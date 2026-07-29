Laporta membagikan pesan terperinci berisi ucapan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang menangani perawatan dan pemulihannya.

"Semuanya berjalan dengan baik," kata Laporta di media sosial. "Aritmia saya telah diatasi. Jantung saya kembali berdetak secara teratur. Saya sangat berterima kasih kepada para dokter, perawat, dan staf kesehatan luar biasa di Hospital de Barcelona, yang dipimpin Dr. Jordi Morillas. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik.

"Saya juga bangga dengan layanan medis Barca, yang dipimpin Dr. Xavier Corbella, serta kepala staf saya, Manana Giorgadze, yang mengoordinasikan semuanya dengan sangat efisien.

"Saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Valentí Fuster dan seluruh timnya di Mount Sinai atas saran berharga mereka, yang membuat saya tenang, serta Dr. Brugada karena merekomendasikan prosedur yang harus dijalani untuk mengatasi aritmia ini."



