AFP
Joan Laporta terpilih kembali sebagai presiden Barcelona dengan kemenangan telak, meski harus menghadapi pengakuan kontroversial Xavi terkait Lionel Messi
Kemenangan telak di tengah gejolak
Dalam pertunjukan dukungan demokratis yang meyakinkan, Laporta mempertahankan jabatannya sebagai presiden dengan meraih 32.934 suara, jauh melampaui perolehan Font yang hanya 14.385 suara. Pemilihan ini berlangsung di tengah ketegangan institusional pasca pernyataan Xavi baru-baru ini bahwa Laporta secara pribadi menghalangi kembalinya Messi pada tahun 2023. Terlepas dari 'bom' ini, dengan tingkat partisipasi 42,34% dari anggota yang berhak memilih, mayoritas mendukung arah kepemimpinan Laporta saat ini. Tempat pemungutan suara di seluruh Catalonia dan Andorra ramai sepanjang hari Minggu, dengan Spotify Camp Nou yang telah direnovasi sebagian menampung lebih dari 60.000 penggemar untuk menyaksikan kemenangan 5-2 atas Sevilla saat hasil pemungutan suara diselesaikan.
Pidato kemenangan Laporta yang penuh semangat
Setelah kemenangannya, Laporta mengucapkan terima kasih kepada para anggota atas "perwujudan demokrasi" mereka dan menjanjikan masa stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Pertama-tama, saya ingin menyampaikan beberapa kata ucapan terima kasih kepada klub luar biasa yang kita miliki ini," katanya. "Sungguh luar biasa melihat bahwa para anggota masih dapat memilih siapa yang mewakili kita. Semangat ini adalah kebahagiaan; hal itu membuat klub ini istimewa, jadi terima kasih kepada Barca dan semua anggota yang telah memberikan suara hari ini sebagai wujud demokrasi. Hasilnya sendiri sangat meyakinkan, dan hal itu memberi kami banyak kekuatan -- begitu banyak kekuatan hingga kami tak terhentikan. Kami akan terus membela Barcelona melawan segala hal dan semua orang. Tahun-tahun mendatang akan sangat mendebarkan. Itu akan menjadi masa-masa terbaik dalam hidup kami."
Bayang-bayang Messi masih membayangi Barca
Pemilihan umum tersebut terancam tergeser oleh pengakuan Xavi bahwa kembalinya Messi ke klub ditolak demi menghindari "perang kekuasaan". Font berusaha memanfaatkan situasi ini, mendesak Messi untuk mengungkap "kebenaran" dan menjanjikan jabatan presiden kehormatan bagi legenda klub tersebut. Namun, Laporta berhasil mengalihkan fokus pembicaraan ke kesuksesan skuad asuhan Flick. Meskipun Font berargumen bahwa kegagalan dalam mempromosikan citra Messi merugikan klub jutaan euro, para socios pada akhirnya mendukung pandangan Laporta bahwa pemain asal Argentina itu layak mendapatkan patung di masa depan, namun namanya tidak boleh "dieksploitasi" untuk kepentingan politik.
Jalan di depan
Laporta kini dihadapkan pada tantangan untuk mengelola keuangan klub yang sedang goyah sambil mengawasi tahap akhir pembangunan tahap ketiga stadion. Di lapangan, tim asuhan Flick bertekad mempertahankan keunggulan empat poin atas rival abadi mereka, Real Madrid, di La Liga, sekaligus mempersiapkan diri untuk leg kedua yangkrusial di babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United, setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama.
