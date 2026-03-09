Joan Laporta mengatakan Xavi 'tidak bisa menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan pekerjaannya' saat bos Barcelona membantah klaim bahwa dia menghalangi kembalinya Lionel Messi

Laporta memilih untuk membalas serangan selama debat presiden melawan calon rivalnya, Víctor Font, yang dengan cepat berfokus pada kegagalan klub untuk membawa Messi kembali pada tahun 2023. Sementara Font menuduh pemerintahan saat ini telah "memutuskan hubungan dengan pemain terbaik dalam sejarah," Laporta bersikeras bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan superstar Argentina tersebut, bukan karena campur tangan dewan direksi. Dia menegaskan bahwa tawaran kontrak konkret telah diajukan, tetapi akhirnya ditolak oleh kubu Messi karena alasan pribadi.

Menanggapi Xavi, Laporta mengatakan: "Dia rileks dan tidak bisa menyeimbangkan kehidupan keluarga dan profesionalnya. Dia mengatakan tim kami tidak akan kompetitif di Eropa. Dia terus-menerus tidak puas dengan skuad yang dimilikinya. Dan mengenai Messi, pada 2023 saya mengirim kontrak ke Jorge Messi, yang sangat sopan. Dan pada Mei dia memberitahu saya bahwa hal itu tidak bisa terjadi karena dia akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar di sini dan dia lebih memilih pergi ke Miami. Dan saya memberitahu dia bahwa saya menghormati itu."

Presiden La Liga, Javier Tebas, juga menanggapi situasi ini dan membantah versi peristiwa yang disampaikan Xavi, dengan mengatakan bahwa liga utama Spanyol tidak memberikan lampu hijau untuk kesepakatan tersebut.