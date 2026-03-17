Joan Laporta menyatakan pintu Barcelona 'selalu terbuka' bagi Lionel Messi setelah memenangkan pemilihan presiden, meski terjadi perselisihan dengan Xavi

Pertarungan pemilihan presiden sama sekali tidak berlangsung tenang, terutama karena komentar-komentar pedas dari mantan manajer Barcelona, Xavi. Selama kampanye, Xavi menyebut Laporta sebagai "pembohong" dan menuduh bahwa presiden tersebut secara aktif menghalangi kemungkinan kembalinya Messi ke Catalonia pada tahun 2023. Laporta, bagaimanapun, memanfaatkan debat sengit tersebut untuk membantah tuduhan-tuduhan itu, dengan menyiratkan bahwa mantan gelandang legendaris tersebut telah melonggarkan standar dan tidak mampu menyeimbangkan kehidupan keluarga dan karier profesionalnya sebagai manajer.

Laporta menegaskan bahwa keputusan Messi untuk bergabung dengan Inter Miami sepenuhnya merupakan keputusan sang pemain, bukan karena campur tangan dewan direksi. Ia menyatakan: "Dia [Xavi] mengatakan tim kami tidak akan kompetitif di Eropa. Dia terus-menerus tidak puas dengan skuad yang dimilikinya. Dan mengenai Messi, pada tahun 2023 saya mengirimkan kontrak kepada Jorge Messi, yang bersikap sangat sopan. Dan pada bulan Mei dia mengatakan kepada saya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena dia akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar di sini dan bahwa dia lebih memilih untuk pergi ke Miami. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya menghormati keputusannya."