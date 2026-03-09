Getty/GOAL
Joan Laporta mengatakan Xavi 'tidak bisa menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan pekerjaannya' saat bos Barcelona membantah klaim bahwa dia menghalangi kembalinya Lionel Messi
Laporta membalas tuduhan Xavi
Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol La Vanguardia, mantan manajer Barcelona Xavi Hernández mengungkapkan bahwa Lionel Messi hampir kembali ke klub pada 2023 sebelum rencana tersebut akhirnya digagalkan.
Xavi mengatakan bahwa pembicaraan dengan bintang Argentina tersebut dimulai segera setelah kemenangan Messi di Piala Dunia di Qatar, dengan mencatat bahwa pemain tersebut telah mengungkapkan keinginan yang jelas untuk kembali ke Camp Nou. Menurut mantan pelatih tersebut, Barcelona telah mendapatkan persetujuan dari La Liga terkait peraturan fair play finansial.
Namun, Xavi mengklaim bahwa presiden klub Joan Laporta memutuskan untuk menghentikan transfer tersebut, khawatir akan dampak politik dan institusional yang dapat ditimbulkan oleh kembalinya Messi di dalam klub.
Kebenaran di balik saga Messi
Laporta memilih untuk membalas serangan selama debat presiden melawan calon rivalnya, Víctor Font, yang dengan cepat berfokus pada kegagalan klub untuk membawa Messi kembali pada tahun 2023. Sementara Font menuduh pemerintahan saat ini telah "memutuskan hubungan dengan pemain terbaik dalam sejarah," Laporta bersikeras bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan superstar Argentina tersebut, bukan karena campur tangan dewan direksi. Dia menegaskan bahwa tawaran kontrak konkret telah diajukan, tetapi akhirnya ditolak oleh kubu Messi karena alasan pribadi.
Menanggapi Xavi, Laporta mengatakan: "Dia rileks dan tidak bisa menyeimbangkan kehidupan keluarga dan profesionalnya. Dia mengatakan tim kami tidak akan kompetitif di Eropa. Dia terus-menerus tidak puas dengan skuad yang dimilikinya. Dan mengenai Messi, pada 2023 saya mengirim kontrak ke Jorge Messi, yang sangat sopan. Dan pada Mei dia memberitahu saya bahwa hal itu tidak bisa terjadi karena dia akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar di sini dan dia lebih memilih pergi ke Miami. Dan saya memberitahu dia bahwa saya menghormati itu."
Presiden La Liga, Javier Tebas, juga menanggapi situasi ini dan membantah versi peristiwa yang disampaikan Xavi, dengan mengatakan bahwa liga utama Spanyol tidak memberikan lampu hijau untuk kesepakatan tersebut.
Konflik seputar Deco dan struktur klub
Ketegangan antara Laporta dan Font semakin memuncak ketika pembicaraan beralih ke arah olahraga klub dan peran Deco. Laporta membela direktur olahraganya, menyebutnya sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah bersama Txiki Begiristain, sambil memperingatkan bahwa perubahan yang diusulkan Font akan mengganggu stabilitas manajer tim utama saat ini, Hansi Flick. Font, bagaimanapun, menampik anggapan bahwa Flick terikat dengan dewan direksi saat ini, menegaskan bahwa pelatih asal Jerman itu adalah profesional yang melayani klub, bukan presiden tertentu.
"Apa yang akan kamu ubah, Deco? Di mana struktur organisasi yang kamu bicarakan jika kamu akan terus menggunakan pelatih dari semua divisi? Proyek olahraga klub ini terancam denganmu. Jika kamu menjadi presiden, kamu akan memecat Deco; dan Flick tidak nyaman tanpa Deco."
Flick: Kebenaran tetap bersamaku
Pelatih kepala Flick dengan tegas menolak pertanyaan media mengenai pembicaraan pribadinya dengan pendahulunya, Xavi. Meskipun ada spekulasi intens seputar dugaan permintaan maaf, mantan bos Bayern itu menolak untuk mengungkapkan detailnya, dengan mengatakan, "Saya tahu kebenarannya dan saya akan menyimpannya untuk diri sendiri."
Flick membandingkan kerahasiaan hubungan profesionalnya dengan Xavi dengan kehidupan keluarganya sendiri, menegaskan bahwa pertemuan mereka harus tetap rahasia. "Kami adalah rekan kerja dan kami memiliki hubungan yang baik," jelas Flick. "Tapi ini adalah urusan pribadi - seperti percakapan dengan istri saya. Saya tidak berkomentar tentang hal itu karena saya tahu apa yang terjadi."
