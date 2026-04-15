Joan Laporta mengkritik keras keputusan wasit yang 'memalukan' dalam laga leg kedua Liga Champions antara Barcelona dan Atlético Madrid, serta mengonfirmasi rencana untuk mengajukan banding lagi ke UEFA
Laporta menyebut wasit sebagai 'aib'
Menyusul kegagalan yang memalukan di ajang Eropa di Metropolitano, Laporta tidak menahan amarahnya terkait keputusan-keputusan yang merugikan tim asuhan Hansi Flick selama dua leg tersebut. Saat berbicara dalam kunjungannya ke Trofeo Conde de Godo, pria berusia 63 tahun itu mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap cara wasit menangani pertandingan tersebut. Barca kalah 2-0 di leg pertama di kandang sendiri, dan kemenangan 2-1 di leg kedua tidak cukup untuk melaju ke semifinal, dan penderitaan mereka semakin bertambah dengan kartu merah yang diterima Eric Garcia.
"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Atletico Madrid, tetapi hal ini tidak mengubah fakta bahwa wasit kemarin, baik dari wasit lapangan maupun VAR, sangat memalukan," kata Laporta. "Apa yang mereka lakukan kepada kami tidak dapat ditoleransi. Di leg pertama, mereka sudah tidak memberikan penalti yang jelas-jelas layak dan mereka mengusir seorang pemain padahal seharusnya hanya kartu kuning, karena Giuliano [Simeone] tidak menguasai bola. Kartu merah itu sangat merugikan kami."
Pihak Catalans mengonfirmasi pengajuan banding kedua ke UEFA
Blaugrana telah mencoba mengajukan protes setelah leg pertama di Spotify Camp Nou, dengan secara khusus menyebut pelanggaran tangan yang dilakukan Marc Pubill, namun upaya awal mereka ditolak oleh badan pengatur sepak bola Eropa. Tanpa gentar, Laporta mengungkapkan bahwa wakil presiden Rafa Yuste sedang menyiapkan dokumen resmi tahap kedua untuk menggugat keputusan tersebut.
“Barcelona menuntut penjelasan mengapa pengaduan tersebut dianggap tidak dapat diterima, dan Yuste telah memberi tahu saya bahwa pengaduan lain akan diajukan karena apa yang terjadi kemarin tidak dapat diterima. Ada keputusan-keputusan yang sangat merugikan kepentingan klub dan kami ingin apa yang terjadi dijelaskan dengan jelas,” tambah Laporta.
Titik-titik rawan tertentu yang sedang menjadi sorotan
Laporta menguraikan serangkaian insiden pada leg kedua yang menurutnya mengubah momentum menjadi menguntungkan tim asuhan Diego Simeone. Mulai dari kartu merah yang diterima Garcia hingga penalti yang tidak diberikan untuk Dani Olmo, bos Barca itu merasa setiap keputusan yang kontroversial selalu merugikan timnya. Ia sangat geram dengan perlakuan terhadap Fermin Lopez, yang hidungnya berdarah setelah bertabrakan dengan kiper Juan Musso.
"Ini adalah pertandingan di mana keputusan wasit sangat merugikan kami. Pada leg kedua, Eric Garcia bukanlah pemain terakhir yang bertahan, [Jules] Kounde sedang berlari ke belakang," katanya. "Wasit awalnya mengeluarkan kartu kuning, tetapi VAR campur tangan dan membatalkannya. Gol Ferran [Torres] sah, penalti terhadap [Dani] Olmo sangat jelas, pelanggaran terhadap Fermin tidak bisa ditoleransi karena bibir atasnya robek parah, dan kemudian dia memberikan kartu kepada Gavi... Anak itu menderita saat dijahit, dan dia bahkan tidak mendapat kartu. Ini tidak bisa diterima."
Menanggapi tuduhan bias wasit yang 'tak tahu malu'
Komentar presiden tersebut sejalan dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh pemain sayap yang cedera, Raphinha, yang menyatakan bahwa Barcelona "benar-benar dicurangi" dalam laga tersebut. Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa Barcelona sering diuntungkan oleh keputusan wasit, Laporta dengan cepat menepis pembicaraan semacam itu sebagai omong kosong, mengingat bukti yang terjadi dalam dua pekan terakhir. “Mereka yang mengatakan bahwa Barca diuntungkan oleh wasit sungguh tidak tahu malu. Untuk mengatakan hal itu... mereka hanya perlu melihat pertandingan Liga Champions ini. Tidak ada yang percaya,” tegasnya. Tim kini harus mengalihkan fokus kembali ke kompetisi domestik untuk memastikan mereka mengamankan gelar La Liga dalam beberapa pekan mendatang.