiliki sikap yang sangat profesional dan teknik yang luar biasa. Dia sangat membantu kami saat ini, dan saya menghargainya."