Getty
Diterjemahkan oleh
Joan Laporta menyatakan pintu Barcelona 'selalu terbuka' bagi Lionel Messi setelah memenangkan pemilihan presiden, meski terjadi perselisihan dengan Xavi
Kemenangan telak bagi Laporta
Laporta terpilih kembali sebagai presiden Barcelona hingga tahun 2031, meraih kemenangan telak yang membuka jalan bagi masa jabatan keduanya secara berturut-turut. Laporta mengalahkan kandidat lawannya, Víctor Font, dengan meraih 68,18% dari 48.480 suara yang diberikan oleh para anggota klub, sebuah hasil yang memberinya mandat kuat untuk memimpin Blaugrana melewati proses transisi stadion dan pemulihan keuangan yang sedang berlangsung.
- Getty Images
Pintu masih terbuka bagi seorang legenda
Segera setelah kemenangannya, Laporta menyinggung masalah yang sudah menjadi rahasia umum: kemungkinan kembalinya Messi. "Leo akan tetap terikat dengan Barcelona dengan cara apa pun yang dia inginkan," kata Laporta kepada TV3 melalui ESPN.
"Dia layak mendapatkan pertandingan penghormatan dan juga patung. Itu akan sangat berarti. Hanya Ladislao Kubala dan Johan Cruyff yang memiliki patung di stadion. Pintu di Barca selalu terbuka baginya, kapan pun dia mau, agar dia dapat terus memperkuat dan membawa kejayaan bagi institusi ini."
Menanggapi tuduhan sabotase yang dilontarkan Xavi
Pertarungan pemilihan presiden sama sekali tidak berlangsung tenang, terutama karena komentar-komentar pedas dari mantan manajer Barcelona, Xavi. Selama kampanye, Xavi menyebut Laporta sebagai "pembohong" dan menuduh bahwa presiden tersebut secara aktif menghalangi kemungkinan kembalinya Messi ke Catalonia pada tahun 2023. Laporta, bagaimanapun, memanfaatkan debat sengit tersebut untuk membantah tuduhan-tuduhan itu, dengan menyiratkan bahwa mantan gelandang legendaris tersebut telah melonggarkan standar dan tidak mampu menyeimbangkan kehidupan keluarga dan karier profesionalnya sebagai manajer.
Laporta menegaskan bahwa keputusan Messi untuk bergabung dengan Inter Miami sepenuhnya merupakan keputusan sang pemain, bukan karena campur tangan dewan direksi. Ia menyatakan: "Dia [Xavi] mengatakan tim kami tidak akan kompetitif di Eropa. Dia terus-menerus tidak puas dengan skuad yang dimilikinya. Dan mengenai Messi, pada tahun 2023 saya mengirimkan kontrak kepada Jorge Messi, yang bersikap sangat sopan. Dan pada bulan Mei dia mengatakan kepada saya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena dia akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar di sini dan bahwa dia lebih memilih untuk pergi ke Miami. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya menghormati keputusannya."
- AFP
'Tahun-tahun terbaik dalam hidup kita'
Presiden menutup pidato pasca-pemilihannya dengan janji besar kepada para pendukung setia Barcelona, menegaskan bahwa masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir akan segera berakhir. Dengan Spotify Camp Nou yang akan kembali beroperasi dengan kapasitas penuh selama masa jabatannya dan tim yang memimpin klasemen La Liga, Laporta yakin klub ini sedang memasuki era keemasan yang dapat menyaingi masa jabatannya yang sukses pertama pada pertengahan tahun 2000-an.
"Untuk meraih gelar, yang merupakan hal yang disukai para penggemar, tetapi juga untuk bermain dengan baik. Dan untuk menyelesaikan pembangunan stadion di tengah masa jabatan, karena hal itu menjamin masa depan klub secara finansial sekaligus menyediakan tempat yang layak untuk menampilkan pertunjukan di lapangan. Tahun-tahun terbaik dalam hidup kita menanti," kata Laporta kepada Mundo Deportivo.
