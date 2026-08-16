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Joao Cancelo beri sinyal besar soal transfer Barcelona saat pintu keluar dari Al-Hilal kian dekat
Petunjuk di media sosial memicu antusiasme
Bek berusia 32 tahun itu sepanjang musim panas vokal soal keinginannya untuk kembali ke Spanyol, dan baru-baru ini ia menggunakan media sosial untuk mengirim pesan yang jelas terkait masa depannya. Cancelo mengunggah sebuah foto dirinya dari belakang, mengenakan seragam Barcelona, disertai satu emoji jam pasir. Pembaruan terbaru ini mengindikasikan bahwa negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat telah mencapai terobosan krusial dan positif.
Laporan menunjukkan bahwa Barcelona kian percaya diri saga ini akan segera selesai. Klub itu dikabarkan siap menerbangkan Cancelo ke kota tersebut pada awal pekan depan setelah hambatan birokrasi terakhir diselesaikan dengan Al-Hilal. Setelah sempat menghabiskan paruh kedua kampanye 2025-26 sebagai pemain pinjaman di Barca, sang pemain sangat memahami lingkungan klub dan ekspektasi suporter Camp Nou yang menuntut.
- Getty Images Sport
Hambatan negosiasi dan biaya transfer
Jalan menuju kesepakatan permanen tidak lepas dari komplikasi, khususnya terkait syarat finansial transfer tersebut. Barcelona pada awalnya telah mencapai kesepakatan lisan dengan Al-Hilal untuk biaya transfer di kisaran €10 juta. Namun, situasinya menjadi tegang ketika laporan terbaru dari Arab Saudi menyebut klub Pro League itu menaikkan tuntutannya menjadi €15 juta.
Terlepas dari fluktuasi harga tersebut, konsensus umum adalah bahwa desakan sang pemain untuk menyelesaikan kepindahan ini telah memaksa Al-Hilal melunak. Cancelo tetap profesional tetapi tegas dalam sikapnya, dengan menegaskan bahwa prioritasnya adalah kembali ke proyek Hansi Flick.
Dicoret dari skuad Al-Hilal
Bukti kepergian Cancelo yang kian dekat semakin menguat ketika ia tidak dimasukkan dalam skuad Al-Hilal untuk laga pembuka liga melawan Al-Faisaly pada Jumat lalu. Meski sang pemain terus ambil bagian dalam sesi latihan untuk menjaga tingkat kebugarannya, absennya dia dari pertandingan kompetitif menunjukkan bahwa klub Saudi itu sedang merencanakan masa depan tanpa dirinya. Selain itu, Al-Hilal saat ini berada dalam situasi memiliki 13 pemain asing di skuad mereka, sementara regulasi hanya mengizinkan pendaftaran 10 pemain.
Pelatih Al-Hilal Simone Inzaghi menanggapi situasi tersebut secara langsung ketika ditanya soal status bintang Portugal itu. Inzaghi mengatakan: "Dia terus berlatih secara rutin bersama tim. Soal masa depannya dan kelanjutannya, itu adalah urusan direksi."
- Getty Images Sport
Persetujuan taktis Flick
Hansi Flick menjadi sosok kunci dalam dorongan untuk membawa Cancelo kembali ke Camp Nou secara permanen. Setelah penampilan impresif sang bek selama masa peminjamannya, pelatih asal Jerman itu memberikan persetujuan final kepada jajaran direktur olahraga untuk mengejar transfer tersebut. Flick menilai kemampuan Cancelo untuk bermain efektif di sisi kanan maupun kiri pertahanan, sehingga memberikan fleksibilitas taktis yang langka dalam sepak bola modern. Sang pelatih meyakini bahwa memiliki pemain berpengalaman, bertalenta teknis, dan sudah memahami sistem akan sangat penting bagi perkembangan skuad serta konsistensi taktis.
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