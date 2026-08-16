Bek berusia 32 tahun itu sepanjang musim panas vokal soal keinginannya untuk kembali ke Spanyol, dan baru-baru ini ia menggunakan media sosial untuk mengirim pesan yang jelas terkait masa depannya. Cancelo mengunggah sebuah foto dirinya dari belakang, mengenakan seragam Barcelona, disertai satu emoji jam pasir. Pembaruan terbaru ini mengindikasikan bahwa negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat telah mencapai terobosan krusial dan positif.

Laporan menunjukkan bahwa Barcelona kian percaya diri saga ini akan segera selesai. Klub itu dikabarkan siap menerbangkan Cancelo ke kota tersebut pada awal pekan depan setelah hambatan birokrasi terakhir diselesaikan dengan Al-Hilal. Setelah sempat menghabiskan paruh kedua kampanye 2025-26 sebagai pemain pinjaman di Barca, sang pemain sangat memahami lingkungan klub dan ekspektasi suporter Camp Nou yang menuntut.