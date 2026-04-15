Joan Laporta mengkritik keras keputusan wasit yang 'memalukan' dalam laga leg kedua Liga Champions antara Barcelona dan Atlético Madrid, serta mengonfirmasi rencana untuk mengajukan banding lagi ke UEFA

Menyusul kegagalan yang memalukan di ajang Eropa di Metropolitano, Laporta tidak menahan amarahnya terkait keputusan-keputusan yang merugikan tim asuhan Hansi Flick selama dua leg tersebut. Saat berbicara dalam kunjungannya ke Trofeo Conde de Godo, pria berusia 63 tahun itu mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap cara wasit menangani pertandingan tersebut. Barca kalah 2-0 di leg pertama di kandang sendiri, dan kemenangan 2-1 di leg kedua tidak cukup untuk melaju ke semifinal, dan penderitaan mereka semakin bertambah dengan kartu merah yang diterima Eric Garcia.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Atletico Madrid, tetapi hal ini tidak mengubah fakta bahwa wasit kemarin, baik dari wasit lapangan maupun VAR, sangat memalukan," kata Laporta. "Apa yang mereka lakukan kepada kami tidak dapat ditoleransi. Di leg pertama, mereka sudah tidak memberikan penalti yang jelas-jelas layak dan mereka mengusir seorang pemain padahal seharusnya hanya kartu kuning, karena Giuliano [Simeone] tidak menguasai bola. Kartu merah itu sangat merugikan kami."