Meski memberi kontribusi penentu di depan gawang, bek sayap itu menerima kartu yang memicu larangan bermain otomatis satu pertandingan, sehingga ia absen pada laga Portugal melawan Denmark pada November.

Sadar bahwa situasi rawan hukuman disiplin telah membatasi efektivitasnya, Cancelo menerima penarikannya sesaat setelah laga melewati satu jam: "Itu memengaruhi saya, dan pergantian saya sebagian karena itu. Saya memahami keputusan pelatih untuk melakukan pergantian itu.

"Hal terpenting dari gol saya adalah membantu tim mencetak gol setelah kami kebobolan saat melawan Norwegia. Itu adalah hal yang paling penting pada saat itu."