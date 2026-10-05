ZUMA Press Wire
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Joao Cancelo memuji 'insting' di balik gol menakjubkan dalam kemenangan Portugal atas Norwegia
Bek sayap menginspirasi kemenangan comeback dramatis
Bek sayap Barcelona, Cancelo, memicu kebangkitan Portugal lewat tembakan jarak jauh sensasional dari tepi kotak penalti setelah lemparan ke dalam terukur dari Nuno Mendes. Gol penyeimbang yang menakjubkan itu langsung membatalkan gol pembuka Kristoffer Ajer, yang membawa Norwegia unggul hanya dua menit sebelumnya. Goncalo Ramos kemudian memastikan comeback itu dengan gol penentu pada menit ke-79, memastikan Portugal mempertahankan rekor sempurna mereka dengan empat kemenangan beruntun di Grup A4 meski Cristiano Ronaldo absen.
- NTB
Naluri memandu gol penyeimbang yang tegas
Gol spektakuler itu membuat torehan internasional sang bek menjadi 14 gol dalam 77 penampilan untuk negaranya. Menjelaskan keputusannya dalam sepersekian detik untuk menembak ketimbang mencari umpan, Cancelo mengatakan kepada RTP: "Saya berada dalam posisi yang baik untuk lemparan ke dalam Nuno, karena saya tahu Nuno memiliki lemparan yang sangat kuat. Ketika saya melihat bola menyentuh tanah untuk pertama kalinya, itu murni insting, saya melihat ke gawang dan, syukurlah, hasilnya bagus dan itu menjadi gol."
Kehati-hatian mendorong penarikan taktis lebih awal
Meski memberi kontribusi penentu di depan gawang, bek sayap itu menerima kartu yang memicu larangan bermain otomatis satu pertandingan, sehingga ia absen pada laga Portugal melawan Denmark pada November.
Sadar bahwa situasi rawan hukuman disiplin telah membatasi efektivitasnya, Cancelo menerima penarikannya sesaat setelah laga melewati satu jam: "Itu memengaruhi saya, dan pergantian saya sebagian karena itu. Saya memahami keputusan pelatih untuk melakukan pergantian itu.
"Hal terpenting dari gol saya adalah membantu tim mencetak gol setelah kami kebobolan saat melawan Norwegia. Itu adalah hal yang paling penting pada saat itu."
- ZUMA Press Wire
Tugas domestik menyusul jeda internasional yang padat
Setelah membantu mengamankan poin maksimal di panggung internasional, Cancelo kini akan sepenuhnya mengalihkan fokusnya kembali ke komitmen klub bersama Barcelona. Bek berusia 32 tahun itu menargetkan tempat di starting XI saat Blaugrana kembali beraksi di La Liga melawan Getafe akhir pekan ini.
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