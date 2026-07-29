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Joan Laporta pulih dari prosedur jantung ketika presiden Barcelona itu terpaksa melewatkan tur pramusim ke Inggris setelah dirawat di rumah sakit
Prosedur sukses untuk petinggi Barcelona
Petinggi Barcelona itu menjalani tindakan medis pada Selasa di ibu kota Catalunya setelah dokter mengidentifikasi detak jantung yang tidak teratur. Laporta kemudian menggunakan media sosial untuk meyakinkan para suporter bahwa operasi tersebut berjalan sukses, sembari mengonfirmasi bahwa tim medis berhasil memulihkan irama alami jantungnya. Kabar ini menjadi kelegaan bagi para pendukung Barcelona, setelah presiden klub menjalani jadwal musim panas yang padat.
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Presiden Barcelona berterima kasih kepada staf medis
Laporta membagikan pesan terperinci berisi ucapan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang menangani perawatan dan pemulihannya.
"Semuanya berjalan dengan baik," kata Laporta di media sosial. "Aritmia saya telah diatasi. Jantung saya kembali berdetak secara teratur. Saya sangat berterima kasih kepada para dokter, perawat, dan staf kesehatan luar biasa di Hospital de Barcelona, yang dipimpin Dr. Jordi Morillas. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik.
"Saya juga bangga dengan layanan medis Barca, yang dipimpin Dr. Xavier Corbella, serta kepala staf saya, Manana Giorgadze, yang mengoordinasikan semuanya dengan sangat efisien.
"Saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Valentí Fuster dan seluruh timnya di Mount Sinai atas saran berharga mereka, yang membuat saya tenang, serta Dr. Brugada karena merekomendasikan prosedur yang harus dijalani untuk mengatasi aritmia ini."
Rencana perjalanan dibatalkan atas saran medis
Laporta sebelumnya diperkirakan akan terbang ke Inggris pekan ini untuk mengawasi persiapan tim utama di St. George’s Park. Skuad Hansi Flick saat ini sedang berlatih di Britania Raya menjelang laga persahabatan melawan Birmingham City pada Jumat. Namun, menurut ESPN, pria 64 tahun itu disarankan untuk tetap berada di Spanyol agar fokus pada pemulihannya dan memastikan pulih sepenuhnya sebelum kembali menjalankan tugas-tugas beratnya.
Presiden klub itu belakangan tetap menjalani agenda internasional yang padat, setelah menghabiskan waktu di Amerika Serikat pada awal bulan ini. Ia hadir untuk menyaksikan kejayaan bersejarah Spanyol di Piala Dunia, dengan menghadiri beberapa pertandingan termasuk final di New Jersey.
Pembaruan medis ini datang hanya beberapa bulan setelah sang presiden mengukuhkan posisinya di pucuk pimpinan klub. Pada awal tahun ini, Laporta mempertahankan jabatannya sebagai presiden dengan kemenangan telak dalam pemilihan. Kemenangan itu mengamankan mandatnya hingga 2031, memberikan stabilitas institusional yang ia yakini diperlukan untuk melanjutkan pemulihan finansial dan olahraga klub setelah kembali ke jabatan tersebut pada 2021.
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Fokus pramusim beralih ke Birmingham
Sementara presiden mereka menjalani pemulihan di rumah, tim utama Barcelona melanjutkan persiapan mereka di lapangan di Inggris. Skuad sedang digembleng di pusat sepakbola nasional milik Football Association, mengasah ketajaman mereka saat Flick memasuki musim ketiganya sebagai pelatih kepala. Setelah sudah mengamankan gelar liga secara beruntun selama masa jabatannya, manajer asal Jerman itu kini mengalihkan fokusnya ke upaya mempertahankan dominasi domestik yang berat serta kejayaan Liga Champions yang masih menjadi batas terakhir bagi para pemainnya.
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